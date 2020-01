I clienti under 30 continuano ad essere avvantaggiati da Wind che ormai da mesi propone loro l’attivazione di una delle sue offerte più convenienti. Al momento, infatti, l’operatore permette di procedere con l’acquisto di una nuova SIM e l’attivazione di un’offerta Passa a Wind in versione Limited Edition, disponibile a soli 11,99 euro al mese.

Passa a Wind: offerta Limited Edition ad un prezzo straordinario per i clienti under 30!

L’offerta dedicata ai clienti under 30 dal gestore Wind è ancora la straordinaria All Inclusive Young; adesso disponibile in versione Limited Edition. I nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, dunque, sempre al costo di soli 11,99 euro al mese possono ottenere una delle migliori tariffe del gestore; che attualmente include nel prezzo una quantità maggiore di Giga di traffico dati.

I nuovi clienti under 30, infatti, possono attivare l’offerta All Inclusive Young Limited Edition e ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4.5G. Oppure, scegliendo la versione Easy Pay, che necessita i pagamenti tramite carta di credito o conto corrente, possono ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4.5G.

L’operatore consente, ai clienti che richiedono l’addebito su credito residuo, di procedere con l’attivazione della tariffa direttamente attraverso il sito ufficiale, senza andare incontro ad alcun costo di attivazione. I clienti, in questo caso, devono quindi sostenere soltanto la spesa necessaria per ricevere la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa.