CoopVoce: due offerte nuove da 5 e 9 euro al mese tutto incluso

CoopVoce è un gestore virtuale che inizialmente non sembrava poter andare avanti a lungo. Gli utenti infatti non volevano assolutamente sottoscrivere sue promozioni visti i contenuti troppo esigui secondo il loro parere. Il tutto è risultato inizialmente un peccato dal momento che i prezzi si sono dimostrati concorrenziali fin dal primo momento.

Questo però non è bastato a dare la scossa, la quale è arrivata con il cambio definitivo di strategia. Quest’ultimo ha dunque scaturito nuove idee e nuove promozioni, le quali ad oggi hanno portato CoopVoce in alto nella classifica dei provider virtuali. In molti credono che il gestore di Coop sia tra l’altro il più affidabile visto che non hanno mai ricevuto brutte sorprese dalle offerte appena sottoscritte. Ora inoltre sono arrivate due nuove promozioni che potete trovare sul sito ufficiale, le quali hanno appena spodestato una grande soluzione molto gettonata dal pubblico.

CoopVoce: arrivano la ChiamaTutti Top 10 e la ChiamaTutti Easy, ora potete avere tutto per pochi euro mensili

I nomi potete ben vedere lì proprio in questo titolo qui sopra: le due nuove offerte di CoopVoce sono appena arrivate da un giorno, ma gli utenti già stravedono. Sono dotate entrambe di minuti, SMS e giga, ma differiscono in quantità e soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

La prima, ovvero quella che costa 9 euro al mese, include al suo interno minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS con 10 giga di traffico dati in 4G. La seconda offerta invece costa solo 5 euro, ed include al suo interno 300 minuti, 300 SMS e 3 giga di traffico dati in 4G.