CoopVoce: la nuova offerta è ufficiale, tanti giga per pochi euro

CoopVoce può rappresentare un esempio per tutti i gestori emergenti che credono di non potercela fare. Infatti questo provider era partito con tante buone intenzioni e propositi ma senza poi riuscirli a concretizzare, visto anche il poco interesse degli utenti. Inizialmente sembrava che nessuno volesse sottoscrivere una promozione del gestore, il quale infatti si temeva potesse chiudere baracca.

Sono state dunque tante le critiche mosse al provider di Coop, il quale era ritenuto colpevole di non offrire i giusti contenuti per la clientela nonostante i prezzi fossero molto bassi. Da quel momento CoopVoce ha rivisto la sua strategia cambiando alcuni aspetti, e producendo pertanto nuove promozioni che infatti sono riuscite a dare la svolta. In questo momento sul sito ufficiale potete trovare l’ultima proposta, la quale proprio oggi arriva all’ultimo giorno di servizio.

CoopVoce: la ChiamaTutti Top 20 è all’ultimo giorno, ecco cosa contiene e quanto costa

La ChiamaTutti Top 20 è una di quelle promo che prima del periodo natalizio hanno destato grande stupore nella clientela. Moltissime persone sono arrivate per la prima volta a sottoscrivere un’offerta di CoopVoce proprio con questa proposta.

Oggi però è l’ultimo giorno utile per sottoscriverla, per cui chi ancora non l’avesse fatto ed ha intenzione di farlo, deve affrettarsi. La promozione include al suo interno i migliori contenuti, e per un prezzo che equivale a soli 8 euro al mese per sempre. I contenuti sono molto vantaggiosi: minuti senza limiti verso tutti gli utenti fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web senza alcun tipo di limite.