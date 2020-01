La maggior parte dei proprietari di animali domestici crede che ai loro amici pelosi (o piumati / squamosi) non piaccia lamusica secondo un sondaggio di Spotify.

La maggior parte degli intervistati ha affermato che le melodie aiutano a migliorare la felicità degli animali, alleviare lo stress e fornire compagnia.

“Detto questo, abbiamo creato un’esperienza unica per aiutarti a creare la playlist generata in modo algoritmico per far divertire insieme te e il tuo animale domestico“, ha scritto il servizio di streaming in un annuncio sul blog .

Visita spotify.com/pets per una playlist che puoi condividere con il tuo cane, gatto, criceto, uccello o iguana.

Spotify: come puoi creare la playlist per i tuoi animali domestici

Dovrai prima rispondere ad alcune domande su detto animale: sono rilassati o energici, timidi o amichevoli, apatici o curiosi?

“Seleziona quale tratto si allinea maggiormente alla personalità del tuo animale domestico“, ha esortato Spotify. “Ci aiuterà a scegliere l’atmosfera della playlist.”

“Sebbene la musica per animali domestici non sia una scienza esatta, ci siamo consultati con esperti nel settore degli animali domestici per la migliore approssimazione per ciò che potrebbe funzionare meglio per i nostri animali in primo piano“, hanno affermato le FAQ del sito.

Sfortunatamente, non è possibile ospitare tutte le specie. Non vedi la tua bestia elencata? Prova comunque una delle opzioni della playlist corrente.

“Potresti scoprire che al tuo coniglio piace davvero la musica del criceto”, ha suggerito Spotify.

Ogni playlist include una scheda di condivisione personalizzata con una manciata di artisti inclusi e una foto di copertina, in modo da poter mostrare il buon gusto del tuo animale domestico sui social media.

Fai clic su “Ascolta ora” per immergerti.