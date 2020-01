Manca poco più di un mese al Mobile World Congress di Barcellona e tutt’ora non è ancora chiaro quali produttori di smartphone parteciperanno all’evento più importante del settore. Dovrebbe essere la vetrina ideale per presentare le ammiraglie pensate per il nuovo anno eppure i tre principali marchi lo fanno in altre sedi. In ogni caso, uno degli ultimi nomi ad avere dato la conferma di esserci è stata Sony la quale è pronta a svelare la nuova generazione degli Xperia.

La compagnia nipponica ha già iniziato a spedire gli inviti. Niente di elaborato o artistico, dei semplici inviti minimali che non lasciano trapelare niente su quello che si vedrà. L’evento in questione si terrà il 24 febbraio e ovviamente sappiamo già qualcosa in merito a quello che arriverà. La nuova generazione di smartphone Xperia che sarà composta dai successori dei modelli dell’anno scorso i quali erano un tentativo di rivoluzionare l’interno comparto.

Sony e i nuovi smartphone Xperia

Ci sono si aspetta un’ovvia ammiraglia, un successore dell’Xperia 1, anche i nuovi modelli della serie mid-range che potrebbero continuare a chiamarsi Xperia 5 e 5 Plus, ma anche perdere qualche numero e passare a Xperia 3. Sarà interessante vedere questi annunci.

Purtroppo, sono diversi anni che ormai Sony è diventata ininfluente nel mercato degli smartphone vendite bassissime che scendono sempre più. Un po’ come LG, il colosso giapponese presenta diverse lacune e la prima fra tutte e il marketing. Questi smartphone non sono praticamente pubblicizzati da nessuna parte. Se le maggiori compagnie, quelle comunque note a tutti sulla Terra, continuano a spendere miliardi in pubblicità è perché funziona. Una mancanza che non si spiega perché basta vedere l’attenzione che ci mettono a sponsorizzare la PlayStation. Basterebbe farlo anche con gli Xperia.