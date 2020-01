Secondo alcune nuove indiscrezioni, Samsung potrebbe essere al lavoro su uno smartwatch. L’arrivo di un nuovo device era chiacchierato da tempo ma non si avevano informazioni di un progetto entrato entrato effettivamente in fase di sviluppo, almeno fino ad ora.

Dopo alcune mesi di silenzio assoluto, in queste ore si è tornati a parlare di un nuovo smartwatch. Infatti, sembra che Samsung abbia deciso di iniziare a lavorare seriamente sul device. Secondo la fonte, in numero di modello del progetto in fase di sviluppo è SM-R840.

Samsung, nel corso di questi anni ha provveduto ad aggiornare la linea Galaxy Watch Active con l’arrivo della seconda generazione. Un device che non ha ricevuto un update è il Galaxy Watch, quindi è possibile che il device in questione possa essere il Galaxy Watch 2. Tuttavia questa possibilità non esclude l’arrivo di un potenziale Galaxy Watch Active 3.

Il mistero su quale device sia in cantiere rimane sempre fitto in quanto il produttore coreano ha utilizzato la sigla SM-R8xx per entrambe le linee di prodotto.

Samsung sta lavorando su un nuovo smartwatch

Ovviamente è troppo presto per informazioni riguardanti il design o la dotazione hardware, ma ci sono alcune indicazioni della strada che Samsung vuole intraprendere. La capacità della batteria dovrebbe essere da 330 mAh ma senza conoscere la dimensione del display non è possibile determinare quanti giorni di utilizzo potrebbe garantire.

Altra incognita importante è l’attuale stadio di sviluppo del progetto che tuttavia sembra ancora in una fase iniziale. Questa situazione rende impossibile una presentazione il prossimo 11 febbraio, durante la conferenza dedicata al lancio della famiglia Galaxy S20 e del Galaxy X Flip.

Invece, è molto più probabile un lancio nel corso dell’anno, magari affiancando la presentazione dell smartwatch a quella del Galaxy Note 20. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, quindi non resta che attendere maggior informazioni che arriveranno nei prossimi mesi.