Euronics ha in serbo una graditissima sorpresa per tutti gli utenti che vogliono acquistare un nuovo prodotto di tecnologia generale, senza doversi preoccupare di limitazioni particolari inerenti a disponibilità esclusive presso alcune aree del territorio o punti vendita in particolare.

Gli acquisti, come potete tranquillamente immaginare voi stessi, risultano essere effettuabili presso ogni negozio in Italia, entro e non oltre il 22 gennaio. Segnaliamo che l’utente non potrà recarsi sul sito ufficiale e trovare esattamente gli stessi sconti, in quanto è stata attivata una campagna promozionale completamente differente.

Volantino Euronics: le offerte non lasciano scampo a Unieuro

Il volantino Euronics nasconde al proprio interno alcuni prezzi veramente interessanti ed alla portata anche del consumatore meno abbiente, basti pensare ad esempio a Xiaomi Redmi Note 8T a 199 euro, passando per Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, oppure anche all’ottimo Oppo Reno 2Z in vendita nel periodo a 299 euro.

Naturalmente le possibilità di scelta non si limitano agli smartphone, molto allettanti sono anche gli sconti attivati su Fitbit Inspire HR a 79 euro, Huawei Watch Active GT a 179 euro, Fitbit Versa Lite a 119 euro e simili.

Gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere effettuati solamente nei punti vendita in Italia, e non sul sito ufficiale. Qui sotto trovate il volantino Euronics completo in ogni sua parte, anche per acquisti afferenti al mondo degli elettrodomestici, dei tablet, dei notebook e delle televisioni in generale (aprite le immagini per vederle in alta definizione).