IPTV: multa da migliaia di euro per chi guarda illegalmente Sky

“Perché scegliere un abbonamento da 40 euro mensili quando con soli 10 euro si può avere tutto dal mondo Pay TV?”. Questa È la domanda che si fanno tantissimi utenti in procinto di sottoscrivere un abbonamento IPTV, il quale risulta una delle soluzioni più gettonate degli ultimi anni. Sono infatti tantissime le persone che hanno scelto la via della pirateria, la quale sembrerebbe per nulla essersi assopita durante gli ultimi anni.

Questa soluzione, ovviamente illegale, offre tantissime possibilità, come ad esempio avere più piattaforme insieme e per un prezzo davvero bassissimo. A quanto pare sono milioni gli utenti che in Europa usufruiscono di tale servizio, il quale sta pian piano affossando le grandi realtà che invece operano secondo i canoni della legge. L’IPTV continua quindi a dominare nonostante le varie operazioni compiute dalla Guardia di Finanza anche durante gli scorsi mesi. L’ultimo blitz è servito veramente a poco, dato che dopo un tempo brevissimo i codici d’accesso sono stati rinnovati per tutti i clienti.

IPTV: gli utenti ormai sono milioni, ma non sanno di rischiare multe enormi proprio mentre utilizzano il loro abbonamento pirata

Tutti quelli che possiedono un abbonamento IPTV, non tornerebbero indietro mai e poi mai, soprattutto perché possono avere un prezzo bassissimo. Questo però implica anche un rischio davvero incredibile, il quale potrebbe sfociare addirittura in una multa da migliaia di euro. Tutti coloro che dovessero essere beccati con le mani nel sacco, potrebbero ritrovarsi a pagare cifre dai 2000 € in su. A questo punto la valutazione tocca a voi.