A partire da ieri 11 gennaio 2020 l’operatore congiunto Wind Tre ha deciso di lanciare una nuova offerta di rete fissa denominata Special Edition, attivabile fino al prossimo 2 febbraio 2020, salvo proroghe.

L’offerta Special Edition per i clienti di rete fissa prevede uno sconto a tempo indeterminato sul canone mensile dell’offerta, portando il suo costo a soli 22.99 euro al mese. Scopriamo nel dettaglio cosa comprende.

Wind Tre: arriva l’offerta di rete fissa Special Edition a 22.99 euro al mese

Sia per Wind che per 3 Italia, le offerte di rete fissa con la promozione Special Edition prevedono internet illimitato in ADSL Misto Fibra Rame FTTC, o Fibra FTTH fino a 1000 Mbps, chiamate a consumo e modem in vendita abbinata a 5.99 euro al mese per 48 mesi. Il costo dell’offerta invece è, come anticipato precedentemente, di solo 22.99 euro al mese invece che 25.99 euro.

L’offerta in ADSL fino a 7 Mega, denominata Internet7, non usufruisce della promozione e di conseguenza ha un costo mensile di 27.99 euro. Per attivare la Special Edition, tutti i rivenditori Wind e 3 Italia dovranno semplicemente inserire il codice BLACKFIBRA, così da poter applicare il costo promozionale di 22.99 euro al mese. Aggiungendo successivamente le rate del modem, di 5.99 euro al mese, il canone sarà pari a 28.98 euro al mese.

Tutti gli utenti che non attivano l’opzione chiamate illimitate Voce Unlimited al costo di 5 euro in più al mese, potranno comunque telefonare a consumo a 0 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta pari a 23 centesimi di euro, verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e verso i numeri fissi d’Europa occidentale, Stati Uniti e Canada. Per maggiori informazioni non vi resta che recarvi in un qualsiasi centro autorizzato di uno dei due operatori.