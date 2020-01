La tariffa ho Mobile da soli 5.99€ al mese prevede soglie incredibili di minuti, SMS e Giga di traffico dati ma solo alcuni nuovi clienti possono procedere con l’attivazione. Il gestore, infatti, sfrutta la sua migliore offerta per attirare l’attenzione dei clienti dell’operatore francese Iliad e di alcuni operatori virtuali rivali.

Passa a ho Mobile: ecco come attivare la tariffa da 5.99€ al mese!

Soltanto i clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero a ho Mobile hanno la possibilità di richiedere la straordinaria tariffa da 5.99€ al mese e, quindi, ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

Il gestore utilizza la sua promozione per invogliare i clienti in questione ad abbandonare i loro operatori e, a tal proposito, permette loro di richiedere la nuova SIM tramite modalità differenti. I nuovi clienti, infatti, possono effettuare l’attivazione della promozione recandosi in uno dei 3000 punti vendita ho. Mobile; oppure utilizzando il sito ufficiale. Quest’ultimo offre la possibilità di ottenere la SIM tramite corriere o di ritirarla in una delle edicole convenzionate.

I nuovi clienti ho Mobile vanno incontro a spese decisamente irrisorie. Al momento dell’acquisto è previsto un costo di soli 6,99 euro, invece ogni mese il rinnovo della tariffa richiede una spesa di soli 5,99 euro che include i seguenti servizi:

navigazione hotspot

avviso di chiamata

trasferimento di chiamata

sms ho. chiamato

Non sono previsti costi extra e non è possibile imbattersi in spese impreviste in quanto il gestore procede con il blocco automatico dei numeri e dei servizi a pagamento sin dall’attivazione della nuova SIM. Inoltre, ho Mobile sospende la navigazione in caso di esaurimento dei Giga previsti mensilmente, offrendo ai clienti la possibilità di richiedere il rinnovo anticipato della promozione tramite l’app ufficiale.