Lo smartphone Xiaomi Mi Mix Alpha è in ritardo e secondo le ultime indiscrezioni, sarà presentato più tardi del previsto. Questa notizia era ormai nota da qualche giorno, ma almeno adesso sappiamo che è pronto per la produzione.

Gli smartphone dell’azienda, che dovranno essere presentato nell’arco di quest’anno non sono pochi e probabilmente il colosso ha deciso di prendersi qualche tempo in più. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Mix alpha è in ritardo

A rivelare la notizia è stata la stessa azienda nel corso di un evento tenutosi a Pechino negli scorsi giorni. Essa ha rivelato che, lo smartphone in questione risulta pronto per una potenziale produzione su larga scala, anche se sappiamo bene che purtroppo questo non avverrà mai. Xiaomi ha da subito definito il Mi Mix Alpha con un concept phone, e molto probabilmente tale resterà.

Il dispositivo non verrà quindi prodotto in massa, sarà immesso sul mercato unicamente in limitate quantità. La notizia dell’azienda va quindi interpretata diversamente da come si potrebbe, inizialmente, interpretare. Ovvero che lo sviluppo del device è attivato ad un punto tale da poter definire lo smartphone pronto per essere prodotto “a pieno”, anche se in quantità limitate.

Al momento non è ancora chiara la data del debutto ufficiale sul mercato, ma sappiamo che il Mi Mix Alpha è il futuristico concept phone con un rapporto schermo/scocca di oltre il 180%. Lo smartphone vanta di un display OLED flessibile che avvolge anche i lati e buona parte del posteriore, lasciando solamente una striscia verticale posteriore per le tre fotocamere. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli a riguardo.