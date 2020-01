I prossimi mesi saranno molto intensi e ricchi di presentazioni ufficiali. L’11 febbraio, ad esempio, vedremo finalmente in veste ufficiale i nuovi top di gamma di casa Samsung, cioè i presunti Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra. Oltre al colosso sudcoreano, però, ci sarà anche la ormai apprezzatissima azienda cinese Xiaomi che porterà ufficialmente sul mercato il suo nuovo top di gamma, lo Xiaomi Mi 10. Di quest’ultimo, in particolare, sono da poco arrivate delle indiscrezioni davvero interessanti riguardo ai prezzi e alla presunta data di lancio.

Xiaomi Mi 10: il Product Manager dell’azienda ci svela qualche dettaglio

Le nuove indiscrezioni arrivano direttamente da una persona interna all’azienda, ovvero il Product Manager Wang Teng Thomas. Nello specifico, in un post pubblicato sul noto social cinese Weibo Teng si è lasciato sfuggire qualche piccolo dettaglio che ci suggerisce i possibili prezzi e la presunta data di lancio del device (anche se ora il post è stato prontamente eliminato).

Stando a quanto sfuggito al Product Manager di Xiaomi, il prossimo top di gamma Xiaomi Mi 10 potrebbe arrivare sul mercato già durante il mese di gennaio, e quindi brucerebbe sui tempi Samsung (che presenterà i suoi nuovi dispositivi nel mese di febbraio). Per quanto riguarda il possibile prezzo del device, il post su Weibo ci suggerisce un prezzo compreso tra i 3500 Yuan (cioè circa 454€) e i 5000 Yuan (pari cioè a circa 650€).

Il fatto che il post sia stato rimosso quasi subito, però, non significa necessariamente che quanto trapelato sarà la realtà. Per ora non abbiamo comunque conferme ufficiali al riguardo, ma arriveranno sicuramente nuove informazioni dato che la data di lancio del prossimo Xiaomi Mi 10 è ormai vicina.