Vodafone: arrivano 3 offerte Special che partono da 7 euro fino a 50GB

Vodafone dà il meglio di se stesso quando si ritrova accerchiata dai concorrenti. Il gestore anglosassone ha provato in tutti i modi durante questi mesi a dare il suo contributo con le nuove offerte, dovendo però fronteggiare realtà del calibro di Iliad.

Proprio questa nuova azienda è stata in grado di lanciare promo dal prezzo talmente basso da convincere anche gli utenti di casa Vodafone a cambiare gestore. Tale motivazione ha spinto dunque il colosso che da sempre domina in Italia ed in Europa a trovare una soluzione alternativa. Sono dunque arrivate delle offerte a prezzo scontato, proprio come nel caso della famiglia Special. In particolare tre promozioni della linea appena citata sono in sconto e disponibili solo per un periodo limitato di tempo.

Vodafone sorprende il pubblico e la concorrenza lanciando offerte low cost con tutti i contenuti migliori, si arriva fino a 50 giga

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB