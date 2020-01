Dopo la splendida notizia che il Governo ha finalmente liberalizzato l’uso dei monopattini elettrici per le strade italiane con una legge che li equipara in pratica alle biciclette, Vodafone ha deciso di rilanciare la sua offerta top regalando con l’acquisto di uno smartphone Xiaomi il Mi Electric Scooter.

L’operatore in rosso sta allargando il suo business su altri fronti oltre quello della telefonia fissa e mobile, ed è per questo che l’azienda ha pensato di promuovere un vero e proprio pacchetto in mobilità che offra il monopattino elettrico Xiaomi insieme alla tecnologia degli smartphone.

Vodafone regala un monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter

Per poter aderire a questa strepitosa offerta non dovete far altro che acquistare uno smartphone, anche a rate, e aggiungere solo 10 euro una tantum per trasformare una vista al Vodafone Store in un’esperienza ecosostenibile e molto, molto vantaggiosa.

Tra gli abbinamenti possibili ovviamente possiamo scegliere unicamente degli smartphone Xiaomi che possiamo trovare nei negozi, e parliamo del Mi Note 10, il Mi 9 e lo splendido Xiaomi Mi Mix 3 che offre la connettività 5G garantita da Vodafone. La promozione sarà valida fino al 16 gennaio ed è attivabile unicamente dai nuovi acquirenti di uno smartphone del brand cinese con una contestuale attivazione di un piano tariffario a scelta tra quelli dell’operatore.

Lo splendido monopattino elettrico può essere abbinato a una delle tante tariffe di Vodafone con l’acquisto di uno smartphone a rate, tranne quelle legate a particolari promozioni che non fanno parte del set attualmente disponibile sia online che nei negozi.