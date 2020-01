Ci troviamo appena all’inizio del 2020 e già sappiamo che alla fine di quest’anno, precisamente tra novembre e dicembre 2020, è prevista l’uscita sul mercato di due nuove console per videogiochi: la PS5 e la Xbox Series X. Potremo tuttavia allietare l’attesa grazie all’uscita di una serie di videogiochi per le console già esistenti (e a loro volta bramati), come PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ecco quali sono i titoli più attesi

Per gli amanti di Dragonball è in uscita il 17 Gennaio Dragon Ball Z Kakarot, un videogioco in versione RPG in cui sarà possibile vivere le avventure dell’universo di Dragon Ball Z nei panni di Goku, ma anche di personaggi come Vegeta e altri personaggi, secondari e non. Sarà possibile combattere, allenarsi ma anche pescare, mangiare ed esplorare nuove zone.

Per coloro che invece amano l’horror e i giochi in prima persona, è in arrivo Dying Light 2 nella primavera 2020. Tra le funzioni di gioco presenti si riconferma il parkour, come nel primo episodio e si baserà sull‘effetto farfalla, in cui il giocatore farà delle scelte che avranno delle conseguenze su tutta la trama del gioco.

Quest’anno per i nostalgici degli anni 90, quest’anno invece uscirà finalmente il remake di Final Fantasy VII, che ripercorrerà le avventure di Cloud Strife e della sua squadra, contro Sephiroth, proprio come nella versione originale del 1997 per la PS1. Per gli amanti delle avventure horror con atmosfere un po’ più fantasy, sarà in uscita invece Little Nightmares 2, un gioco delizioso, fatto di rompicapo e piccoli enigmi. A differenza dell’episodio precedente, la trama sarà un po’ più lunga e il protagonista sarà un bambino di nome Mono e non più da Six, che però ci accompagnerà per tutta la storia, controllata dal computer.

Ma ci sono due giochi che sono senza ombra di dubbio tra i più attesi del momento. The last of us 2, il sequel di The last of us, uno dei videogiochi horror post-apocalittici più acclamati di sempre per trama, sceneggiatura e qualità audio e video negli ultimi 10 anni. La storia, in uscita a Maggio di quest’anno, riprenderà 5 anni dopo rispetto a dove l’abbiamo lasciata con una Ellie diciannovenne e Joel, nuovamente protagonisti. Ma questa volta sarà proprio Ellie l’unico personaggio giocabile.

L’altro titolo per cui molti stanno fremendo è sicuramente Cyberpunk 2077, ambientato per l’appunto in un distopico futuro nel 2077 in stile Blade Runner o Matrix. Non a caso infatti, uno dei protagonisti del videogioco sarà Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand, cosa che ha letteralmente fatto impazzire i fan all’uscita del trailer, nel 2019. Per chi non lo sapesse, il gioco è un adattamento del gioco di ruolo Cyberpunk 2020. A breve è prevista persino l’uscita delle action figures dei personaggi.