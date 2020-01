Il volantino Expert riprende la stessa strada intrapresa nel finire del 2018 con il lancio di un’ottima campagna promozionale dagli sconti e dai prezzi decisamente più bassi rispetto ad altri rivenditori in Italia.

La soluzione descritta nel nostro articolo non è però attiva su tutto il territorio, è importante ricordare che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente presso i negozi del socio GAER, non altrove o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Ad ogni modo è da segnalare la presenza del classico Tasso Zero, la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire con rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente.

Volantino Expert: quali sono i prezzi da cogliere al volo

Il volantino Expert è sicuramente di alto livello, sebbene comunque non si dedichi agli smartphone di fascia particolarmente elevata. Il top di gamma preso in considerazione è rappresentato dallo Xiaomi Mi Note 10, il primo con la pentacamera da 108 megapixel in grado di garantire prestazioni da fuoriclasse assoluto, tutto racchiuso in soli 559 euro.

Naturalmente esiste anche la soluzione pensata per chi vuole risparmiare il più possibile, ma godere ugualmente del meglio sul mercato, ecco quindi arrivare lo Huawei Nova 5T a 399 euro con le sue 4 fotocamere posteriori e molto altro ancora.

Per tutte le altre informazioni in merito al volantino Expert, nonché per scoprire i prezzi più bassi anche appartenenti alle differenti categorie merceologiche, aprite le pagine che potete trovare qui sotto.