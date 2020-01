I social network vantano ormai milioni di iscritti e le grandi aziende che producono materiale tecnologico ne tengono assolutamente conto. Per questo Samsung, sempre all’avanguardia nel mercato hi tech, ha pensato ad una tv che possa ruotare verticalmente, il suo nome è Sero e permette sia l’orientamento orizzontale tradizionale, sia quello verticale, permettendo così di visualizzare contenuti su Snap Chat, le storie su Instagram e anche, ad esempio, i video dell’emergente TikTok. In realtà questa Samsung Tv non è nuova al mercato in quanto è stata già presentata nel 2019. L’assoluta novità è che Samsung ha deciso di aprirla al mercato occidentale, a partire dagli Stati Uniti per poi farla approdare in Europa. Una Samsung tv apparentemente normale quindi ma che, all’occorrenza, può rotare verticalmente e trasformarsi in uno smartphone dallo schermo gigante.

Sero avrà uno schermo per la riproduzione Qled 4K da 43 pollici

Samsung non ha ancora definito la data in cui Sero entrerà in commercio nei paesi occidentali e nemmeno il prezzo, l’unica certezza è che questa tv, di cui fino ad ora potevano usufruire solo i Coreani, sarà presto alla portata di tutti. La peculiarità di questa tv, come abbiamo detto, è la sua possibilità di roteare verticalmente e lo farà tramite un supporto motorizzato non rimovibile. Una volta posizionato verticalmente permetterà la visione dei video senza le fastidiose bande nere che emergono lateralmente per via del differente rapporto di visualizzazione che c’è tra pc e tv. Sero avrà un sistema audio a 4.1 canali con una potenza massima di 60W e uno schermo Qled 4K da 43 pollici. Altro dato interessato è la presenza di un chip Nfc integrato che garantirà l’abbinamento con il proprio smartphone. Mentre, il supporto di AirPlay2, garantirà l’abbinamento per tutti gli utenti Apple.