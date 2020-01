Ormai lo sapevamo per vie traverse che l’azienda sud coreana Samsung avrebbe presentato la nuova serie di smartphone top di gamma come Galaxy S20 e il pieghevole Galaxy Fold 2 all’inizio del 2020, anche se ancora non sapevamo la data precisa.

Sicuramente però sarebbe stato presentato prima del Mobile World Congress di Barcellona che si terrà tra il 24 e il 27 di febbraio 2020. Ecco quindi che la data è stata finalmente svelata. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2 in arrivo a febbraio

La data precisa da segnare sul proprio calendario è quella del prossimo 11 febbraio 2020, giorno in cui Samsung attraverso un grandioso evento, presenterà al mondo i nuovi dispositivi. Anche se la data ancora non è stata confermata dal colosso, il video teaser trapelato su Twitter lascia poco spazio all’immaginazione. Quindi tra poco più di un mese potremo abbracciare gli smartphone top di gamma del colosso sud coreano.

Di Galaxy S20 conosciamo ormai la scheda tecnica ufficiale, avrà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici accompagnato da un processore Qualcomm Snapdragon 865 con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore avrà più sensori per un totale di 108 megapixel mentre quella frontale sarà di 32 megapixel. Batteria da 4.500 mAh e sistema operativo Android 10 con OneUI 2.0.

Del Galaxy Fold 2 invece sappiamo che potrebbe arrivare in due diverse versioni, una “economica” a febbraio e un’altra nel mese di agosto. Uno di questi due avrà un design a conchiglia che nasconderà uno schermo da 8.1 pollici, mentre il secondo dovrebbe avere delle dimensioni ridotte. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli.