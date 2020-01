Netflix ha da poche settimane annunciato la nuovissima stagione della popolare serie spagnola basata sulle avventure della band di criminali alle prese con la lotta alla Zecca e alla Banca Nazionale. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente de “La Casa di Carta”, il fortunato show che da un po’ di anni ha conquistato il cuore di tutti gli utenti.

Grazie agli intrighi fra i personaggi, alla trama semplice ma mai banale, alle vicende relative alla costruzione dei rapporti fra i personaggi, la serie si è guadagnata il titolo di “più vista di sempre” nel panorama dei telefilm non inglesi.

La terza stagione appena passata aveva tenuto tutti sulle spine, soprattutto sul finale di stagione dove il destino di alcuni personaggi era appeso ad un filo. In realtà il trailer annunciato da Netflix stessa scioglie numerosi dubbi.

La Casa di Carta – Parte IV : appuntamento al 3 Aprile 2020

Fin dalle prime puntate è apparso chiaro e limpido l’obiettivo della band dei criminali: la Banca Nazionale e la Zecca di Stato. Anche per la quarta stagione sarà così, ma saranno le dinamiche interne, le nuove relazioni a ingarbugliare la trama e rendere le cose sempre più difficili per i protagonisti. Anche sul versante delle presunte morti ci saranno belle novità, prime fra tutti, il ritorno di Nairobi, la quale si scoprirà essere ancora viva (o sarà solo una trovata di marketing per il trailer?). Non ci resta che attendere il 3 Aprile 2020, data di rilascio globale della nuova stagione su Netflix e scoprire tutte le ultime novità. Restate connessi con noi per non perdervele e rimanere sempre aggiornati.