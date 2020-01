Iliad: sorpresa sul sito, 2 offerte piene di contenuti ora disponibili

I numeri di Iliad fanno ben sperare per un futuro radioso almeno quanto quello delle altre aziende che hanno sfondato nel mondo della telefonia. Eppure nessuno credeva che l’azienda potesse ottenere risultati del genere, dal momento che nessuno prima d’ora c’era riuscito negli ultimi 10 anni.

Oltre ai vari colossi di cui tutti conosciamo i nomi, nessun altra azienda era riuscita ad ottenere 4,5 milioni di utenti in così poco tempo. Iliad ha basato tutto sulle sue prime promozioni, le quali tuttora continuano ad esistere anche se in molti non lo sanno. Oltre alla Giga 50, oggetto di svariate pubblicità e soprattutto sottoscrizione da parte di diversi utenti, esistono sul sito ufficiale altre due promozioni. Queste fanno parte della prima ondata lanciata dal gestore, la quale ha permesso al mondo di conoscere Iliad inizialmente.

Iliad ha ancora disponibili sul suo sito ufficiale due promozioni che dovreste ricordare: si parte da 4,99 € al mese per sempre

Se state cercando un’offerta nuova per cambiare gestore e ad attirarvi è Iliad, sappiate che la Giga 50 non è l’unica disponibile. Sono infatti presenti sul sito ufficiale la Giga 40 e la Solo Voce, due promozioni che costano rispettivamente 6,99 e 4,99 € al mese per sempre.

La prima delle due, ovvero quella che precede l’ultima promo in vigore da parte di Iliad, contiene quasi gli stessi contenuti. Si parte infatti con minuti ed SMS senza limiti verso tutti gli utenti in Europa, per poi finire con 40 giga in 4G per navigare sul web. Segue poi l’altra promo, ovvero quella dedicata a coloro che non amano utilizzare Internet. Al suo interno sono presenti solo minuti ed SMS senza limiti verso tutti.