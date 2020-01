Samsung Galaxy Note 10 Lite si è mostrato nelle prime foto dal vivo, pubblicate su Twitter dal leaker @Mr_TechTalkTV. Le immagini ci hanno dato la possibilità di confermare alcune delle indiscrezioni trapelate di recente sul Web, e che hanno a che fare, appunto, con quella che dovrebbe essere la variante più economica dell’ultimo Galaxy Note.

In particolare, le immagini pubblicate da @Mr_TechTalkTV hanno confermato la presenza di una tripla fotocamera posteriore, alloggiata all’interno di un modulo dalla forma quadrata (in pieno stile iPhone 11 Pro, per intenderci), e di un display con foro al centro, proprio come il Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus.

Samsung Galaxy Note 10 Lite, le probabili caratteristiche

Per quanto riguarda le probabili caratteristiche (ricordiamo che, al momento, non è stato ancora confermato ufficialmente alcuna delle voci emerse in Rete) di Samsung Galaxy Note 10 Lite, il dispositivo dovrebbe montare un display Syper AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e presentare un SoC Exynos 9810 accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno espandibile con microSD fino a 512 GB.

Ovviamente, proprio come gli altri smartphone della gamma Galaxy Note, anche questa variante Lite sarà dotata di S Pen. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo dovrebbe prevedere una configurazione del genere: tripla fotocamera posteriore (12 MP dual pixel, f/1,7 + 12 MP grandangolare f/2,2 + 12 MP tele f/2,4) e supportare la registrazione video fino a 4K @60fps; la fotocamera per selfie, invece, dovrebbe essere da 32 MP.

Tra le altre caratteristiche: batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W, connettività Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac dual band, jack da 3,5 mm, USB di tipo C e sistema operativo Android 10 con One UI 2.0.

Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe debuttare nelle colorazioni rosso, nero e aura glow al prezzo di 609 euro.