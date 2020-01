Wind prova ad accontentare tutti i consumatori con il lancio di una promozione molto invitante per i contenuti effettivamente offerti, affiancati da un prezzo forse tra i più bassi dell’intero mercato italiano.

Il suo nome è All Inclusive 50 Flash+, è disponibile esclusivamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico in orange per i clienti che si trovano in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un qualsiasi MVNO. L’attivazione è possibile con spedizione al proprio domicilio, in questo caso si pagheranno solamente 10 euro per la SIM, oppure potrà essere prenotata online e pagata in negozio; la seconda opzione è sconsigliata in quanto presenta un prezzo elevato rispetto alla precedente, in particolare il consumatore sarà costretto a versare anche 11,99 euro per la promo in sé.

Wind: i contenuti della All Inclusive 50 Flash+

Indipendentemente dalla versione che avrete scelto, mensilmente sarà necessario pagare 6,99 euro con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile. All’interno dell’offerta sono stati posizionati ben 50 giga di internet alla velocità del 4G, passando per 100 SMS e minuti illimitati utilizzabili verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale.

Ricordiamo essere presente il vincolo contrattuale di durata di 24 mesi, se l’utente resterà cliente per tutto il periodo (anche cambiando offerta) non dovrà pagare nulla, in caso contrario verranno addebitati 15 euro sul metodo di pagamento scelto in precedenza. La massima velocità di navigazione è quella imposta dallo standard di connessione, Wind non impone limiti particolari che la andranno a ridurre (cosa che invece purtroppo accade con le offerte di TIM).