Negli ultimi giorni anche il social network Instagram, come il fratello maggiore Facebook, permette di pubblicare una serie di fotografie che ricordano il nostro 2019.

A differenza del video ricordo di Facebook, quello di Instagram raccoglie tutte le vostre fotografie che hanno riscosso più “mi piace”. Scopriamo insieme come creare il collage dell’anno appena trascorso.

Instagram: creare il “best nine” del 2019 appena terminato

Un algoritmo presente sulla piattaforma calcola tra tutte le vostre foto, quelle che hanno riscosso più like. Per ottenere il cosiddetto best nine basta collegarsi sul sito ufficiale Bestnine ed inserire il proprio codice ID nel riquadro superiore, ovvero il nikename utilizzato sulla piattaforma social. Nel giro di pochi secondi, vi verrà restituita una schermata con le nove foto che hanno ottenuto più mi piace dai nostri seguaci e non solo, nell’ultimo anno di presenza sulla piattaforma.

Nelle ultime ore abbiamo riscontrato una tempistica abbastanza differente dalla solita, il sito infatti di comunica che potrebbero volerci fino a 10 minuti per creare il nostro collage. Questo perché, nelle ultime ore, le domande sono aumentate a dismisura, moltissimi utenti vogliono sapere quali fotografie hanno incollato i propri seguaci allo schermo.

La cosa “buffa”, è che il sito in questione non richiede alcuna password per la creazione del collage, di conseguenza moltissimi utenti potrebbero recarsi sul sito e spiare le fotografie con più like di altri utenti. Basta infatti sapere il nome utilizzato sulla piattaforma social. Non siete curiosi di scoprire le vostre foto più apprezzate e magari anche quelle di qualcun’altro? correte sul sito ufficiale e ricordatevi che anche Facebook vi permette di creare il vostro video ricordo.