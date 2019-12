MediaWorld è perfettamente consapevole di avere tra le mani la possibilità di influenzare gli acquisti dei propri clienti, indirizzandoli con sconti più o meno interessanti su determinati modelli di tecnologia.

Mentre la concorrenza latita tra sconti online e campagne complessivamente non troppo allettanti, MediaWorld è ripartita con i Mega Sconti disponibili sia sul sito ufficiale che nei vari punti vendita sparsi per il territorio italiano. Coloro che vorranno acquistare da casa, lo ricordiamo, dovranno fare i conti anche con le spese di spedizione, da aggiungere sempre ad ogni compravendita (si consiglia di richiedere la consegna in negozio, gratuita indipendentemente dalla cifra spesa).

Volantino MediaWorld: i prezzi sono davvero invitanti

Le categorie merceologiche coinvolte nella campagna promozionale di MediaWorld sono davvero tantissime, focalizzando l’attenzione sugli smartphone possiamo trovare piccole occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. La prima fra tutte riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S10, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, oggi disponibile all’acquisto a 703,82 euro nella versione no brand; il prezzo è ottimo, considerando il confronto con il Galaxy S10+ in vendita in promozione a non meno di 799 euro.

Volendo invece puntare verso un modello afferente alla sfera Apple, ecco spuntare l’iPhone Xr a 709 euro, soluzione abbastanza conveniente, anche se forse non la migliore che abbiamo mai visto. Chiude il cerchio un altro terminale Android, il Sony Xperia 10 Plus con rapporto d’aspetto in 21:9 a 319 euro.

Per ogni altra informazione in merito, ecco qui il link al volantino MediaWorld discusso nell’articolo.