Finalmente possiamo annunciare che la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha rilasciato la seconda stagione della tanto attesa serie TV You, che l’anno scorso ha tenuto incollati milioni di telespettatori allo schermo.

Più precisamente la serie è stata rilasciata lo scorso 26 dicembre 2019, dando quindi un’ulteriore felicità a tutti i fan, durante le festività natalizie. Scopriamo insieme alcuni dettagli di questa nuova stagione.

Per chi non avesse visto la prima stagione, si tratta di storia ispirata ai romanzi di Caroline Kepnes, con protagonista Penn Badgley, diventato famoso ormai un decennio fa grazie alla serie TV Gossip Girl. A differenza della prima stagione, il nuovo capitolo è ambientato a Los Angeles e non più a New York. I fan della serie avranno anche già capito il motivo di questo spostamento, a Los Angeles infatti vive una ex fidanzata di Joe.

Il colosso di streaming, ha riferito che la serie è stata vista da circa 40 milioni di famiglie solamente nel primo mese sulla piattaforma. La prima stagione ha visto come protagonisti Joe e una ragazza di nome Beck. Quest’ultima si innamorerà del nostro protagonista, ignora del fatto che questo la stava pedinando da molto tempo.

Dopo qualche tempo insieme Beck inizia a sospettare della salute mentale del proprio ragazzo, fino a quando sarà costretta a fare i conti con lui. Purtroppo, come ben sapranno quelli che hanno visto la serie, la storia di Beck non avrà un lieto fine e Joe decide di spostarsi a Los Angeles per “ritrovare” una vecchia fidanzata. Speriamo solamente che non le faccia fare la stesa fine di Beck. Non ci resta che guardare la seconda stagione per scoprirlo.