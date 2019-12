La piattaforma di streaming online, Netflix, ha in serbo tante sorprese per i suoi utenti che ogni giorno scelgono il suo servizio e sostengono un costo mensile; questa volta, la piattaforma, annuncia l’arrivo della prossima stagione di You.

Una serie televisiva che ha attirato l’attenzione di tantissime persone soprattutto per il protagonista della serie televisiva: Pen Badglay; un attore famoso per aver partecipato al cast della serie televisiva statunitense conosciuta come Gossip Girl.

Netflix: tutti i dettagli sulla serie televisiva You

You è una serie televisiva statunitense di genere thriller psicologico basata sul romanzo di Caroline Kepnes; la storia parla di un ragazzo di nome Joe che gestisce una libreria a New York e si innamora di una sua cliente, Beck.

Purtroppo, la storia continua mostrando la vera natura del ragazzo poiché il suo amore si rivela una vera ossessione diventando un violento maniaco; insomma, una storia che ha attirato l’attenzione di tantissimi abbonati Netflix.

La seconda stagione è in arrivo e precisamente il ventisei di Dicembre è disponibile sulla piattaforma di streaming online; in questi episodi la storia di Joe continua, ma il tutto si svolge a Los Angeles e non più a New York.

La seconda stagione è in arrivo: ecco cosa aspettarsi

Nella seconda stagione Joe si ritroverà nuovamente con Candice, l’ex fidanzata con cui dovrà affrontare dei conti in sospeso; Candice non sarà la sola perché durante la storia subentrerà una nuova ragazza: Love.

Love affascinerà fin da subito il ragazzo e purtroppo si ritroverà nei guai.