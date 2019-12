Iliad ormai non si nasconde più: è ufficialmente il quarto gestore in classifica tra quelli italiani e con tantissimi utenti al seguito. Non sarebbe potuto essere altrimenti vista la grande riuscita che il provider ha fatto fino al primo momento, ed ora si punta ancora più in alto.

Tutti i gestori concorrenti sono infatti sul piede di guerra, proprio perché Iliad ha rubato loro tantissimi utenti in pochissimo tempo. Proprio a tal proposito sono nate delle promozioni che puntano a scalfire la dura corazza del gestore proveniente dalla Francia, il quale però non intende piegarsi in nessun modo. Il motivo per il quale dunque Iliad ha ricordato agli utenti di avere altre due promozioni sul sito ufficiale è proprio questo, ovvero attuare una strategia a scopo difensivo.

Iliad continua a stupire: sul sito ufficiale spuntano due promo di vecchia data che sono ancora disponibili con prezzi impressionanti e contenuti fantastici

In questo momento Iliad possiede 4,5 milioni di utenti, ma l’obiettivo è sicuramente quello di aumentare tale numero. Per farlo c’è bisogno di tante possibilità da offrire al pubblico, e proprio sul sito ufficiale ce ne sono due che di sicuro verranno ricordate bene dagli utenti. Stiamo parlando di due promozioni fantastiche sotto ogni punto di vista dal momento che prezzo e contenuti sono veramente all’altezza.

La prima, ovvero la Giga 40 include al suo interno minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti con 40 giga in 4G al prezzo di 6,99 al mese per sempre. Segue la Solo Voce, promo che include solo minuti ed SMS senza limiti, ma ad un prezzo di 4,99 al mese per sempre.