Nelle ultime settimane sono state moltissime le voci che riguardavano il nuovo top di gamma Huawei, stiamo parlando del P40 Pro. Le voci hanno parlato soprattutto del modulo posteriore rettangolare per la fotocamera.

Dopo aver scoperto qualche indiscrezione riguardante la fotocamera, oggi vogliamo soffermarci sullo schermo. Le indiscrezioni arrivano direttamente dal profilo ufficiale onLeaks su Twitter. Ecco i dettagli.

Huawei P40 Pro, nuove indiscrezioni sul display

Sul profilo appena menzionato è stata mostrata una foto del presunto vetro frontale di Huawei P40 Pro ed è subito amore soprattutto per gli utenti che speravano che l’azienda cinese abbandonasse una volta per tutte il notch. La foto lascia immaginare un top di gamma con una superficie frontale abbastanza ottimizzata e priva di tacche, fori o qualsiasi altra cosa che possa rompere l’armonia del display.

I riflessi di luce che possiamo intravedere sulle cornici laterali ci hanno subito fatto pensare alla presenza di una piccola curvatura dei bordi, qualcosa in più della classica 2.5D ma niente che possa avvicinarsi alla OnePlus 7 Pro per capirci. Anche una decina di giorni fa abbiamo parlato della possibile presenta di una curvatura sui bordi, quindi per il momento questa non è una novità assoluta.

Ovviamente i render rimangono delle ipotesi, per scoprire il vero design di questo top di gamma dovremo aspettare ancora un po’ di tempo e scoprire che soluzione sceglierà il colosso cinese. Voi cosa vi aspettate? un P40 Pro con bordi curvi e a tutto schermo oppure lo preferireste diverso?. Attendiamo maggiori indiscrezioni, ovviamente vi terremo aggiornati come sempre.