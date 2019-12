C’è una novità su WhatsApp che continua a latitare. Non importa da quanto tempo se ne stia parlando, mesi o anni, questa funzione continua a non essere presente. L’ultima volta che se n’è parlato è stato a marzo quando gli sviluppatori dietro l’app avevano iniziato a testarla solo in alcuni aspetti. Si tratta ovviamente della Modalità Oscura, la Dark Mode. Quest’ultima è stata provata qualche mese fa nelle pagine delle impostazioni, ma poi non se non si è più saputo niente. Qualcosa è cambiato.

Apparentemente, secondo il sito WABetaInfo, alcuni hanno avuto la possibilità di testare con mano la nuova modalità. Questo potrebbe significare effettivamente l’arrivo imminente su tutte le versioni dell’app. Un suo arrivo non è di certo da prendere sottogamba visto che non risulta soltanto utile per evitare di stancare gli occhi, ma la Dark Mode permette anche un risparmio di energia se lo smartphone possiede un display AMOLED.

WhatsApp e la nuova modalità

Ormai sembra essere certo. La nuova modalità di visualizzazione sta arrivando per WhatsApp versione Android, ma in realtà anche per quella iOS. Certo, il detto insegna di non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, ma a questo giro i segnali sono ben chiari. Il prossimo aggiornamento potrebbe portare questa novità e tanto altro ancora. Quello che non è chiaro è come mai ci abbiamo messo così tanto a portare la Modalità Notturna su una delle applicazioni più usate al mondo. Dovremmo ricorrere a un altro detto a questo punto, meglio tardi che mai.