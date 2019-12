Negli ultimi tempi si è sentito spesso parlare di un’ipotetica abolizione di due fra le tasse annuali più odiate da tutti i cittadini Italiani ovvero il Canone Rai e il Bollo Auto.

Anche se apparentemente può sembrarlo, in realtà la notizia non è una vera e propria bufala poiché, alcuni mesi fa, Luigi di Maio, attuale capo-partito del Movimento 5 Stelle, affermò di essere a lavoro sull’abolizione di queste due tasse che, a quanto pare, sono tra le più indesiderate dagli Italiani.

In seguito alla crisi estiva del Governo, però, la situazione politica Italiana si è completamente ribaltata e, quindi, ad oggi la proposta di legge sembra essere stata temporaneamente accantonata. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Canone Rai e Bollo Auto: verranno aboliti realmente?

Anche se molti nutrono ancora la speranza, in realtà difficilmente le due imposte verranno abolite a causa di una palese mancanza di fondi. Attualmente, infatti, lo stato Italiano deve far fronte ad una repentina crescita del debito pubblico. L’obiettivo principale dell’attuale Governo, quindi, è quello di evitare un ulteriore aumento dell’IVA e, proprio per questo motivo, abolire entrambe le tasse, sia il Canone Rai che il Bollo Auto, risulta essere praticamente impossibile. Ogni anno, infatti, le due imposte fruttano oltre 7 miliardi di euro (1,3 miliardi per il Canone e 6 miliardi per il Bollo Auto).

Attualmente, quindi, la situazione è la suddetta e molto probabilmente rimarrà tale per i prossimi anni che seguiranno. Non ci resta quindi che sperare in una ripresa economica che permetta allo Stato di fare a meno delle imposte sopra citate.