La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, nonostante l’annuncio del mese di agosto 2019, ha rivelato che sta arrivando la quarta stagione di una serie TV molto amata. Stiamo parlando di Skam.

Nel mese di agosto, sicuramente i fan lo sapranno, il colosso dello streaming aveva annunciato a malincuore la cancellazione della serie TV Skam Italia. Fortunatamente negli ultimi mesi ha cambiato idea. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: arriva la quarta stagione della serie TV Skam

La quarta stagione di Skam sarà disponibile sulla piattaforma di contenuti in streaming a partire dal prossimo marzo 2020 dato che le riprese sono appena finite. La serie in questione sarà disponibile in contemporanea anche su TimVision. La notizia è stata resa pubblica sul profilo ufficiale Twitter del colosso e la gioia dei fan, nel leggerla, è letteralmente esplosa. L’hashtag #Skam si è inserito nei trend topic nel giro di pochi minuti.

Anche gli stessi attori hanno condiviso la notizia sui propri canali social, per confermare l’arrivo della quarta stagione, tanto attesa quanto inaspettata. Ludovico Bessegato, regista e produttore della serie, aveva precedentemente spiegato che, se la quarta ed ultima stagione non fosse stata pubblicata entro il 2020, non avrebbe avuto più senso pubblicarla successivamente. La particolarità della serie TV Skam è proprio per le vicende dei protagonisti, che sono ambientate nei giorni e nelle ore esatte in cui le clip vengono pubblicate, in modo di renderla ancora più realistica.

Al momento dobbiamo ancora scoprire la modalità in cui le clip verranno messe in onda, negli anni precedenti veniva pubblicato un episodio alla settimana. Nel frattempo, per chi ancora non avesse visto la serie, le prime tre stagioni saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 1° gennaio 2020. Nel frattempo non ci resta che goderci tutti i contenuti previsti per le festività natalizie.