Sembra che Samsung adotterà una tecnologia diversa sul suo prossimo Galaxy Fold. Il primo device pieghevole dell’azienda è un’idea estremamente interessante, ma non tutti possono permettersi di spendere tanto per uno uno smartphone e per questo il design potrebbe cambiare in futuro.

All’inizio di quest’anno, durante la sua Conferenza degli sviluppatori, Samsung ha mostrato un diverso design del telefono pieghevole. Oggi, per la prima volta, sono apparse in rete le prime immagini di questo dispositivo di nuova generazione. Lo smartphone appare come un pieghevole Samsung a conchiglia che assomiglia molto al nuovo Moto Razr; quando è piegato è estremamente compatto, mentre, quando lo si apre, ha le dimensioni di uno smartphone normale.

Samsung Galaxy Fold 2 forse verrà presentato all’MWC 2020

Queste prime immagini del nuovo pieghevole di Samsung mostrano un prototipo presumibilmente avvistato in Cina. Presenta un design con una fotocamera posizionata al centro (display Infinity-O) proprio come gli ultimi smartphone della società. Lo schermo è ha, apparentemente, un rapporto di 21: 9 e possiamo anche vedere la familiare interfaccia Samsung One UI.

Le foto rivelano anche una piccola schermata, attiva quando il telefono è piegato, che mostra l’ora e probabilmente mostrerà anche le notifiche. In precedenza abbiamo sentito voci su un dispositivo simile di Samsung e le fonti hanno ipotizzato che potrebbe essere molto più conveniente del Galaxy Fold da $ 2,000. Questo, tuttavia, potrebbe anche significare che la società utilizzi un budget più economico per il lato hardware del dispositivo. Il Razr, ad esempio, integra un chip della serie Snapdragon 7xx, più lento e vecchio della serie Snapdragon 8xx.

Samsung potrebbe presentare ufficialmente il nuovo device pieghevole all’evento MWC che si terrà alla fine di Febbraio 2020.