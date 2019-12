Il colosso dello streaming è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per ragioni positive. Netflix, sebbene sia uno dei servizi più richiesti al mondo, molte volte sembra prendere delle decisioni non condivise dai suoi consumatori i quali esausti, alle volte, si lamentano anche attraverso i social network dell’approccio che la casa produttrice ha verso le sue serie originali. Con questo incipit, infatti, ci vogliamo riferire a tutta quella serie di cancellazioni che nell’ultimo periodo hanno reso molti utenti scontenti, portando molti ad abbandonare persino il proprio abbonamento a favore di altri servizi streaming.

Purtroppo è cosa rinomata che nell’ambito della produzione di serie TV, molte volte alcuni progetti debbano essere sacrificati a favore di altri. Quando però si parla di Netflix, il tutto sembra essere amplificato visto che numerosi titoli vengono eliminati ogni anno: scopriamo quelli che sono stati sacrificati nel corso del 2019.

Netflix: ecco tutte le serie cancellate fino ad ora

i telefilm a cui gli utenti hanno dovuto a dire addio nel corso dell’anno ormai terminato sono numerosi. Ciononostante, prima di scoprire la lista completa di questi ultimi, ricordiamo ai nostri lettori che gli stessi rimarranno disponibili ugualmente sul catalogo del servizio streaming, ma non verranno prodotti più episodi.

Le serie TV Netflix eliminate sono: