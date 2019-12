Fortnite continua ad essere uno dei giochi più famosi in tutto il mondo soprattutto grazie alle innumerevoli novità che il team di sviluppo introduce per rendere il gioco sempre innovativo; il loro obiettivo, infatti, e di rendere il gioco sempre ad un livello superiore.

In questi giorni i players hanno avuto la possibilità di partecipare all’evento per Star Wars, anche se in tanti hanno riscontrato alcuni problemi ai server; fortunatamente grazie alle segnalazioni da parte dei giocatori, Epic Games, è riuscito ad introdurre una nuova patch insieme al team di sviluppo per correggere tutti i malfunzionamenti segnalati su PlayStation 4, pc e Xbox One.

Fortnite: introduce una nuova patch per risolvere alcuni problemi e introdurre delle nuove funzioni

Come anticipato precedentemente, il team di sviluppo ha lavorato duramente per introdurre una nuova patch per risolvere tutti i problemi che i players hanno riscontrato in questi ultimi giorni; difatti, lo sviluppatore tramite la pubblicazione di un tweet ha avvisato gli utenti di una temporanea disabilitazione del supporto alle DirectX 12.

Fortunatamente ha inoltre informato di aver acquisito delle informazioni necessarie per introdurre questo supporto con le giuste correzioni il prossimo anno; negli scorsi giorni, invece, il team di sviluppo ha introdotto una patch di 368,3MG per PlayStation 4 e di 104MG per pc.

Tutti i players hanno accesso a tantissime novità in seguito alla nuova clip tratta da Star Wars IX: l’ascesa di Skywalker poiché da ufficialmente inizio alla collaborazione di Fortnite per Star Wars; in questo modo i players possono usufruire di nuove spade laser, nuove sfide e 3 di compensi gratuite, i blaster, nuove skin di Kylo Ren e Zorii Bliss, e i paracadute della Millennium Falcon.