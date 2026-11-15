TCL P80 Ultra: tecnologia NXTPAPER e zoom periscopico (RECENSIONE)

Il TCL P80 Ultra punta a distinguersi in una fascia di mercato particolarmente competitiva attraverso una combinazione interessante: un display NXTPAPER AMOLED molto luminoso, un comparto fotografico con teleobiettivo periscopico e una dotazione tecnica pensata per accompagnare l’utilizzo quotidiano. A completare il quadro troviamo una batteria da 5.800 mAh, la ricarica a 45W e un programma di supporto software che arriva fino a sette anni di aggiornamenti di sicurezza

La caratteristica che cattura maggiormente l’attenzione è senza dubbio la tecnologia NXTPAPER, integrata in un pannello AMOLED da 6,83 pollici. TCL affianca così le qualità tipiche di questa tecnologia alla vivacità e al contrasto elevato di un display OLED, con l’obiettivo di offrire una soluzione adatta sia alla fruizione dei contenuti sia alla lettura. È un approccio interessante, soprattutto per chi trascorre molte ore davanti allo smartphone e cerca qualcosa di diverso dal tradizionale schermo lucido.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Display: luminosità e definizione al centro

Il pannello da 6,83 pollici utilizza una risoluzione 1.5K di 2772 x 1280 pixel, con una densità di circa 447 PPI. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 120 Hz, un valore ormai importante per garantire animazioni fluide, scorrimento più piacevole delle pagine e una maggiore reattività durante il gaming. A rendere particolarmente interessante la scheda tecnica è la luminosità di picco dichiarata fino a 3.200 nit, un dato che, almeno sulla carta, promette una buona leggibilità anche in condizioni di luce ambientale intensa, soprattutto grazie alla finitura opaca che azzera quasi del 100% i riflessi.

Credits: TecnoAndroid

Il rapporto di contrasto dichiarato arriva a 1.000.000:1, in linea con le caratteristiche di un pannello AMOLED, mentre la tecnologia NXTPAPER rappresenta l’elemento distintivo dell’esperienza visiva. Non mancano un rivestimento anti-impronte e cornici particolarmente contenute: quelle laterali misurano 1,38 mm, quella superiore 1,48 mm e quella inferiore 2,36 mm. Il risultato è una superficie frontale che lascia ampio spazio ai contenuti, con un design che punta sulla continuità visiva.

Tecnologia NXTPAPER

La tecnologia NXTPAPER è probabilmente l’aspetto che rende davvero particolare il TCL P80 Ultra. Per la prima volta TCL porta questa esperienza su un pannello AMOLED, combinando i colori vivaci, il contrasto elevato e la luminosità di questa tecnologia con soluzioni progettate per ridurre riflessi, luce blu e affaticamento durante la visione prolungata. Non si tratta soltanto di applicare un filtro allo schermo: entrano in gioco un trattamento superficiale antiriflesso, una gestione più uniforme della luce, la regolazione adattiva della luminosità e della temperatura colore in base all’ambiente.

Credits: TecnoAndroid

La parte più interessante, però, è la possibilità di personalizzare concretamente l’esperienza attraverso il tasto fisico NXTPAPER Key, posizionato sul lato dello smartphone. Premendolo si può passare rapidamente dalla visualizzazione AMOLED tradizionale alle modalità dedicate alla lettura. La Modalità Carta offre quattro profili colore regolabili e diverse impostazioni per la temperatura cromatica, permettendo di ottenere tonalità più morbide e una resa simile a quella della carta, senza rinunciare completamente ai colori. La Modalità Max Ink spinge invece questa filosofia ancora oltre: trasforma l’interfaccia in una visualizzazione monocromatica, riduce le distrazioni e consente di mantenere accessibili soltanto le applicazioni selezionate, creando un ambiente più essenziale per leggere libri, articoli e documenti.

Credits: TecnoAndroid

A mio parere, è proprio questa flessibilità a dare valore a NXTPAPER: durante il giorno si può utilizzare il display AMOLED per fotografie, video, social e applicazioni, mentre nei momenti dedicati alla lettura basta un gesto per trasformare lo smartphone in una sorta di e-reader, senza dover portare con sé un secondo dispositivo. Trovo particolarmente azzeccata anche la presenza del pulsante dedicato, perché rende una funzione altrimenti relegata nei menu qualcosa di immediato e realmente utilizzabile. Naturalmente non bisogna confondere questa tecnologia con un vero display e-ink: il pannello rimane un AMOLED, con caratteristiche e consumi differenti.

Design sottile, ma senza rinunciare alla batteria

Le dimensioni sono pari a 163,34 x 77,69 x 8,26 mm, con un peso di 197 grammi. Il P80 Ultra non è quindi uno smartphone particolarmente leggero, ma mantiene uno spessore contenuto considerando la presenza di una batteria da 5.800 mAh e di un sistema fotografico articolato. TCL propone tre colorazioni: Sunlit Gold, Midnight Blue e Burgundy, con un’impostazione estetica che cerca di differenziare il dispositivo dalle classiche finiture più anonime. Sul telaio trovano posto i tasti fisici per il volume e l’accensione, ai quali si aggiunge un comando dedicato chiamato NXTPAPER Key. Quest’ultimo è pensato per rendere più immediato l’accesso alle funzioni legate alla tecnologia proprietaria, un dettaglio che può rivelarsi utile per chi utilizza frequentemente le diverse modalità dello schermo. La presenza di un pulsante specifico è una scelta sensata: una caratteristica distintiva deve essere facilmente raggiungibile, non rimanere nascosta tra le impostazioni.

Un altro aspetto da considerare è la resistenza. La serie P80, secondo la documentazione fornita, dispone della certificazione IP68 contro acqua e polvere e soddisfa specifiche condizioni di test previste dallo standard MIL-STD-810H. Si tratta di indicazioni positive per l’utilizzo quotidiano, ma è importante ricordare che non rendono il dispositivo indistruttibile e che la resistenza ai liquidi può diminuire con l’usura, gli urti o eventuali riparazioni.

MediaTek Dimensity 7400 Elite e memoria

A gestire il comparto hardware troviamo il MediaTek Dimensity 7400 Elite, un processore costruito con una configurazione octa-core. La CPU comprende quattro core Cortex-A78 con frequenza fino a 2,6 GHz e quattro core Cortex-A55 fino a 2,0 GHz, affiancati dalla GPU Mali-G615. Una piattaforma che punta a offrire un equilibrio tra prestazioni e consumi, con risorse sufficienti per applicazioni quotidiane, multitasking e intrattenimento.

Credits: TecnoAndroid

La configurazione prevede 8 GB di RAM, con la possibilità di utilizzare altri 16 GB attraverso l’espansione virtuale della memoria. È bene distinguere i due valori: la RAM fisica rimane di 8 GB, mentre quella aggiuntiva viene ricavata dallo spazio di archiviazione e non offre le stesse prestazioni della memoria integrata. Per quanto riguarda lo storage, la capacità arriva fino a 512 GB, con tecnologia UFS 3.1. Una dotazione che offre spazio sufficiente per applicazioni, fotografie, video e contenuti scaricati. La GPU Mali-G615 completa una piattaforma che può affrontare anche il gaming.

Fotocamere: il periscopio è il vero elemento distintivo

Il comparto fotografico è uno dei punti su cui TCL sembra voler investire maggiormente. Sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel, dotata di sensore da 1/1,56 pollici, apertura f/1.88 e pixel da 1,0 μm. A supporto intervengono sia la stabilizzazione ottica OIS sia quella elettronica EIS, una combinazione utile per contenere il movimento durante gli scatti e migliorare la stabilità delle riprese video. La seconda fotocamera è probabilmente quella più interessante: un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x. TCL dichiara inoltre la possibilità di ottenere ingrandimenti 3x e 6x senza perdita di qualità, anche questo sensore dispone di stabilizzazione OIS ed EIS, un elemento importante soprattutto quando si scatta a distanze maggiori, dove ogni piccolo movimento può incidere sulla nitidezza. Completa il modulo posteriore una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP, pensata per ampliare il campo visivo e includere più elementi nell’inquadratura. Davanti, invece, è presente un sensore da 32 MP dedicato ai selfie e alle videochiamate. La registrazione video arriva alla risoluzione 4K a 30 fps, mentre in Full HD è possibile scegliere tra 30 e 60 fps; per il formato 720p sono disponibili entrambe le frequenze.

Batteria da 5.800 mAh e ricarica a 45W

Credits: TecnoAndroid

L’autonomia può contare su una batteria con capacità tipica di 5.800 mAh, un valore generoso che lascia ben sperare per chi utilizza lo smartphone in maniera intensa durante la giornata. Il display da 6,83 pollici e la frequenza di aggiornamento a 120 Hz possono incidere sui consumi, ma la capacità a disposizione offre una buona base per affrontare sessioni di navigazione, streaming, social network e fotografia. La ricarica cablata raggiunge i 45W. Non siamo davanti a una potenza particolarmente elevata rispetto alle soluzioni più spinte presenti sul mercato, ma rappresenta comunque una dotazione utile per recuperare energia senza dover attendere troppo a lungo, assente, purtroppo, la ricarica wireless.

Audio stereo, DTS e connettività completa

Credits: TecnoAndroid

Per l’audio TCL ha previsto due altoparlanti stereo con supporto DTS, una soluzione che offre una scena sonora più ampia rispetto a quella dei dispositivi dotati di un singolo speaker. È presente anche una funzione Super Volume Boost che promette di aumentare il volume fino al 300%, un’opzione pensata soprattutto per rendere più udibili i contenuti in ambienti rumorosi. Qualità audio più che buona per la fascia di posizionamento, dimostrando a tutti gli effetti l’ottimo valore svolto da TCL nell’ottimizzazione e nella scelta dei componenti. La connettività comprende Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6, con supporto agli standard 802.11 a/b/g/n/ac/ax sulle bande a 2,4 e 5 GHz. Non manca l’NFC, utile per le funzioni contactless compatibili, mentre il comparto GPS supporta A-GPS L1, GPS, SBAS, GLONASS, BeiDou e Galileo. Una dotazione che copre le principali esigenze di connessione e navigazione. Lo sblocco del dispositivo avviene tramite il sensore per le impronte, posizionato direttamente sul tasto di accensione/spegnimento, dalla discreta velocità di sblocco complessiva, senza ritardi da segnalare.

A completare la dotazione troviamo un accelerometro, il sensore di prossimità, quello di luminosità, la bussola elettronica e il giroscopio. Sono componenti meno appariscenti rispetto alle fotocamere o al display, ma contribuiscono al funzionamento di numerose applicazioni e funzioni quotidiane, dalla regolazione automatica della luminosità alla navigazione, passando per giochi e strumenti che sfruttano l’orientamento del dispositivo.

Software e aggiornamenti

Credits: TecnoAndroid

Il TCL P80 Ultra arriva sul mercato con Android 16 personalizzato attraverso la nuova interfaccia TCL UI 9.1. TCL ha scelto di non stravolgere l’esperienza originale di Android, mantenendo un’impostazione piuttosto pulita e intuitiva, con menu ordinati, una navigazione familiare e alcune personalizzazioni pensate per arricchire l’utilizzo quotidiano. Non ci troviamo quindi davanti a un’interfaccia particolarmente invasiva o ricca di elementi superflui: la base rimane quella di Android, mentre le aggiunte del produttore si concentrano soprattutto sulle funzioni legate a NXTPAPER e all’intelligenza artificiale. Proprio la tecnologia del display viene integrata anche a livello software, con una sezione dedicata dalla quale gestire le diverse modalità di visualizzazione e adattare l’esperienza alle proprie abitudini, passando rapidamente dalla classica interfaccia AMOLED alle impostazioni pensate per la lettura.

Una parte importante dell’esperienza è rappresentata dalle funzioni AI, che non si limitano alla presenza dei servizi Google. Naturalmente troviamo Gemini, l’assistente conversazionale di Google, e Cerchia e Cerca, che permette di cercare informazioni su qualsiasi elemento visualizzato sul display senza dover abbandonare l’applicazione aperta. Basta cerchiare un oggetto, una frase o un’immagine per avviare una ricerca contestuale: una soluzione comoda quando si vuole identificare un prodotto visto sui social, approfondire un argomento o tradurre rapidamente una parola. TCL aggiunge poi una serie di strumenti proprietari raccolti nell’ecosistema TCL AI. Tra questi c’è Ask AI, richiamabile attraverso un gesto con tre dita, che consente di interagire con i contenuti visualizzati sullo schermo, chiedendo spiegazioni, riassunti o riformulazioni. È una funzione che può tornare utile, per esempio, leggendo un articolo particolarmente lungo o cercando di comprendere un passaggio poco chiaro, senza dover copiare il testo e trasferirlo manualmente in un’altra applicazione.

Credits: TecnoAndroid

Interessante anche AI Copy & Go, uno strumento progettato per rendere più immediato il passaggio dalle informazioni alle azioni. Quando si copia un contenuto, il sistema prova a riconoscerne la tipologia e propone operazioni coerenti: un indirizzo può essere aperto direttamente su Maps, una data può diventare un appuntamento sul calendario e un numero di telefono può essere utilizzato per avviare una chiamata o salvato in rubrica. A completare il pacchetto troviamo AI Smart Translator, che mette a disposizione diverse modalità di traduzione, dall’interpretazione simultanea alle conversazioni faccia a faccia, fino ai sottotitoli in tempo reale per contenuti audio e video compatibili. Si tratta di uno strumento potenzialmente utile durante un viaggio o quando ci si trova a comunicare con persone che parlano un’altra lingua, anche se la qualità dei risultati può dipendere dalla lingua utilizzata, dalla connessione e dalle condizioni ambientali.

Per chi utilizza spesso lo smartphone per lavoro o per studio merita attenzione anche Smart Voice Memo. Questa funzione permette di registrare conversazioni, riunioni, lezioni e interviste, trasformando successivamente il parlato in una trascrizione testuale accompagnata da un riepilogo generato dall’intelligenza artificiale. In questo modo diventa più semplice recuperare i passaggi importanti senza dover riascoltare ogni volta l’intera registrazione. Il sistema integra inoltre strumenti come Text Assist e Writing Assist, dedicati alla gestione dei contenuti scritti, con possibilità di intervenire sui testi per tradurli, riassumerli o riformularli. A mio parere, è proprio questo approccio pratico a rendere interessante il pacchetto AI del P80 Ultra: non punta soltanto a stupire con dimostrazioni spettacolari, ma prova a ridurre alcuni passaggi nelle attività che svolgiamo abitualmente. Naturalmente, come per tutti gli strumenti di questo tipo, trascrizioni, traduzioni e riepiloghi devono essere controllati quando contengono informazioni importanti, perché possono verificarsi imprecisioni.

Credits: TecnoAndroid

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il supporto software nel tempo. TCL promette per il P80 Ultra fino a quattro aggiornamenti principali di Android e fino a sette anni di aggiornamenti di sicurezza. È una politica particolarmente interessante, perché permette di guardare al dispositivo non soltanto per quello che offre al momento dell’acquisto, ma anche per la sua capacità di rimanere aggiornato negli anni. Bisogna però distinguere i due impegni: i sette anni riguardano le patch di sicurezza e non significano che lo smartphone riceverà sette nuove versioni di Android. Le quattro major release rappresentano invece il numero massimo di aggiornamenti principali del sistema operativo dichiarato da TCL per questo modello.

TCL P80 Ultra: una scheda tecnica ambiziosa

Il TCL P80 Ultra mette insieme caratteristiche che possono renderlo interessante per chi cerca uno smartphone completo, con particolare attenzione allo schermo e alla fotografia. Il pannello NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici, la luminosità dichiarata fino a 3.200 nit e la frequenza di aggiornamento a 120 Hz costituiscono una base interessante, mentre il teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x aggiunge versatilità al comparto fotografico. Anche la batteria da 5.800 mAh e il supporto software prolungato contribuiscono a delineare un prodotto pensato per durare.

Il prezzo di vendita è molto interessante, si parte da 549 euro di listino per la versione con 128GB di memoria interna (e 8GB di RAM), per salire poi a 599 euro per quella da 256GB (sempre con 8GB di RAM).

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Display con tecnologia NXTPAPER

✓ Sensore periscopio

✓ Buona autonomia − Contro × Sensore sul tasto di accensione

× Non sempre reattivo

Fonte: TecnoAndroid