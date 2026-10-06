Shark FloorDetect IY143HEU: aspira forte, non si aggroviglia, ma non sta in piedi

Ho provato lo Shark FloorDetect IY143HEU in tutta casa, tra gres, tappeti e i peli di due pastori a pelo lungo, e devo dire che aspira con una grinta che a questo prezzo non mi aspettavo. FloorDetect riconosce sempre la superficie e la spazzola antigroviglio resta pulita. Non sta in piedi da solo, però, e qualche scelta pratica mi ha fatto storcere il naso.

Quanto deve costare un aspirapolvere senza filo per essere preso sul serio da chi vive con due cani a pelo lungo? Me lo chiedo ogni volta che apro una scatola nuova e la risposta sembra spostarsi un po’ più in alto. Poi arriva un prodotto come lo Shark FloorDetect IY143HEU, con un listino di 199,99 euro, e mi costringe a rimettere in discussione la mia piccola teoria personale secondo cui sotto una certa cifra si finisce sempre per pagare in frustrazione quello che si risparmia in euro.

Lo dico subito, così ci togliamo il pensiero: non è un prodotto perfetto e non prova nemmeno a esserlo. Ha due o tre scelte progettuali che mi hanno fatto sbuffare (una mi è costata anche un ritocco di pittura al muro, ma ci arrivo). Però aspira con una grinta che non mi aspettavo, riconosce da solo il pavimento su cui si trova e soprattutto non si riempie di peli arrotolati attorno alla spazzola, che in casa mia è il vero esame di maturità per qualsiasi scopa elettrica senza filo.

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Il contesto conta, quindi facciamo un passo indietro. Vivo in una villa su due piani nella zona di Guidonia, circa settanta metri quadrati sotto e una quarantina sopra, collegati da una scala interna. Pavimenti quasi ovunque in gres porcellanato, più qualche tappeto sparso, alcuni a pelo corto e uno a pelo lungo che è da sempre il terrore di ogni rullo. E poi ci sono loro: un pastore svizzero bianco e un pastore belga, entrambi a pelo lungo e convinti che perdere pelo sia una forma d’arte da praticare dodici mesi l’anno.

Lo Shark è arrivato come campione stampa inviato direttamente dall’azienda e l’ho usato in tutta la casa, su entrambi i piani, come aspirapolvere principale. A chi si rivolge? Shark lo posiziona come porta d’ingresso al proprio catalogo cordless del 2026, pensato per chi si avvicina al marchio per la prima volta o per chi non vuole superare la soglia psicologica dei duecento euro. Ma la presenza di FloorDetect e Anti Hair Wrap, due tecnologie che fino a poco tempo fa erano roba da modelli ben più costosi, lo rende interessante anche per chi, come me, ha esigenze tutt’altro che leggere.

Se volete farvi un’idea della gamma più ampia, nella nostra sezione dedicata alle recensioni di aspirapolvere e robot per la pulizia trovate parecchio materiale. Qui invece ci concentriamo su questo modello.

Lo trovate su Amazon e sul sito ufficiale SharkNinja.

Unboxing: essenziale, forse troppo

La scatola è quella tipica di Shark, sviluppata in altezza, con la grafica che punta tutto sulle tecnologie e meno sull’estetica. Niente di memorabile, ma il cartone è robusto e gli interni sono organizzati bene, con i vari pezzi incastrati in modo che nulla balli durante il trasporto. Apprezzabile la scarsa presenza di plastica: c’è, ma non ti ritrovi a riempire mezzo sacco della differenziata.

Dentro trovo il corpo motore che fa anche da aspirabriciole, il tubo rigido, la testina motorizzata TurboPro Detect, una bocchetta per fessure e il caricabatterie. Ho anche frugato una seconda volta nel fondo della scatola, convinto di essermi perso qualcosa. Mi sbagliavo, non c’era altro.

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Ed ecco il primo punto su cui voglio essere chiaro: la dotazione è povera, anche tenendo conto del prezzo. Una sola bocchetta, nessuna spazzolina per la polvere né accessori per tessuti o per i peli sui divani. Per chi ha animali, che poi è proprio il pubblico a cui Shark strizza l’occhio nella comunicazione, la mancanza di un piccolo accessorio dedicato ai tessuti si fa sentire presto. Gli accessori si possono comprare a parte, certo, ma è un costo che va messo in conto dal primo giorno.

Manca anche una base di ricarica o un supporto da parete. Il caricatore va collegato direttamente all’aspirapolvere e questo dettaglio, che in scatola sembra una sciocchezza, nel quotidiano pesa più del previsto. Ma di questo parlo con calma più avanti.

Il montaggio invece è banale: tubo nel corpo motore, testina nel tubo, clic, clic. Meno di un minuto e sei pronto a partire. Prima però l’ho messo in carica e lì ho scoperto la prima vera lezione di pazienza di questa prova.

Design e costruzione: sobrio, solido, un po’ sbilanciato

La colorazione della mia unità è blu e bianca, con il blu che domina sul corpo motore e il bianco a fare da contrasto. Non è un oggetto che ti vergogni di lasciare in vista, anzi. Ha quell’aria pulita e un po’ tecnica che ormai associo al marchio, senza fronzoli cromati o finiture che fanno tanto showroom. Le plastiche sono di buona fattura, opache dove serve e lisce sul contenitore trasparente, e non ho sentito scricchiolii nemmeno forzando un po’ gli incastri.

Il tubo è rigido e dritto, senza snodi o sistemi pieghevoli. La testina anche lei non è snodabile come su altri modelli che ho provato in passato, e questo ha conseguenze precise sulla manovrabilità: per infilarsi sotto il divano basso del salone devo abbassarmi parecchio con tutto il corpo, invece di lasciare che sia la spazzola a ruotare e orientarsi. Non è un dramma, però dopo un po’ la schiena se ne accorge.

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Il peso complessivo dichiarato è di 3,24 kg, mentre il solo corpo motore usato come aspirapolvere portatile scende a 1,63 kg. Sulla carta sono numeri onesti per la categoria. Nella pratica, però, la distribuzione conta più del totale. Il motore e la batteria stanno in alto, vicino all’impugnatura, e il baricentro finisce lì. I primi minuti non te ne accorgi nemmeno. Poi, verso la fine della passata al piano terra, ho iniziato a sentire il polso che si lamentava. Non tanto, eh, ma abbastanza da notarlo.

L’impugnatura in sé è ben disegnata, con una presa a pistola che riempie la mano senza essere troppo grossa. I comandi sono pochi e raccolti a portata di pollice, Boost compreso, così si gestisce tutto senza staccare la mano e senza dover guardare. Dopo due giorni lo usavo a memoria.

E poi c’è la questione che mi ha fatto davvero arrabbiare. Non sta in piedi da solo. Nessun piedino o equilibrio autonomo. Va appoggiato al muro, a un mobile, a qualunque cosa. Una mattina l’ho lasciato contro la parete del corridoio per due secondi, il tempo di spostare una sedia, ed è scivolato giù. Risultato: un bel segno sull’intonaco, all’altezza dell’impugnatura. Su questo lo boccio senza appello, perché è un problema che si ripresenta ogni singola volta che lo usi.

Specifiche tecniche dello Shark FloorDetect IY143HEU

Specifica Valore Modello Shark IY143HEU Tipologia Aspirapolvere senza filo trasformabile in aspirabriciole Testina TurboPro Detect motorizzata con FloorDetect e Anti Hair Wrap Ampiezza di pulizia 21,34 cm Filtrazione HEPA con tecnologia Anti Allergen Complete Seal (oltre il 99,97% delle particelle da 0,3 micron) Capacità contenitore 0,66 litri Batteria Ioni di litio removibile, 21,6 V Autonomia dichiarata Fino a 40 minuti (modalità standard con accessorio non motorizzato) Tempo di ricarica 3 ore Potenza nominale 52 W (picco massimo 181 W) Illuminazione Luci LED sulla testina Peso completo 3,24 kg Peso aspirabriciole 1,63 kg Dimensioni 28,5 x 27,99 x 110,01 cm Accessori inclusi Bocchetta per fessure, caricabatterie Colore Blu e bianco Garanzia 5 anni (2 anni sulla batteria)

La tecnologia di pulizia: cosa c’è nella testina

Ok, parliamo di quello che rende interessante questo cordless, perché il cuore del progetto sta tutto lì sotto, nella spazzola TurboPro Detect. È una testina motorizzata con rullo rotante, larga poco più di 21 centimetri, che fa tre cose insieme: spazza e solleva lo sporco, si regola da sola in base alla superficie e si tiene pulita dai peli mentre lavora.

La regolazione automatica è affidata a FloorDetect. Il principio è semplice da spiegare: un sensore riconosce se la spazzola sta passando su un pavimento duro o su un tappeto e cambia la velocità di rotazione del rullo in tempo reale. Sul gres la rotazione rallenta, per non sparare via lo sporco e non consumare batteria inutilmente. Sul tappeto accelera, per scavare tra le fibre. Niente pulsanti o cambi di bocchetta.

Mi spiego meglio, perché qui sta la differenza tra una funzione da brochure e una che usi davvero. Su molti aspirapolvere economici la scelta della potenza è manuale e finisci per lasciare tutto al massimo perché non hai voglia di toccare il selettore ogni volta che passi dalla cucina al tappeto del salone. Il risultato è una batteria che si svuota in fretta. Qui invece interviene da solo e lo fa bene.

Il secondo elemento chiave è Anti Hair Wrap, la tecnologia antigroviglio di Shark. Il rullo è progettato per staccare attivamente i capelli lunghi e i peli durante la rotazione, spingendoli verso il condotto di aspirazione invece di lasciarli avvolgere attorno alle setole. In una casa con due pastori a pelo lungo, chi ha provato a tagliare con le forbici un rullo intasato sa di cosa parlo. È il tipo di lavoro che rimandi finché l’aspirapolvere non smette di aspirare.

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Completano il quadro le luci LED frontali sulla testina e il sistema di filtrazione HEPA con Complete Seal, che secondo il produttore trattiene oltre il 99,97% di polvere e allergeni fino a 0,3 micron. Su quest’ultimo punto devo fidarmi dei dati dichiarati, perché non ho strumenti per misurare le particelle in uscita. Posso dire però che non ho mai sentito quell’odore di polvere calda che certi aspirapolvere economici rilasciano dopo qualche minuto, e per chi soffre di allergie non è un dettaglio.

Una cosa che apprezzo, e che non è scontata a questo prezzo, è la coerenza del progetto. Non ci sono tecnologie messe lì per fare numero sulla scatola. Ogni elemento della testina lavora insieme agli altri: il sensore decide la velocità, il rullo antigroviglio fa il suo mestiere in ogni condizione, le luci ti mostrano dove passare. Sembra banale, ma ho provato cordless ben più costosi in cui le varie funzioni sembravano progettate da tre squadre diverse che non si parlavano.

Il motore lavora a 21,6 V con una potenza nominale di 52 W e picchi fino a 181 W. Numeri che da soli dicono poco, lo ammetto. Quello che conta è come si traducono sul pavimento e lì il giudizio diventa molto più interessante.

Prestazioni e autonomia

Partiamo dalla parte bella: l’autonomia mi ha convinto, e parecchio. Shark dichiara fino a 40 minuti, ma con un asterisco che va letto: quel valore si riferisce alla modalità standard con un accessorio non motorizzato. Con la testina TurboPro attaccata e il rullo che gira, la durata reale è per forza più bassa. Detto questo, nell’uso di tutti i giorni non mi sono mai ritrovato a terra a metà lavoro, anche passando su tutti e due i piani della casa.

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Ho usato anche la modalità Boost, soprattutto sul tappeto a pelo lungo e in quei punti del salone dove il pelo dei cani si accumula in matasse quasi compatte. Il salto di potenza si sente subito, sia nel suono sia nel modo in cui la testina si incolla al tappeto. Ovviamente in Boost la batteria cala più velocemente, com’è normale che sia, ma usandolo a colpi mirati e non in modo continuo l’impatto sulla giornata è stato contenuto.

FloorDetect aiuta anche qui: siccome il rullo rallenta da solo sul gres, che in casa mia rappresenta la quasi totalità della superficie, la batteria lavora in modo più efficiente rispetto a un aspirapolvere sempre a tavoletta. È uno di quei vantaggi che non vedi scritti in grande sulla scatola ma che noti nel tempo.

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E ora il rovescio della medaglia. La ricarica completa richiede tre ore. Le ho verificate di persona, una sera, mettendo l’aspirapolvere sotto carica dopo una pulizia completa e controllando la spia a intervalli. Tre ore piene. Se ti scordi di caricarlo e il giorno dopo vuoi passarlo prima di uscire, sei fregato. Non è un tempo assurdo per la categoria, ma nemmeno uno che passa inosservato.

La batteria è removibile e questo in teoria risolve parte del problema. Si sgancia con facilità e si può caricare separatamente, oppure si può acquistare una seconda unità da tenere pronta. Confesso che durante la prova non ho sfruttato questa possibilità: l’ho sempre ricaricato con la batteria inserita. Però il meccanismo è semplice e ben fatto e in prospettiva è un bel vantaggio anche per la longevità del prodotto. Quando tra qualche anno la batteria inizierà a perdere colpi, basterà sostituirla senza buttare tutto l’aspirapolvere.

Quanto alla potenza pura, la sensazione è quella di un apparecchio che tira più di quanto il prezzo lasci intuire. Ma per raccontarla bene devo passare ai test veri e propri.

Test sul campo: due piani, gres, tappeti e tanto, tanto pelo

Il mio metodo è sempre lo stesso, poco scientifico forse ma molto concreto. Uso l’aspirapolvere come strumento principale di casa, nelle condizioni reali, e osservo cosa resta sul pavimento e nella spazzola, quanta fatica faccio e quanto spesso devo fermarmi. Niente polveri standardizzate o pesate in laboratorio, solo la vita vera di una casa con due cani grandi.

La prima prova seria è stata il salone al piano terra, una sessantina di metri quadrati dove i cani passano gran parte della giornata. È lì che si forma quel tappeto invisibile di peli che si raccoglie lungo i battiscopa e sotto i mobili. Ho passato la scopa elettrica sul gres e la prima cosa che ho notato è stata la pulizia della scia. Una passata, massimo due nei punti più carichi, e il pavimento tornava libero. I peli lunghi del pastore belga, quelli neri che sul gres chiaro si vedono a metri di distanza, sparivano senza resistenza.

Poi sono arrivato al tappeto a pelo corto davanti al divano. Qui ho sentito chiaramente FloorDetect entrare in azione: il suono del rullo cambia, sale di giri e vedendo la testina si capisce che la spazzola gira più veloce. Il passaggio inverso, dal tappeto al gres, è altrettanto rapido. In tutta la prova non l’ho mai visto sbagliare superficie, nemmeno sui bordi dei tappeti o sulle soglie tra una stanza e l’altra.

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Il tappeto a pelo lungo era il test che temevo di più. Di solito è il punto in cui gli aspirapolvere economici si arrendono, o perché si piantano tra le fibre, o perché il rullo si trasforma in un gomitolo. Qui ho attivato il Boost e devo dire che il risultato mi ha sorpreso. Il pelo dei cani, che su quel tappeto si infila in profondità, è venuto via in modo convincente. Non perfetto al primo passaggio, sono servite alcune passate incrociate, ma efficace.

Al piano di sopra, una quarantina di metri quadrati tra camere e disimpegno, la situazione è più semplice: meno pelo, più polvere fine. Lì ho apprezzato soprattutto il lavoro negli angoli e lungo i bordi, dove la polvere grigia tende a fermarsi. La testina arriva abbastanza vicina al muro da raccoglierne gran parte, e quello che resta si prende in un attimo con la bocchetta per fessure.

Poi lo sporco grosso: terra portata dentro dai cani dopo il giro in giardino, briciole in cucina e soprattutto croccantini, che finiscono sempre sparsi attorno alle ciotole. Sulla terra e sulle briciole nessun problema: aspira tutto con decisione. Con i croccantini invece è capitato più volte un fenomeno curioso: invece di essere risucchiati, venivano lanciati in avanti dalla spazzola e finivano a un metro di distanza, magari sotto il mobile della cucina. Il rullo non riesce a incastrarli bene e quindi non li solleva verso il condotto. Ho imparato a passare più lentamente e ad avvicinarmi in modo che la testina li coprisse completamente e così va meglio. Ma non è il comportamento ideale.

Una digressione veloce: a metà prova mi sono reso conto che stavo passando l’aspirapolvere più spesso del solito, quasi ogni giorno invece di due o tre volte a settimana. Non perché la casa fosse più sporca, ma perché tirarlo fuori costava meno fatica mentale: nessun cavo da srotolare o bocchetta da cambiare tra gres e tappeto. È un effetto che sulla carta non misuri, ma che alla lunga cambia parecchio la percezione di pulizia di una casa con animali.

Le scale interne sono state un banco di prova per la versione portatile, ne parlo negli approfondimenti. Quello che posso anticipare è che passare da scopa a aspirabriciole è questione di un secondo.

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E il pelo nella spazzola? Dopo ogni sessione giravo l’aspirapolvere e controllavo il rullo. Pulito ogni volta, senza peli arrotolati o capelli avvolti ai lati dove di solito si nascondono.

Quello che non ho potuto verificare, per onestà, è il comportamento su moquette estese o su parquet delicati, perché in casa non ne ho. E non ho misurato la quantità di polvere in grammi. Il mio giudizio si basa sull’osservazione diretta, su quanto vedevo nel contenitore e su quanto restava a terra.

Approfondimenti

FloorDetect alla prova dei fatti

Ammetto che all’inizio ero scettico. Di funzioni “intelligenti” che sulla carta promettono miracoli e poi nella pratica si limitano a cambiare colore a un LED ne ho viste parecchie. FloorDetect invece fa esattamente quello che dice e lo fa in modo percepibile.

La cosa che mi ha colpito è la naturalezza della transizione. Non c’è un ritardo fastidioso né quell’esitazione in cui la spazzola sembra chiedersi dove si trova. Passi dal gres al tappeto e il rullo accelera quasi immediatamente. Lo senti dal tono del motore, che diventa più deciso, e lo vedi osservando la testina. Torni sul pavimento duro e tutto si calma di nuovo.

Ho provato anche a metterlo in difficoltà: tappeti sottili quasi a filo pavimento, bordi frangiati, la soglia in marmo tra cucina e salone. Nessun errore, mai una volta che abbia confuso il tappeto basso con il gres o viceversa. E sì, ci ho anche giocato un po’, facendo avanti e indietro sul bordo del tappeto per vedere se si confondeva. Niente.

Il vantaggio pratico è doppio: c’è il risparmio di batteria sul pavimento duro, dove una rotazione aggressiva non serve. E c’è la comodità mentale di non dover pensare a niente, che onestamente mi interessa ancora di più. E questo, alla fine della fiera, è il punto: un aspirapolvere da usare tutti i giorni deve togliere pensieri, non aggiungerne. Qui ci riesce.

C’è da dire che FloorDetect regola la spazzola, non è un sistema che misura la quantità di sporco o adatta l’aspirazione alla polvere rilevata. È una tecnologia focalizzata, che fa una cosa sola ma la fa bene e a questo prezzo è più di quanto mi aspettassi.

Anti Hair Wrap e peli lunghi: il vero esame

Se dovessi scegliere una sola ragione per consigliare questo aspirapolvere a chi ha animali, sarebbe questa. La tecnologia Anti Hair Wrap funziona sul serio.

Per capire il valore di questa affermazione bisogna sapere cosa significa vivere con un pastore svizzero bianco e un pastore belga. In primavera e in autunno la muta è un evento quasi biblico, ma anche nel resto dell’anno il pelo non smette mai di cadere. Peli lunghi, sottili, che si infilano ovunque. Su un rullo tradizionale formano in pochi minuti una specie di matassa compatta che blocca le setole e riduce la capacità di raccolta.

Dopo ogni passata ho capovolto lo Shark e ho controllato il rullo. Ogni volta l’ho trovato pulito, comprese le estremità laterali, che su molti modelli sono il punto debole perché i peli scivolano verso l’esterno e si avvolgono attorno ai perni. Qui niente. Il pelo veniva staccato e spinto verso il condotto, finendo nel contenitore invece che attorno alla spazzola.

Non voglio esagerare: non so ancora come si comporterà dopo un anno di utilizzo intenso, quando le setole saranno un po’ consumate. Magari tra qualche mese cambio idea, ma oggi il giudizio è netto. In tutto il periodo di prova non ho mai preso in mano forbici o taglierino per liberare il rullo e per me questo vale più di qualsiasi numero in Pascal scritto sulla confezione.

Ed è anche la ragione per cui, nonostante i difetti che racconto più avanti, il bilancio complessivo resta positivo.

Luci LED: più utili di quanto pensassi

Le luci frontali su un aspirapolvere le ho sempre considerate un po’ un gadget. Carine, ma niente di più. Qui mi sono dovuto ricredere e non di poco.

I LED montati sulla testina sono davvero forti, illuminano bene il pavimento davanti alla spazzola e fanno il loro meglio dove la luce naturale non arriva. Sotto i mobili, sotto il letto, lungo i battiscopa del corridoio che di pomeriggio resta in penombra. È lì che ho capito la loro utilità vera: i peli dei cani, che in condizioni normali non vedi, sotto il fascio di luce saltano fuori uno per uno. Peli bianchi del pastore svizzero, peli neri del belga, palline di polvere. Tutto in evidenza.

Una sera, verso le dieci, ho passato l’aspirapolvere sotto il divano del salone con le luci di casa basse. Ho trovato una quantità di pelo che onestamente preferivo non sapere di avere in casa. Però ecco, l’ho trovata e l’ho tolta.

C’è un effetto collaterale psicologico, va detto: con le luci accese ti accorgi di quanto sporco c’è davvero e finisci per fare un passaggio in più. Pulisci meglio, ma ci metti anche un po’ di più. Non sono ancora sicuro se sia un pregio o un difetto, ma propendo per il pregio.

Insomma, quello che pensavo fosse un dettaglio estetico si è rivelato uno degli elementi che ho apprezzato di più nell’uso quotidiano.

Svuotamento del contenitore e manutenzione

E qui viene il brutto. O meglio, il meno bello.

Il contenitore raccoglipolvere ha una capacità di 0,66 litri, che per una casa normale è adeguata ma per una casa con due cani a pelo lungo si riempie in fretta. Nelle giornate di muta mi è capitato di doverlo svuotare a metà del piano terra. Non un dramma, ma da mettere in conto.

Il problema vero è la procedura di svuotamento. Shark parla di apertura con un solo tocco e tecnicamente è così: premi e lo sportello si apre. Ma con il tubo attaccato l’operazione è scomoda, perché l’ingombro ti obbliga a posizioni strane sopra il secchio. Ho finito quasi sempre per staccare il tubo prima di vuotarlo, così da avere in mano solo il corpo motore. Molto più gestibile.

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Poi c’è il pelo lungo, che non cade come la polvere: si compatta, si aggroviglia dentro il contenitore e attorno alla zona del filtro e quando apri lo sportello una parte rimane lì, attaccata. A quel punto non c’è alternativa: bisogna infilare le dita e tirarlo fuori a mano. Risultato? Ci si sporca le mani, ogni volta. Chi ha animali a pelo corto probabilmente vivrà questo aspetto in modo molto meno fastidioso, ma nel mio caso è stato un piccolo rito poco piacevole.

La manutenzione del filtro segue lo schema classico di Shark, con elementi in schiuma e feltro che vanno sciacquati periodicamente e lasciati asciugare bene prima di rimontarli. Il ricambio ufficiale si trova sul sito del produttore a un prezzo ragionevole, e lo stesso vale per la bocchetta per fessure e gli altri accessori della serie.

La spazzola, grazie all’Anti Hair Wrap, richiede pochissima attenzione. Un controllo visivo ogni tanto e via. Mi è bastato.

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Peso, ergonomia e il problema dello stare in piedi

Sarò onesto, su questo punto il mio giudizio è cambiato nel corso dei giorni. Le prime volte l’ho trovato leggero e maneggevole. Poi, man mano che le sessioni si allungavano, ho iniziato a sentire il peso.

Il motivo l’ho già accennato: i 3,24 kg complessivi non sono tanti, ma il motore e la batteria stanno tutti in alto, nell’impugnatura. Quando spingi la scopa sul pavimento il peso grava sul polso e sull’avambraccio e dopo una ventina di minuti la mano inizia a stancarsi. Niente di insopportabile per una pulizia normale, ma se avete problemi alle articolazioni o dovete pulire superfici molto ampie è un aspetto da considerare.

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La testina non snodabile peggiora un po’ le cose sotto i mobili. Per arrivare in fondo sotto il letto o sotto il divano devo inclinare tutto il tubo quasi parallelo al pavimento e con il peso in alto il braccio lavora parecchio. Una testina più mobile avrebbe aiutato.

E poi, sì, torno sul problema principale. Non sta in piedi. Ogni volta che devi fermarti, per spostare una sedia, aprire una porta o rispondere al telefono, devi cercare un appoggio. Al muro, al tavolo, al bracciolo del divano. E se l’appoggio non è perfetto, scivola. A me è successo nel corridoio, con un segno sull’intonaco che ho dovuto ritoccare. Dovrebbe essere una sciocchezza, invece è il difetto che ricordo di più.

Aggiungo un’altra nota di ergonomia quotidiana: senza una base, anche il riporlo diventa un piccolo problema. Deve stare appoggiato da qualche parte vicino a una presa, collegato al caricatore. Non è il massimo dell’ordine.

Versione portatile: scale, divano e la mia Zoe

Sganciare il corpo motore dal tubo è immediato, e in mano resta un aspirapolvere portatile da 1,63 kg. Con la bocchetta per fessure montata diventa uno strumento agile per i lavori di precisione.

Le scale interne sono state la prima prova. Gradino per gradino, angolo per angolo, la bocchetta raccoglie bene la polvere e il pelo che si accumulano negli spigoli. In formato portatile il peso si gestisce molto meglio rispetto alla versione scopa, perché è tutto concentrato nella mano e non c’è il braccio di leva del tubo.

Poi l’auto: la mia Renault Zoe, che i cani usano più spesso di quanto vorrei, aveva il bagagliaio e i sedili posteriori coperti di pelo. Ho passato il cordless in modalità portatile e il risultato è stato buono, soprattutto sui tappetini e nelle fessure tra i sedili. Sui tessuti dei sedili invece si sente la mancanza di un accessorio dedicato. La sola bocchetta per fessure, stretta com’è, raccoglie il pelo a strisce e ti costringe a ripassare più volte la stessa zona. Con una spazzola motorizzata per tessuti sarebbe stata un’altra storia.

Ed è qui che il discorso sulla dotazione torna prepotente. Ricordate quello che dicevo nell’unboxing? Ecco, qui si vede. Per chi ha animali una piccola spazzola motorizzata è quasi indispensabile e Shark la vende a parte. Funziona, ma è una spesa in più.

Per il divano vale lo stesso ragionamento. La bocchetta va bene per le cuciture e gli angoli, meno per le superfici ampie del tessuto.

Rumorosità e comfort acustico

Il rumore è accettabile. Non è un aspirapolvere silenzioso, e non pretende di esserlo, ma nemmeno uno di quelli che ti costringono ad alzare la voce o a interrompere una telefonata nella stanza accanto.

In uso normale sul gres il suono resta su un livello sopportabile, con una tonalità non troppo acuta. Sul tappeto, quando FloorDetect fa accelerare il rullo, il volume sale un po’. In modalità Boost sale ancora, com’è prevedibile, ma resta nei limiti di quello che ci si aspetta da un cordless.

Non ho strumenti per misurare i decibel, quindi mi limito alla percezione. Una mattina presto l’ho usato al piano terra mentre in casa qualcuno dormiva ancora di sopra, e nessuno si è lamentato. Che dire? Per me è un buon segno.

Un dettaglio curioso: proprio grazie al cambio di tono, il rumore diventa anche una forma di feedback. Senti quando sei passato sul tappeto e quando torni sul pavimento duro. Dopo un po’ ci fai l’abitudine e quasi non ci pensi più.

Funzionalità: poche, ma quelle giuste

Questo Shark non è un prodotto pieno di funzioni. Non ha un display, un’app, sensori di polvere o modalità automatiche complesse. Ha invece un insieme ristretto di caratteristiche che collaborano bene.

La regolazione automatica della spazzola tramite FloorDetect è la funzione più evidente e come ho raccontato fa il suo lavoro senza sbavature. La modalità Boost dà quella spinta in più che serve sui tappeti spessi e sullo sporco ostinato. Le luci LED trasformano la pulizia sotto i mobili. La trasformazione in aspirabriciole è rapida e senza attrezzi.

Poi c’è la batteria removibile, una caratteristica che spesso si sottovaluta ma che allunga la vita del prodotto. E la filtrazione HEPA con tenuta completa, utile soprattutto a chi soffre di allergie o vive con animali.

Personalmente preferisco questo approccio rispetto a prodotti carichi di funzioni che poi non usi. Qui ogni cosa ha uno scopo concreto. Detto questo, un paio di aggiunte avrebbero fatto la differenza: un supporto di ricarica e un sistema per farlo stare in piedi. Due cose banali, ma che avrebbero cambiato l’esperienza quotidiana molto più di qualsiasi sensore in più.

Una nota sulla ricarica: il caricatore si collega direttamente al corpo dell’aspirapolvere, oppure alla batteria sganciata. È semplice, ma ogni volta devi chinarti a infilare lo spinotto e se lo lasci collegato in un angolo devi comunque trovare un modo per tenerlo in equilibrio. Una base avrebbe risolto entrambi i problemi in un colpo solo.

Pregi e difetti

Pregi

Anti Hair Wrap davvero efficace: con due cani a pelo lungo il rullo è sempre rimasto pulito, anche ai lati

davvero efficace: con due cani a pelo lungo il rullo è sempre rimasto pulito, anche ai lati FloorDetect preciso, mai un errore nel riconoscere gres e tappeti

preciso, mai un errore nel riconoscere gres e tappeti Aspirazione energica su polvere, terra, briciole e pelo, con un Boost che sul tappeto a pelo lungo si fa sentire

Luci LED molto forti, utilissime sotto i mobili

Autonomia convincente e batteria removibile

Difetti

Non sta in piedi da solo e cade facilmente (il mio muro ne porta il segno)

Svuotamento scomodo con il tubo attaccato, il pelo resta incastrato e va tolto a mano

Tre ore per una ricarica completa, senza base di ricarica

Dotazione di accessori ridotta all’osso

Peso concentrato in alto e testina non snodabile, alla lunga il polso si stanca

Prezzo e posizionamento

Il listino ufficiale è di 199,99 euro, ma il prezzo reale è già sceso più volte. Sul sito SharkNinja l’ho visto a 179,99 euro, con codici sconto periodici che lo abbassano ulteriormente, e all’estero ha toccato cifre ancora più aggressive. Il consiglio è semplice: tenetelo d’occhio, perché le promozioni su questo modello sono frequenti e conviene aspettare il momento giusto.

Lo trovate su Amazon e sul sito ufficiale SharkNinja.

La garanzia di cinque anni sul prodotto e di due anni sulla batteria è un valore aggiunto da non sottovalutare. In questa fascia di prezzo non è scontato trovare una copertura così lunga e per un oggetto che usi tutti i giorni fa la differenza.

Cosa si perde scendendo di prezzo verso modelli più economici? In genere proprio le cose che qui funzionano meglio: un antigroviglio efficace, il riconoscimento automatico delle superfici, una filtrazione di qualità. E cosa si guadagna salendo verso fasce più alte? Basi di ricarica e svuotamento automatico, tubi pieghevoli, sensori di sporco, autonomie più lunghe. Per avere un’idea di quello che Shark propone più in alto, trovate qui la mia prova dello Shark Detect Pro e la notizia dell’arrivo in Italia dello Shark PowerDetect Speed.

A conti fatti, il rapporto qualità prezzo è ottimo per chi mette al primo posto la sostanza della pulizia. Si paga in comodità d’uso, non in risultato sul pavimento.

Se state valutando anche altre soluzioni per la casa, sul sito trovate le mie prove della UWANT V800 e della lavapavimenti Tineco Floor One i7 Fold.

Conclusioni

Ho passato lo Shark FloorDetect IY143HEU su ogni centimetro della casa, tra gres, tappeti e quantità di pelo che farebbero arrendere parecchi concorrenti, e ne esco con una sensazione precisa. Sul pavimento fa un lavoro eccellente per quello che costa. Intorno al pavimento, cioè in tutto quello che riguarda la gestione quotidiana, chiede qualche compromesso di troppo.

Lo consiglio a chi vive con animali a pelo lungo e non vuole più perdere tempo a liberare il rullo dai grovigli. A chi ha una casa con prevalenza di pavimenti duri e qualche tappeto e a chi cerca un cordless efficace senza superare i duecento euro e accetta di comprare a parte un paio di accessori.

Lo sconsiglio invece a chi ha problemi al polso o deve pulire superfici molto grandi in una sola volta, perché il peso in alto alla lunga si fa sentire. E a chi non ha un angolo comodo dove appoggiarlo, perché il fatto che non stia in piedi è una seccatura che si ripete ogni giorno.

Lo scenario ideale? Un appartamento o una villa di medie dimensioni, un cane o due che perdono pelo, una pulizia veloce quotidiana con il Boost riservato ai tappeti. Lì dà il meglio e lo fa bene.

Mah, se dovessi riassumerlo in una battuta direi così: aspira da fratello maggiore, ma si comporta ancora da fratello minore. E per duecento euro, forse, va bene così.

Shark FloorDetect IY143HEU 7.0/10 Un aspirapolvere senza filo che sul pavimento lavora molto meglio di quanto il prezzo lasci pensare. FloorDetect non sbaglia mai superficie, l'Anti Hair Wrap tiene il rullo pulito anche con due cani a pelo lungo e le luci LED sono utilissime. Pesano però alcune scelte pratiche: non sta in piedi, lo svuotamento è scomodo, la ricarica dura tre ore e gli accessori sono pochi. Pro Anti Hair Wrap efficace anche con peli lunghi, rullo sempre pulito FloorDetect preciso, non sbaglia mai superficie Aspirazione energica, con un Boost incisivo sui tappeti Luci LED molto forti, utili sotto i mobili Autonomia convincente e batteria removibile Contro Non sta in piedi da solo e cade facilmente Svuotamento scomodo, i peli restano incastrati Ricarica completa in tre ore, senza base Dotazione di accessori ridotta all'osso Peso concentrato in alto, il polso si stanca

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 7 /10 + Pro ✓ Anti Hair Wrap davvero efficace: con due cani a pelo lungo il rullo è sempre rimasto pulito, anche ai lati

✓ FloorDetect preciso, mai un errore nel riconoscere gres e tappeti

✓ Aspirazione energica su polvere, terra, briciole e pelo, con un Boost che sul tappeto a pelo lungo si fa sentire

✓ Luci LED molto forti, utilissime sotto i mobili

✓ Autonomia convincente e batteria removibile − Contro × Non sta in piedi da solo e cade facilmente (il mio muro ne porta il segno)

× Svuotamento scomodo con il tubo attaccato, il pelo resta incastrato e va tolto a mano

× Tre ore per una ricarica completa, senza base di ricarica

× Dotazione di accessori ridotta all'osso

× Peso concentrato in alto e testina non snodabile, alla lunga il polso si stanca

Fonte: TecnoAndroid