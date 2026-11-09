Arnold Schwarzenegger è Babbo Natale nel nuovo film Prime Video

Arnold Schwarzenegger veste i panni di Babbo Natale nella nuova commedia d’azione natalizia di Prime Video, e lo fa al fianco di Alan Ritchson, il volto che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con la serie Reacher. Il film arriverà in streaming tra meno di un mese, precisamente il 2 dicembre 2026, con una miscela che promette azione, risate e una buona dose di atmosfera festiva. Per chi è cresciuto con i film dell’attore austriaco si tratta di un ritorno che ha il sapore della nostalgia.

Sono passati infatti trent’anni dall’ultima volta che Schwarzenegger aveva interpretato un film a tema natalizio. Quella commedia, in cui era un padre disperato alle prese con la corsa ai regali, è rimasta nella memoria di un’intera generazione ed è diventata quasi un appuntamento fisso durante le feste. Oggi la situazione si ribalta in modo curioso perché l’interprete di Terminator e della saga dei Mercenari torna a trovarsi nei guai, ma stavolta dall’altra parte della storia. Non è più lui a dover rincorrere un giocattolo introvabile, è lui a dover consegnare i doni a tutti i bambini del mondo.

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Un furto che rischia di rovinare le feste

La trama parte da un problema piuttosto serio per chi lavora al Polo Nord. A Babbo Natale viene rubato il sacco pieno di regali, sparito all’improvviso e senza lasciare tracce. Con il tempo che stringe e la notte più attesa dell’anno ormai vicina, il protagonista non ha molte alternative e decide di cercare aiuto in un posto poco convenzionale. Consulta la famosa lista dei bambini cattivi, cioè quelli che in passato non si sono comportati proprio benissimo.

La scelta cade su Vance, il personaggio interpretato da Alan Ritchson. Si tratta di un ladro appena uscito di prigione e deciso a cambiare vita una volta per tutte. Il suo unico desiderio è passare il Natale con la famiglia, lontano da qualsiasi attività criminale. Il destino però ha altri piani. Vance si ritrova costretto a fare squadra con un gruppo di elfi per mettere a segno il colpo più grande della sua carriera, con una differenza non da poco rispetto al passato. Stavolta l’obiettivo non è arricchirsi ma salvare il Natale.

Il meccanismo è quello classico dei film sulle rapine, ribaltato in chiave festiva e con una coppia di protagonisti che sulla carta funziona parecchio. Da una parte c’è il mito dell’azione degli anni Ottanta e Novanta, dall’altra quello che in molti considerano il suo erede naturale nel genere.

Regia di Adam Shankman e un cast ricco di volti noti

Dietro la macchina da presa c’è Adam Shankman, chiamato a dosare l’equilibrio tra sequenze d’azione e momenti più leggeri. Il trailer ufficiale già diffuso lascia intuire bene il tono del progetto, con combattimenti, battute e decorazioni natalizie in ogni inquadratura. L’idea è chiaramente quella di accompagnare gli spettatori nell’ultimo mese dell’anno con un intrattenimento pensato per tutta la famiglia.

La presenza di Alan Ritchson non è casuale. La sua popolarità è letteralmente esplosa negli ultimi anni proprio grazie a Reacher, la serie che lo ha reso uno dei volti di punta della stessa piattaforma. Affiancarlo a Schwarzenegger significa mettere insieme due generazioni di eroi muscolosi in una storia che gioca molto anche sull’ironia. Il resto del cast non è da meno e comprende nomi molto conosciuti dal grande pubblico. Tra gli altri compaiono Awkwafina, Jane Krakowski e Ken Jeong, tre interpreti con una lunga esperienza nella commedia. Il debutto su Prime Video è fissato per il 2 dicembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid