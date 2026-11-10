OPPO Enco Clip 2: gli auricolari che dimentichi di avere addosso (RECENSIONE)

Gli auricolari true wireless non devono necessariamente isolare dal mondo per offrire un’esperienza d’ascolto di qualità. È proprio da questa idea che nasce la categoria open-ear, pensata per chi vuole ascoltare musica, podcast e chiamate continuando a percepire quello che succede intorno. Con le nuove OPPO Enco Clip2, il produttore punta a migliorare questa formula intervenendo su tre aspetti fondamentali: comfort, qualità audio e gestione delle chiamate.

La particolarità di questi auricolari è il sistema di aggancio all’orecchio, che evita di inserire un gommino nel condotto uditivo. OPPO affianca a questa soluzione un sistema acustico con due driver dinamici, la certificazione Hi-Res Audio Wireless con codec LHDC 5.0 e una serie di funzioni intelligenti che comprendono la traduzione assistita dall’intelligenza artificiale. Il risultato è un prodotto che cerca di andare oltre il semplice ascolto musicale, con un’attenzione particolare all’utilizzo quotidiano, anche durante gli spostamenti e le attività all’aperto.

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Parto da una premessa personale, perché pesa su tutto il resto. Faccio fatica a tenere un auricolare classico nelle orecchie per più di una ventina di minuti: dopo un po’ il gommino diventa una presenza fastidiosa e finisco per toglierlo. Per questo la formula a clip mi interessa da vicino. Qui la domanda era semplice: un auricolare che resta fuori dal condotto può suonare abbastanza bene da non farmi rimpiangere un in-ear?

Le ho usate per alcune settimane come cuffie principali, in casa, in auto, durante le passeggiate con i cani e nelle giornate al campo di tiro con l’arco. Nel video qui sotto trovate la mia prova, mentre nelle prossime sezioni entro nel dettaglio di ogni aspetto, dalla confezione fino al prezzo.

Unboxing

La confezione è compatta e molto essenziale. OPPO ha scelto una scatola piccola, con la grafica pulita tipica della serie Enco, che si apre senza fatica e senza strati inutili di plastica. Dentro trovo poco, ma quello che serve: la custodia di ricarica con gli auricolari già alloggiati, un cavo USB Type-C e la documentazione cartacea con la guida rapida e le informazioni sulla garanzia.

Non c’è un alimentatore, ma ormai quasi tutti ne abbiamo uno USB-C sulla scrivania, e la custodia si accontenta di correnti basse. Mancano piccoli extra come un sacchetto morbido: non è un problema serio, però a questo prezzo avrebbe fatto piacere a chi tiene gli auricolari in borsa insieme alle chiavi.

La prima cosa che colpisce, aprendo la scatola, è proprio la custodia. Ha una forma rotonda e schiacciata, simile a un ciottolo, e misura circa 61,3 x 55,3 x 26,3 mm. In tasca si sente ma non ingombra, e il coperchio si apre con una sola mano grazie a una cerniera ben calibrata. La chiusura magnetica è decisa: il coperchio scatta con un piccolo clic secco che trasmette solidità.

Gli auricolari sono posizionati in verticale, con l’arco rivolto verso l’alto, e si estraggono afferrandoli dalla parte flessibile. Le prime volte ho avuto bisogno di un paio di tentativi per capire come riporli senza esitazioni, poi il gesto diventa automatico. I magneti interni li attirano nella posizione giusta e il LED frontale conferma l’avvio della ricarica.

Il primo abbinamento è stato rapido. Aprendo la custodia vicino al telefono compare la richiesta di collegamento, mentre sui dispositivi non OPPO basta passare dalle impostazioni Bluetooth e poi installare l’app dedicata. Prima ancora di accenderle, però, mi sono soffermato a lungo sulla costruzione.

Design e comfort: il vantaggio della struttura open-ear

Le OPPO Enco Clip2 si distinguono immediatamente per il design. La struttura avvolge l’orecchio attraverso un elemento flessibile, senza richiedere l’inserimento dell’auricolare nel condotto uditivo. È una scelta che cambia il modo in cui si utilizzano gli auricolari: non si cerca un isolamento passivo completo, ma un compromesso tra ascolto, stabilità e consapevolezza dell’ambiente circostante.

Il design, chiamato EarHug, utilizza un arco in nitinol, una lega di nichel e titanio caratterizzata da elasticità e memoria di forma. La struttura è progettata per adattarsi a diverse conformazioni dell’orecchio, distribuendo la pressione su una superficie più ampia. OPPO dichiara di aver sviluppato il sistema sulla base di oltre 3.500 profili auricolari, con l’obiettivo di bilanciare la forza necessaria a mantenere stabile l’auricolare e il comfort durante l’utilizzo prolungato.

OPPO Enco Clip 2 · Credits: TecnoAndroid

Ogni auricolare pesa circa 5,2 grammi, mentre la custodia inclusa porta il peso complessivo a circa 46,3 grammi. Sono valori interessanti per chi cerca un dispositivo da indossare durante la giornata, senza doverlo rimuovere frequentemente. La struttura integra inoltre comandi touch: è possibile regolare il volume attraverso gesti di scorrimento e utilizzare tocchi doppi o tripli per controllare alcune funzioni.

Dal punto di vista estetico, OPPO propone tre varianti. Luminous Gold utilizza una finitura metallica lucida con lavorazione NCVM, mentre Slate Grey adotta un aspetto più sobrio. La prima punta maggiormente sull’effetto gioiello, la seconda su un design discreto e facile da abbinare. La terza, Blush Pink, aggiunge una tinta rosata che sul sito italiano compare accanto alle altre due.

Dal vivo la costruzione convince. OPPO parla di un design Unibody Ear Cuff, cioè un corpo unico in cui la parte acustica, l’arco e il modulo con la batteria si raccordano senza spigoli né giunture evidenti. Passando il dito sulla superficie non si avvertono scalini, e la forma ricorda una goccia d’acqua allungata. Secondo l’azienda, l’arco interno è stato sottoposto a oltre 30.000 cicli di piegatura senza perdere elasticità: non posso verificarlo in poche settimane, ma dopo decine di inserimenti al giorno non ho notato alcun allentamento.

La finitura lucida ha un difetto pratico: trattiene le impronte. Dopo una mattinata di utilizzo la superficie mostra i segni delle dita, e mi sono ritrovato spesso a pulirla con il bordo della maglietta. Chi preferisce un look sempre impeccabile farà bene a tenere un panno in microfibra a portata di mano. Detto questo, la sensazione generale è quella di un oggetto curato, che sta bene anche addosso.

Un dettaglio comodo: gli auricolari non hanno un lato fisso e si indossano indifferentemente a destra o a sinistra, perché il sistema riconosce da solo il canale. Prima di parlare di suono, conviene però mettere in ordine i dati tecnici.

Specifiche tecniche

Ho confrontato la scheda italiana con quella internazionale e con il materiale di lancio. Dove c’erano differenze ho tenuto i valori più recenti pubblicati dal produttore, specificando le condizioni di misura dell’autonomia.

Voce Dettaglio Modello OPPO Enco Clip2 (ETEN1) Tipologia Auricolari true wireless open-ear a clip Driver Doppio driver dinamico coassiale da 11 mm + 9 mm, con doppio DAC Sensibilità driver 115 ± 2 dB a 1 kHz Risposta in frequenza 20 Hz – 40 kHz Taratura audio Dynaudio, quattro profili sonori Codec LHDC 5.0, AAC, SBC (Hi-Res Audio Wireless) Bluetooth 6.1, portata 10 m, connessione a due dispositivi Processore Chip AI quad-core a 6 nm con NPU dedicata Microfoni Microfoni per la voce + sensore VPU a conduzione ossea Batteria 58 mAh per auricolare, 530 mAh custodia Riproduzione AAC Fino a 9,5 ore (40 ore con custodia) Riproduzione LHDC Fino a 8 ore (36 ore con custodia) Conversazione Fino a 5,5 ore (23 ore con custodia) Tempo di ricarica Circa 60 minuti auricolari, 80 minuti con custodia Ingresso custodia USB Type-C, 5 V 1,3 A Resistenza IP55 (solo auricolari) Peso 5,2 g per auricolare, 46,3 g con custodia Dimensioni auricolare 27,6 x 25,5 x 17,6 mm Dimensioni custodia 61,3 x 55,3 x 26,3 mm Colorazioni Luminous Gold, Slate Grey, Blush Pink Prezzo di listino 179,99 euro

Tutti i valori di autonomia sono riferiti alle impostazioni predefinite con il volume al 50%. Nell’uso reale cambiano in base al codec, al volume e alle funzioni attive. Prima di arrivare al suono, conviene guardare l’app che governa tutte queste impostazioni.

Applicazione

La gestione passa da due strade diverse, a seconda del telefono. Con uno smartphone OPPO recente non serve installare nulla: le opzioni sono integrate nel menu Bluetooth di ColorOS e si aprono toccando l’icona accanto al nome degli auricolari. Con qualsiasi altro dispositivo, Android o iPhone, si usa l’app gratuita HeyMelody, la stessa che OPPO e OnePlus impiegano per i loro prodotti audio.

L’interfaccia è ordinata e piuttosto leggibile. Nella schermata principale compare il livello di carica dei due auricolari e della custodia, con le icone grandi e i valori in percentuale. Sotto si trovano le voci principali: profili sonori, comandi touch, gestione dei dispositivi collegati, aggiornamenti firmware e funzioni aggiuntive. Ho apprezzato che la gestione della doppia connessione sia messa in primo piano, perché è una delle funzioni che uso di più.

La sezione dei gesti permette di assegnare ai doppi e ai tripli tocchi azioni diverse: riproduzione e pausa, brano successivo, assistente vocale, scatto remoto. Lo scorrimento resta dedicato al volume, e si può disattivare per evitare regolazioni involontarie. Le impostazioni si applicano quasi subito, senza dover scollegare nulla.

C’è poi l’area dedicata alle funzioni intelligenti, con la traduzione, il rilevamento della caduta e una modalità gioco che riduce la latenza. Qui la differenza tra ecosistemi si sente: alcune voci compaiono solo con un telefono OPPO, mentre su altri dispositivi restano grigie o assenti. L’app lo segnala con chiarezza, ma chi usa un iPhone deve sapere fin dall’inizio che non avrà accesso a tutto.

Gli aggiornamenti firmware si scaricano dall’app e si installano con gli auricolari nella custodia aperta. Dietro questa interfaccia lavora un comparto acustico che merita qualche parola in più.

Qualità audio: due driver dinamici e tuning Dynaudio

Il comparto audio è uno degli elementi più interessanti delle Enco Clip2. Ogni auricolare integra due driver dinamici coassiali, rispettivamente da 11 e 9 mm, controllati da due DAC dedicati. La disposizione coassiale permette di coordinare meglio il comportamento dei trasduttori, mentre la presenza di convertitori separati consente di gestire ciascun driver in maniera indipendente.

L’obiettivo è ottenere bassi più controllati e alte frequenze naturali, due aspetti che rappresentano una sfida per gli auricolari open-ear. A differenza dei modelli in-ear, infatti, questa tipologia non crea una chiusura acustica nel condotto uditivo. La resa delle basse frequenze e il contenimento della dispersione sonora richiedono quindi un lavoro specifico sulla progettazione acustica.

OPPO Enco Clip 2 · Credits: TecnoAndroid

A coordinare tutto c’è un chip AI quad-core a 6 nm con una NPU dedicata. Gestisce l’elaborazione della voce nelle chiamate, ma anche il rilevamento dei gesti, la connessione e il risparmio energetico. Un processo produttivo così fine, su un auricolare, serve soprattutto a contenere i consumi: più calcoli con meno energia significa poter usare funzioni basate sull’intelligenza artificiale senza sacrificare troppo la batteria.

La regolazione del suono è affidata a Dynaudio, marchio danese specializzato in sistemi audio. Sono disponibili quattro profili sonori: Ultimate Sound, orientato a una resa equilibrata; Pure Vocals, pensato per dare maggiore risalto alle voci; Vibrant, con un’impostazione più ritmica; e Dynaudio Featured, sviluppato per bilanciare bassi, medi e alti secondo la firma sonora del marchio.

Per chi ascolta generi musicali differenti, avere profili dedicati può essere più utile di una singola equalizzazione universale. Il preset orientato alle voci, per esempio, si presta anche a podcast e contenuti parlati, mentre quello più ritmico è pensato per accompagnare allenamenti e attività all’aperto.

All’ascolto, la cosa che mi ha sorpreso di più è il controllo delle basse frequenze. Non aspettatevi la pressione di un in-ear con i gommini, perché la fisica qui non si aggira. Però il basso è presente, ha una buona definizione e non si trasforma in un rimbombo confuso. Nei brani elettronici la cassa resta compatta, mentre nei pezzi acustici il contrabbasso si distingue con chiarezza dalle voci.

Il profilo che ho usato più spesso è quello firmato Dynaudio. A mio gusto è il più naturale: i medi sono puliti, le voci hanno corpo e gli acuti arrivano senza diventare taglienti. Vibrant aggiunge energia e spinge un po’ i bassi, utile in strada dove il rumore tende a coprirli. Pure Vocals l’ho trovato perfetto per i podcast, un po’ meno per la musica.

La scena sonora è ampia per la categoria, proprio grazie alla struttura aperta. Il suono non resta chiuso dentro la testa, ma sembra arrivare da poco fuori dalle orecchie, una sensazione piacevole nelle sessioni lunghe. Resta il limite di fondo: un buon in-ear di pari prezzo offre più dettaglio e più profondità nelle frequenze basse.

Le Enco Clip2 supportano inoltre LHDC 5.0 e la certificazione Hi-Res Audio Wireless, con trasmissione audio fino a 96 kHz. Sono compatibili anche con i codec AAC e SBC. È importante precisare che per utilizzare LHDC 5.0 servono uno smartphone e una sorgente compatibili: in caso contrario, la connessione utilizzerà un codec alternativo supportato dai dispositivi.

OPPO Enco Clip 2 · Credits: TecnoAndroid

La tecnologia OPPO Alive Audio completa la dotazione con un’elaborazione spaziale pensata per ampliare la percezione di profondità e dello spazio sonoro. Può essere utilizzata con musica e video, senza essere vincolata a uno specifico formato di contenuto.

La questione della compatibilità ha un peso pratico notevole. L’LHDC è diffuso soprattutto su alcuni telefoni Android, OPPO in testa, mentre su iPhone la connessione passa sempre in AAC. Nelle mie prove, con file in alta risoluzione e un servizio di streaming lossless, il passaggio all’LHDC ha portato un miglioramento reale ma non clamoroso, soprattutto nella separazione degli strumenti e nella coda dei piatti. Con lo streaming in qualità standard la differenza si riduce quasi a zero. L’elaborazione spaziale l’ho trovata gradevole con i film e meno convincente con la musica, dove preferisco un’immagine più diretta.

Open-ear e privacy: come vengono gestite le dispersioni

Uno dei limiti tradizionali degli auricolari aperti è la possibilità che le persone vicine sentano quello che stiamo ascoltando. OPPO affronta il problema con la tecnologia Dipole Sound Field, che utilizza onde sonore inverse attraverso aperture posteriori per ridurre la dispersione a distanze ravvicinate.

È una funzione particolarmente rilevante per chi utilizza gli auricolari in ambienti condivisi, come uffici, mezzi pubblici e locali. La struttura open-ear, infatti, offre il vantaggio di mantenere il contatto con l’ambiente, ma deve trovare un equilibrio tra la percezione dei suoni esterni e la riservatezza dell’ascolto.

Resta comunque una differenza fondamentale rispetto agli auricolari con cancellazione attiva del rumore: le Enco Clip2 non sono progettate per isolare completamente dall’ambiente. In luoghi molto rumorosi, una parte dei suoni esterni continuerà a essere percepibile, ed è una caratteristica intrinseca di questa categoria.

Ho fatto una prova semplice, chiedendo a una persona di sedersi accanto a me mentre alzavo gradualmente il volume. A volume medio, a un metro e mezzo, non riusciva a capire cosa stessi ascoltando. Più vicino, intorno al mezzo metro, iniziava a cogliere un suono indistinto solo con il volume alto. In un ufficio silenzioso consiglierei comunque di non esagerare, ma in treno il rumore di fondo copre quasi tutto.

Il rovescio della medaglia è l’ascolto negli ambienti rumorosi. Su una strada trafficata ho dovuto alzare il volume di qualche tacca, e con un autobus che passa la musica sparisce per qualche istante. È il prezzo da pagare per sentire il campanello di una bici o il cane che abbaia.

Chiamate e intelligenza artificiale

La gestione delle chiamate è un altro punto sul quale OPPO ha concentrato il proprio lavoro. Ogni auricolare integra tre microfoni, due dedicati alla cattura della voce e un sensore VPU a conduzione ossea che contribuisce a rilevare le vibrazioni associate al parlato.

Il sistema viene affiancato da un chip con NPU dedicata e da algoritmi di riduzione del rumore basati sull’intelligenza artificiale, progettati per distinguere la voce dai suoni ambientali. È una dotazione che punta a migliorare la comprensibilità delle conversazioni in situazioni difficili, come strade trafficate e stazioni.

OPPO Enco Clip 2 · Credits: TecnoAndroid

Nella pratica le telefonate sono uno dei punti forti. I miei interlocutori mi hanno descritto una voce chiara e naturale in casa, senza il classico effetto metallico. In giardino, con un po’ di vento, la voce restava comprensibile e il fruscio veniva filtrato in modo efficace. Solo nelle raffiche più forti qualche sillaba arrivava tagliata. In auto, con il finestrino socchiuso, il rumore del motore veniva quasi eliminato; mi è sembrato che il filtro comprimesse un po’ il timbro, un compromesso accettabile.

Il vantaggio della forma aperta, durante le chiamate, è che sento la mia stessa voce in modo naturale. Con gli in-ear tendo ad alzare il tono perché mi sento ovattato; qui parlo come farei di persona, e alla fine di una lunga telefonata di lavoro arrivo meno stanco.

La componente intelligente si estende alla traduzione. La funzione AI Translate supporta sia la modalità di conversazione faccia a faccia sia la traduzione in tempo reale. Nel primo caso, l’applicazione gestisce lo scambio tra due interlocutori, riproducendo attraverso lo smartphone la traduzione di quanto pronunciato da chi indossa gli auricolari e restituendo nell’auricolare la traduzione della risposta.

La modalità di traduzione in tempo reale è invece pensata per seguire discorsi, lezioni, presentazioni e riunioni multilingue, conservando nell’app il parlato originale e il testo tradotto. La disponibilità di alcune funzioni dipende però dalla compatibilità dello smartphone: l’interpretazione simultanea, in particolare, è prevista soltanto su determinati modelli OPPO.

Secondo il produttore le lingue supportate sono oltre una ventina. Ho provato la modalità faccia a faccia in inglese e in spagnolo con un’amica: le frasi brevi vengono tradotte bene, con un ritardo di un paio di secondi accettabile in un dialogo, mentre con frasi lunghe e ricche di incisi qualche sfumatura si perde. Non sostituisce un interprete, ma in viaggio può tornare comodo.

Tra le altre possibilità troviamo l’attivazione di Gemini tramite un gesto personalizzabile, l’accesso rapido a Spotify Tap e il controllo remoto della fotocamera con un doppio tocco. Quest’ultima funzione è compatibile con alcuni smartphone OPPO dotati di ColorOS 12 o versioni successive.

Il richiamo dell’assistente con un gesto l’ho usato spesso in auto e mentre camminavo, per impostare un promemoria senza tirare fuori il telefono. Lo scatto remoto l’ho trovato più curioso che utile, perché il timer della fotocamera fa lo stesso lavoro. I tocchi doppi e tripli vengono riconosciuti senza esitazioni, mentre lo scorrimento per il volume è la parte meno precisa: a volte serve ripetere il gesto, soprattutto con le dita umide.

Autonomia, resistenza e connettività

Sul fronte dell’autonomia, OPPO dichiara fino a 9,5 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 40 ore considerando anche la custodia. I valori sono riferiti a test effettuati al 50% del volume, con codec AAC e impostazioni predefinite, quindi rappresentano un riferimento da contestualizzare in base alle abitudini d’uso.

Con il codec LHDC 5.0 la stima scende a circa 8 ore con gli auricolari e 36 ore totali, mentre in conversazione si arriva a 5,5 ore, che salgono a 23 con le ricariche della custodia.

La ricarica rapida permette di ottenere fino a 3,5 ore di ascolto con dieci minuti di ricarica, secondo le condizioni di prova indicate dal produttore. La custodia utilizza una porta USB-C e la ricarica completa richiede indicativamente 80 minuti, mentre per i soli auricolari sono dichiarati circa 60 minuti.

Non ho fatto misure strumentali, ma ho tenuto d’occhio le percentuali nell’app durante le giornate normali. Con un uso misto, fatto di musica in AAC, qualche podcast e un paio di telefonate, arrivavo a sera con gli auricolari ancora lontani dalla riserva. Le mie sessioni raramente superano le tre o quattro ore consecutive, quindi la soglia dichiarata non l’ho mai messa davvero in difficoltà. Manca la ricarica wireless, ma pesa poco a chi ha già un cavo USB-C sempre collegato in auto o in ufficio.

La certificazione IP55 protegge gli auricolari da polvere e getti d’acqua, rendendoli adatti anche ad allenamenti e utilizzo sotto la pioggia. La certificazione riguarda però gli auricolari, non la custodia di ricarica.

Nel concreto significa che sudore, una pioggia leggera e la polvere di un sentiero non sono un problema, mentre nuoto e lavaggi sotto il rubinetto vanno evitati. Io li ho usati spesso nelle camminate con i cani, anche sotto una pioggerellina autunnale, e dopo averli asciugati con un panno funzionavano perfettamente.

La connettività Bluetooth 6.1 supporta il collegamento simultaneo a due dispositivi, anche appartenenti a piattaforme differenti tra Android, iOS e Windows. È una funzione utile per chi lavora al computer ma vuole rispondere alle chiamate sullo smartphone senza dover ogni volta scollegare e associare nuovamente gli auricolari.

Ho tenuto gli auricolari collegati al notebook e al telefono per gran parte della prova. Il passaggio da un dispositivo all’altro è rapido: avvio un video sul computer e l’audio si sposta lì, arriva una chiamata e la sento subito nell’auricolare. Solo in un paio di occasioni il cambio ha richiesto qualche secondo in più, soprattutto quando uno dei due dispositivi usava l’LHDC.

È presente anche una funzione Smart Drop Monitor: se un auricolare cade accidentalmente, l’altro può emettere un avviso sonoro. In abbinamento a uno smartphone OPPO compatibile, è possibile ricevere anche una notifica per facilitarne il ritrovamento.

L’avviso di caduta mi ha salvato una volta, quando un auricolare mi è scivolato dalla mano finendo tra l’erba del giardino. Per mettere ordine in tutte queste impressioni, ho poi ripetuto le prove in modo più strutturato.

Test

Ho voluto dare una struttura alle prove, così da poterle ripetere su altri prodotti della stessa categoria. Premetto i limiti: non ho strumenti di misura acustica in casa, né una testa artificiale per valutare la dispersione. Le mie osservazioni sono quindi soggettive, ma raccolte sempre nelle stesse condizioni.

Il primo scenario è quello domestico. Ho ascoltato una playlist fissa, con brani acustici, pop, elettronica e qualche registrazione orchestrale, sempre allo stesso volume di partenza. L’ho riprodotta prima in AAC e poi in LHDC, alternando i quattro profili sonori, per capire quanto cambia la resa tra un preset e l’altro in un ambiente silenzioso.

Il secondo scenario è la strada. Ho camminato lungo un percorso abituale, con un tratto su una via trafficata e uno in mezzo al verde, tenendo il volume invariato. Mi interessava capire quanto la musica resta intelligibile quando il rumore cresce e se la percezione dell’ambiente rimane sufficiente per muoversi in sicurezza. Ho ripetuto la camminata più volte, in orari diversi.

Il terzo scenario riguarda le chiamate. Ho telefonato a due persone che conosco bene, chiedendo loro di descrivermi come mi sentivano: prima in una stanza silenziosa, poi in giardino con il vento, infine in auto con il finestrino socchiuso. È un metodo empirico, ma restituisce un’idea concreta di cosa sente chi sta dall’altra parte.

Il quarto scenario è la dispersione, con la prova della persona seduta accanto descritta sopra, ripetuta a due distanze. L’ultimo scenario è l’attività fisica: passeggiate veloci con i cani, sessioni di tiro con l’arco e qualche minuto al vogatore, valutando stabilità e comfort con la pelle sudata.

Ho collegato gli auricolari sia a uno smartphone compatibile con l’LHDC sia a un dispositivo che supporta solo l’AAC, così da vedere le funzioni disponibili nei due casi. Ho anche tenuto attivo il collegamento simultaneo con il notebook durante le videochiamate di lavoro.

Il quadro che ne esce è coerente. In casa le differenze tra i profili sono evidenti, mentre quella tra i codec è più sottile. In strada il traffico copre parte delle basse frequenze. Le chiamate hanno superato bene la prova del giardino, con qualche incertezza solo nelle raffiche più forti. Sul fronte della stabilità non ho avuto problemi durante le camminate e al campo; con il vogatore li ho sentiti muoversi leggermente solo nelle prime sessioni, prima di trovare la posizione giusta. Alcuni aspetti meritano però uno sguardo più ravvicinato.

Approfondimenti

Comfort nell’uso prolungato

Il comfort è la ragione per cui un prodotto del genere esiste, quindi gli ho dedicato più tempo che a qualsiasi altro aspetto. Il punto di partenza è positivo: OPPO ha ottenuto per questo modello la certificazione TÜV Rheinland dedicata alla vestibilità, che valuta sia misure oggettive sia prove con utenti reali.

Nel mio caso il risultato è stato netto. Con gli in-ear normali dopo venti minuti inizio a sentire fastidio, qui ho lavorato intere mattinate senza pensarci. Dopo qualche ora mi capitava di dimenticare di averli addosso, al punto da cercarli in tasca. L’arco esercita una pressione leggera e distribuita, senza punti che pungono o si scaldano.

Ci vuole però un piccolo periodo di adattamento. Le prime volte li posizionavo troppo in alto, e il suono risultava meno pieno. Spostando di qualche millimetro la parte acustica verso l’ingresso del condotto, i bassi migliorano subito. Una volta trovato il punto giusto, il gesto diventa naturale.

Uso sportivo e tiro con l’arco

Al campo di tiro con l’arco mi sono trovato bene. Quando si tende l’arco la corda passa vicino al viso, e un auricolare ingombrante può dare fastidio. Questi, invece, restano raccolti e non interferiscono con il gesto. Poter sentire nello stesso momento la musica di sottofondo e i richiami degli altri tiratori è un aspetto di sicurezza da non sottovalutare.

Nella corsa leggera la stabilità è buona, mentre nei salti o nei cambi di direzione molto bruschi qualche spostamento minimo si avverte. Per chi fa allenamenti intensi o sport di contatto, un modello con archetto completo resta più indicato. Per camminate, bici in città e palestra, invece, li ritengo adatti. Un consiglio pratico: dopo l’attività fisica conviene asciugarli prima di riporli, perché la custodia non gode della stessa protezione.

Latenza e portata

Nella riproduzione di video non ho notato sfasamenti tra immagini e voce. Nei giochi d’azione, invece, un leggero ritardo si avverte, come su quasi tutti gli auricolari Bluetooth. La modalità dedicata nell’app lo riduce in modo percepibile, al prezzo di una qualità audio leggermente inferiore. Chi gioca in modo competitivo dovrebbe restare su soluzioni cablate o con dongle dedicato.

La portata dichiarata di dieci metri è realistica in casa. Lasciando il telefono in salone potevo muovermi al piano terra senza interruzioni, mentre salendo al piano superiore, con un solaio di mezzo, qualche disturbo iniziava a comparire. Su Windows è presente anche l’abbinamento rapido, comodo per chi cambia spesso postazione.

Il confronto con i rivali

Il segmento degli auricolari a clip è diventato affollato, e chi spende questa cifra ha alternative valide. Rispetto alle proposte più economiche, come le EarFun Clip 2 che ho recensito qualche mese fa, la differenza si sente soprattutto nella costruzione e nella resa dei bassi.

Nella fascia alta il panorama comprende soluzioni come Huawei FreeClip 2, Sony LinkBuds Clip, la serie Shokz OpenDots e le Bose Ultra Open Earbuds. Ognuno ha un punto di forza: Bose punta sull’audio spaziale, Huawei sull’integrazione con il proprio ecosistema, Sony sulla leggerezza. Il modello OPPO si distingue per il doppio driver, il supporto all’LHDC e la traduzione basata sull’intelligenza artificiale.

Il suo limite, nel confronto, è la stessa cosa che ne rappresenta il valore: dà il meglio con un telefono della casa. Con un iPhone perde l’alta risoluzione e alcune funzioni intelligenti, e il confronto si gioca soprattutto su comfort e qualità sonora in AAC. Su questi due fronti resta competitivo, ma il vantaggio si assottiglia.

A chi serve davvero un open-ear

Dopo settimane di uso mi sono fatto un’idea abbastanza precisa di chi può trarre vantaggio da questa categoria. Il primo profilo è chi passa molte ore in videochiamata: l’orecchio libero stanca meno e la voce propria si sente in modo naturale. Il secondo è chi si muove a piedi o in bici in città e vuole restare consapevole del traffico.

Il terzo profilo è quello di chi, come me, non sopporta il gommino nel condotto per motivi di comfort o di igiene. Restano invece fuori dal pubblico ideale i pendolari che cercano silenzio in metro o in aereo e gli appassionati di bassi profondi. Per loro un in-ear con cancellazione del rumore resta lo strumento più adatto.

Prezzo

Il listino ufficiale in Italia è di 179,99 euro, sullo store OPPO e nei principali negozi di elettronica. Non esistono versioni con caratteristiche diverse: le colorazioni cambiano solo l’aspetto. Nei mesi successivi al lancio sono già comparse promozioni anche consistenti sui marketplace, e chi non ha fretta può aspettare un’occasione.

A questa cifra il posizionamento è chiaro: sopra i modelli a clip più economici, che stanno sotto i cento euro, e sotto le proposte più costose dei grandi marchi dell’audio. La domanda da porsi non è se costano tanto in assoluto, ma se il pacchetto giustifica lo scarto rispetto alle alternative più accessibili.

Secondo me la risposta dipende dal telefono. Con uno smartphone OPPO il valore percepito è alto: si sfrutta l’alta risoluzione, la traduzione completa e l’integrazione con il sistema. Con un iPhone o un Android di altro marchio il discorso resta valido per comfort, chiamate e costruzione, ma si paga una parte di tecnologia che non si potrà usare. Considerando qualità costruttiva e resa sonora, il prezzo mi sembra corretto, soprattutto se si coglie una promozione.

Gli auricolari si possono acquistare su Amazon oppure direttamente sullo store ufficiale OPPO. Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sulla pagina ufficiale del prodotto.

Considerazioni finali

Le OPPO Enco Clip2 puntano su una categoria di auricolari che risponde a esigenze diverse rispetto ai tradizionali modelli in-ear. Il design open-ear privilegia il comfort e la percezione dell’ambiente, mentre il sistema a doppio driver dinamico, la regolazione Dynaudio e il supporto LHDC 5.0 cercano di portare la qualità audio a un livello superiore.

La dotazione è completata da un’autonomia dichiarata fino a 40 ore, dalla connessione simultanea a due dispositivi e da funzioni AI che includono la traduzione assistita e la riduzione del rumore nelle chiamate. Sono caratteristiche che rendono il prodotto interessante non soltanto per ascoltare musica, ma anche per lavorare, spostarsi e gestire conversazioni durante la giornata.

Il punto da valutare resta quello tipico degli open-ear: la capacità di offrire un suono coinvolgente senza il supporto dell’isolamento fisico garantito dagli auricolari in-ear. È qui che si gioca la differenza tra le due categorie. Per chi privilegia comfort, praticità e consapevolezza dell’ambiente, le Enco Clip2 propongono una dotazione tecnica articolata; per chi cerca soprattutto isolamento e immersione sonora, un modello tradizionale con gommini e cancellazione attiva del rumore potrebbe restare una scelta più adatta. Costano 179,99€ e sfidano apertamente modelli di altri brand.

Per quanto mi riguarda, sono diventati gli auricolari che prendo quando so di doverli tenere a lungo. Li consiglio a chi lavora molte ore in videochiamata, a chi cammina o va in bici in città, a chi fa sport leggero all’aperto e, più di tutti, a chi come me non sopporta i gommini. Il pubblico ideale ha uno smartphone OPPO, perché ottiene tutto ciò che questo prodotto ha da offrire.

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 9 /10 + Pro ✓ Comfort eccellente anche per molte ore di fila

✓ Suono pieno per un open-ear, con bassi controllati

✓ Chiamate chiare anche con vento e traffico

✓ Costruzione curata e design elegante

✓ Doppia connessione rapida e stabile − Contro × Finitura lucida che trattiene le impronte

× LHDC e alcune funzioni AI solo con telefoni compatibili

× Scorrimento per il volume poco preciso

× Niente ricarica wireless e custodia senza IP

Fonte: TecnoAndroid