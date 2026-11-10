Sangue di dinosauro, possibili tracce in un fossile brasiliano

Per la prima volta un gruppo di paleontologi sostiene di aver individuato tracce di sangue di dinosauro all’interno di un fossile vecchio di circa 115 milioni di anni. L’idea ricorda la trama di un nuovo capitolo di Jurassic Park, ma questa volta la fantascienza resta fuori dalla porta. Nel nord del Brasile gli studiosi avrebbero riconosciuto strutture compatibili con dei globuli rossi conservate dentro un osso fossilizzato appartenuto a un esemplare di Aratasaurus museunacionali, un genere di dinosauro bipede che popolava il pianeta proprio in quell’epoca così remota.

Il reperto in sé non è una novità. Il fossile era stato rinvenuto in una miniera nel lontano 2008 e da allora era custodito presso il Museo Nazionale del Brasile, dove i ricercatori hanno potuto studiarlo ed esaminarlo con calma e in profondità. La svolta è arrivata analizzando un osso della zampa posteriore. Proprio lì la professoressa Kliti Grice della Curtin University, in Australia, avrebbe scovato quelle che vengono descritte come presunte tracce ematiche risalenti all’animale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa rivelano il microscopio e le analisi chimiche

Le immagini ottenute con il microscopio elettronico mostrerebbero piccole strutture rotondeggianti dall’aspetto molto simile a quello di un comune globulo rosso. Si trovano racchiuse dentro minuscoli canali in cui un tempo scorrevano i vasi sanguigni del rettile. Già questo basterebbe a stupire, eppure i test chimici aggiungono altro. Le analisi avrebbero infatti identificato amminoacidi riconducibili al collagene, una proteina fondamentale per il tessuto connettivo, e soprattutto la presenza del gruppo eme. Si tratta della componente ricca di ferro che consente all’emoglobina di trasportare ossigeno nel sangue e che regala a quest’ultimo il classico colore rosso acceso.

Un risultato del genere prenderebbe le distanze da quanto ritenuto finora sulla rapida degradazione dei composti organici. Il processo di conservazione, quasi miracoloso, sarebbe stato garantito da condizioni molto particolari. Secondo Grice un ruolo decisivo potrebbe averlo giocato la hausmannite, un minerale a base di manganese capace di stabilizzare le strutture cellulari e di preservare alcune tracce delle molecole originarie. Anche l’ambiente avrebbe dato una mano, probabilmente grazie alla presenza di tappeti microbici che avrebbero favorito una conservazione così eccezionale. Lo stesso meccanismo, spiega la studiosa, potrebbe aver protetto pure gli amminoacidi del collagene rimasti intrappolati nell’osso.

Non tutti gli esperti sono convinti

La comunità scientifica però non è compatta. A sollevare le perplessità più forti è Mary Schweitzer, paleontologa della North Carolina State University, secondo cui le prove presentate da Grice e dai colleghi non sono ancora sufficienti. Il nodo riguarda la forma delle cellule. A suo giudizio i globuli rossi dei dinosauri dovrebbero mostrare un rigonfiamento centrale dovuto alla presenza del nucleo, una caratteristica che darebbe loro un profilo a cupola su entrambi i lati. Le strutture individuate nel fossile brasiliano appaiono invece concave e somiglierebbero di più alla controparte umana, che del nucleo è priva.

Gli stessi autori dello studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, ci tengono a chiarire un punto. Non si parla di sangue in forma liquida e quindi niente clonazioni di dinosauri come nei film. Il ritrovamento del presunto sangue di dinosauro, qualora venisse supportato da ulteriori conferme, potrebbe però mettere in discussione anche le convinzioni più solide della paleontologia molecolare sul deterioramento delle sostanze organiche endogene dopo milioni di anni.

Fonte: TecnoAndroid