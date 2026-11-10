Buco dell’ozono, record del decennio spinto dal vortice polare

Sopra l’Antartide si è riaperto anche quest’anno il buco dell’ozono, con la puntualità di un orologio svizzero. Quello del 2026 però ha un primato poco invidiabile, perché è il più vasto misurato nell’ultimo decennio. La causa principale questa volta non va cercata nell’inquinamento ma in condizioni meteorologiche decisamente fuori dal comune.

Secondo i dati della Nasa e della Noaa, l’agenzia scientifica federale degli Stati Uniti, il picco è arrivato lo scorso 18 settembre. In quel momento la superficie dell’assottigliamento nello strato protettivo dell’atmosfera ha raggiunto 27,1 milioni di chilometri quadrati. Si tratta di un’area pari a tre volte gli Stati Uniti, che corrisponde al 90% del record assoluto stabilito il 9 settembre del 2000.

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Il vortice polare dietro l’allargamento

Viene spontaneo pensare subito alle emissioni umane, ma stavolta il loro peso è limitato. L’espansione sarebbe in gran parte legata al vortice polare, una corrente di bassa pressione e aria fredda che si muove in senso orario rispetto al Polo Sud e che quest’anno si è mostrata più potente che mai. Questo fenomeno insolito ha favorito la formazione delle nuvole stratosferiche polari e ha preparato il terreno ideale per la distruzione dell’ozono. Il buco ha così potuto crescere senza ostacoli, anche perché i sistemi meteorologici che di solito ne rallentano l’avanzata erano particolarmente deboli.

Il confronto con l’anno precedente rende bene l’idea del balzo in avanti. Il 9 settembre 2025 l’estensione massima si era fermata ad appena 22,86 milioni di chilometri quadrati, il quinto valore più contenuto dal 1992. Gli esperti comunque non considerano il dato preoccupante e ritengono che lo strato abbia buone possibilità di ricomporsi entro la fine del secolo. Paul Newman, ricercatore senior dell’Università del Maryland, lo spiega così: «Negli ultimi anni il buco dell’ozono si sta formando sempre più tardi, e questo ci suggerisce che lo strato d’ozono sta guarendo».

Come si forma la lacuna e cosa ha fatto la differenza

Il processo di distruzione comincia in genere tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. A innescarlo sono inquinanti gassosi di origine umana che contengono cloro e bromo. In testa alla lista ci sono i clorofluorocarburi, noti con la sigla Cfc e comunemente impiegati per solventi e schiume di vario genere. Le correnti d’aria gelida trasportano questi gas fino alla stratosfera antartica, dove le radiazioni ultraviolette li scompongono e liberano atomi di cloro e bromo. Sono proprio questi atomi a interagire con le particelle delle nuvole, consumando poco alla volta lo strato di ozono.

Qualche segnale incoraggiante arriva dai livelli di cloro. Secondo Stephen Montzka, scienziato senior presso il Global Monitoring Laboratory della Noaa, la sua presenza nella stratosfera antartica è calata del 30% circa dal 1985 a oggi. Il merito va soprattutto al protocollo di Montreal, adottato dalla comunità internazionale due anni dopo la scoperta del buco. Oggi la salute dello strato viene seguita costantemente dalla Nasa e dalla Noaa con satelliti, palloni aerostatici e strumenti a terra che ne misurano la concentrazione.

Per Newman l’anomalia di quest’anno avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. Se le sostanze che distruggono l’ozono fossero state presenti nell’atmosfera con una concentrazione simile a quella del 2000, la lacuna sopra il Polo Sud sarebbe risultata più ampia di una cifra compresa tra 2,5 e 5,2 milioni di chilometri quadrati. Secondo gli scienziati i numeri del 2026 dimostrano che il recupero non segue mai un percorso lineare. Per questo considerano importante eliminare o ridurre il più possibile le sostanze chimiche dannose che contribuiscono ad allargare il buco.

Fonte: TecnoAndroid