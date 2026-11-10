Portatile si scalda: cause, throttling e quando preoccuparsi

Capita spesso di notare che il laptop diventa improvvisamente caldo, soprattutto dopo molte ore di utilizzo. Il motivo è abbastanza semplice. Dentro uno chassis relativamente sottile convivono parecchi componenti, a partire dal processore e dalla batteria, e tutto il calore che producono deve pur finire da qualche parte. Nella maggior parte dei casi si tratta di un fenomeno del tutto normale, legato ad attività impegnative o a schede rimaste aperte in background, e il portatile torna alla sua temperatura abituale dopo un po’.

Il discorso cambia quando il surriscaldamento diventa così importante da far bloccare o riavviare il computer. In quel caso qualcosa potrebbe non funzionare come dovrebbe. Per fortuna esistono diversi modi per individuare le cause principali e impedire che il notebook arrivi a temperature eccessive.

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Perché un portatile si scalda

Ogni componente interno genera calore e, quando si lavora con flussi di lavoro più pesanti, quel calore tende ad accumularsi in fretta. Giocare in 3D o fare montaggio video sono solo un paio di esempi di attività che mettono sotto sforzo l’hardware. A volte però bastano anche i processi in background e i programmi che partono all’avvio per tenere occupati in silenzio CPU e memoria. Persino operazioni ordinarie come l’installazione degli aggiornamenti di Windows o macOS aumentano il carico, facendo salire le temperature e girare più veloci le ventole.

Sono tutte situazioni perfettamente normali. Una volta chiusi i programmi più esigenti, il laptop di solito si raffredda nel giro di qualche minuto. A regolare il tutto ci pensano i sensori interni, che controllano la temperatura dei componenti e decidono quando accelerare le ventole o spegnerle. In base ai valori rilevati, gli stessi sensori possono attivare altre protezioni integrate per costringere la macchina a raffreddarsi, come la riduzione temporanea della velocità di CPU e GPU. Questo meccanismo prende il nome di throttling.

Anche il flusso d’aria ha un ruolo fondamentale. La maggior parte dei produttori sconsiglia di usare il portatile a letto o appoggiato su un cuscino, perché il tessuto rischia di ostruire le prese d’aria. Pure la temperatura ambiente pesa parecchio. Apple per esempio raccomanda di utilizzare i MacBook tra 50 e 95 gradi Fahrenheit, cioè più o meno tra 10 e 35 gradi Celsius, mentre Microsoft spiega che le ventole dei Surface girano a velocità più alta quando l’ambiente supera i 77 gradi Fahrenheit, circa 25 gradi Celsius.

Come raffreddare il laptop e quando chiedere aiuto

Il primo passo è verificare che nulla blocchi le prese d’aria. Usare il computer su una superficie piana resta sempre la scelta migliore per prevenire il surriscaldamento. Chi lavora di continuo con software pesanti può valutare una base di raffreddamento, un supporto dotato di ventole da mettere sotto il portatile per mantenerlo più fresco. Se le griglie appaiono sporche conviene pulirle delicatamente con un panno morbido, un pennello o aria compressa, senza però infilare mai oggetti direttamente nelle fessure.

Un altro sistema consiste nel controllare i processi in background che sfruttano molta potenza della CPU. Su Windows basta premere Ctrl + Shift + Esc per aprire il Task Manager e ordinare l’elenco in base all’uso del processore, così da scoprire cosa lo sta rallentando. C’è anche una scheda dedicata all’avvio che permette di impedire l’apertura automatica dei programmi all’accensione. Sui MacBook si può aprire l’app Monitoraggio Attività tramite Spotlight e cliccare sulla scheda CPU. Se qualche programma consuma troppe risorse, vale la pena chiuderlo e vedere se la temperatura scende. Esistono inoltre app di terze parti che consentono di tenere d’occhio la temperatura del processore e degli altri componenti.

Quando nessuno di questi accorgimenti funziona potrebbe servire l’assistenza tecnica per capire se c’è un guasto. Qualcosa potrebbe impedire alle ventole di lavorare correttamente, oppure la pasta termica della CPU potrebbe essersi seccata del tutto. C’è poi da considerare che i portatili più datati tendono a scaldarsi più rapidamente, perché non riescono più a stare al passo con il software recente. In questo caso le strade migliori sono tornare a versioni precedenti dei programmi oppure cominciare a pensare all’acquisto di un nuovo laptop.

Fonte: TecnoAndroid