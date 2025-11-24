Oakley Meta Vanguard: sembrano fatti apposta per gli sportivi (e in realtà lo sono), RECENSIONE

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Gli Oakley Meta Vanguard arrivano in un momento in cui gli smart glasses cercano davvero uno spazio concreto nell’ecosistema wearable: non solo “gadget per provarli” ma strumenti che possono fare la differenza per chi si muove, corre, pedala e vuole registrare, ascoltare e reagire in ambienti outdoor. Dopo aver esplorato le specifiche e provato il concetto, ecco come li vedo.

Design, materiali e vestibilità

La struttura è pensata per sportivi seri. Il modello pesa circa 66 grammi, un numero che sorprende considerando sistema audio, sensori, batteria e schermo assente. Il telaio adotta il design wrap-around tipico di Oakley, abbinato alle lenti Prizm (opzioni 24K, Road, Black, Sapphire) che offrono protezione solare, vento e polvere. Il fit a “tre punti” (nasello + aste) è regolabile tramite inserti intercambiabili, cosa importante per chi usa casco o cappellino.

La costruzione si spinge fino alla certificazione IP67: resistenti a polvere e immersione temporanea, un plus raro fra occhiali smart. Dal punto di vista estetico, non sono minimali o discreti come occhiali da città: hanno un chiaro orientamento sportivo, con stile e forma dinamica. Per molti verranno indossati durante l’allenamento, per altri forse troppo “specifici”.

Funzionalità audio, video e intelligenza

La fotocamera centrale dei Meta Vanguard è un sensore da 12 MP con lente ultra-wide da 122°: pensato per catturare video in prima persona, riprese di corsa o in bici senza dover impugnare la fotocamera. Le modalità includono video fino a 3K (30 fps), 1080p 60fps e slow motion a 720p/120fps. Ciò li rende potenzialmente un’alternativa a una action-cam integrata nel telaio da occhiali.

L’audio utilizza altoparlanti open-ear, ovvero casse integrate che diffondono il suono senza isolare completamente chi li indossa — utile per rimanere consapevoli dell’ambiente (traffico, bici, corsa). I microfoni (array da cinque elementi) includono riduzione del rumore e sono ottimizzati per vento e movimento.

Dal versante “smart”, integrano la piattaforma Meta AI: comandi vocali (“Hey Meta”), statistiche in tempo reale, controllo della riproduzione audio e interazione con app di fitness come Strava e Garmin. Ad esempio, durante una corsa possono sovrapporre dati di ritmo, distanza o elevazione al video registrato.

Prestazioni, autonomia e praticità d’uso

La batteria dichiarata copre fino a 9 ore di uso misto o circa 6 ore solo audio, con una custodia che aggiunge altre ore di carica. Nei test iniziali non ho un utilizzo full day intensivo outdoor, ma le cifre sono promettenti per sessioni lunghe. Il controllo manuale è ben pensato: un’area touch sulla stanghetta destra (volume, play/pause), pulsanti programmabili (ad esempio per attivare la registrazione o richiamare Meta AI). Gli occhiali possono connettersi via Bluetooth 5 e includono 32 GB di storage interno per salvare foto e video senza dipendere dal telefono.

Nel proprio utilizzo, la forza sta nella combinazione di occhiali da sole sportivi + funzione di registrazione + audio + assistente vocale. Se li si porta in corsa o bici, sono strumenti utili. In città o per uso solo casual probabilmente l’effetto “strumento sportivo” è eccessivo.

Punti di forza e compromessi

Il bello:

Vestibilità sportiva, ben bilanciata, progettata per movimento intenso

Registrazione video in prima persona davvero integrata

Audio open-ear che permette ascolto e consapevolezza ambientale

Ecosistema fitness (Strava, Garmin) con overlay video e feedback in tempo reale

Design robusto (IP67) e costruito per duro uso outdoor

I compromessi:

Estetica chiaramente sportiva: non sono “occhiali per tutti i giorni” se cerchi sobrietà

Le funzioni “fitness avanzate” richiedono spesso dispositivo compatibile e configurazione (non tutto funziona senza ecosistema)

Non indicati se l’uso principale è in ambienti chiusi o senza attività fisica intensa: l’alto potenziale non viene sfruttato

Non permettono lenti graduate (prescrizione), almeno nella versione attuale

Conclusioni

Gli Oakley Meta Vanguard sono quanto di più convincente oggi nel mondo degli smart glasses sportivi: non un semplice “esperimento tech”, ma un prodotto con identità, capacità concrete e target preciso. Se corri, pedali, registri sessioni outdoor, vuoi audio e video integrati e sei già dentro un ecosistema fitness, sono una scelta forte. Se invece cerchi un paio di occhiali smart da usare tutto il giorno in città, o un semplice dispositivo audio, ci sono soluzioni più “discrete” ed economiche. In ogni caso, questi occhiali mostrano che la combinazione “occhiali + intelligenza artificiale + sensori + audio” può avere senso — non solo come idea futurista, ma come realtà utile.

Prezzo

Il prezzo degli Oakley Meta Vanguard si colloca nella fascia alta del mercato degli smart glasses: 449 euro di listino per la versione con lenti Prizm 24K, la più iconica e sportiva. Non è una cifra leggera, ma bisogna contestualizzarla. Parliamo di un prodotto che unisce quattro dispositivi in uno: occhiali da sole tecnici con lenti Oakley, auricolari open-ear di buona qualità, action-cam stabilizzata e assistente AI integrato. Se si sommasse il costo di accessori separati di pari livello, si andrebbe facilmente oltre questa soglia.

Dal punto di vista dell’investimento, il valore dipende fortemente dall’uso. Per un atleta, un ciclista o un runner che registra sessioni, ascolta musica e sfrutta le analisi in tempo reale, il prezzo è coerente. Gli Oakley Meta Vanguard sostituiscono di fatto cuffie, cam e occhiali in un solo oggetto. Per l’utente urbano o casual, invece, il costo può sembrare eccessivo: la parte “smart” non si esprime appieno se non si pratica attività all’aperto o sport dinamici.

Va riconosciuto però che, rispetto ai Ray-Ban Meta più lifestyle, questi occhiali si rivolgono a un pubblico diverso. Qui non si paga tanto il “marchio Meta”, quanto la combinazione con tecnologia Oakley, cioè lenti prizm certificate, materiali di livello professionale e costruzione IP67. È una cifra importante, ma giustificata per chi cerca performance e affidabilità nel tempo.