Ninkear M7: il Mini PC in metallo che sfida i giganti (e costa la metà) – Recensione

Quando mi è arrivato sulla scrivania il Ninkear M7 Mini PC, ammetto di aver provato una certa curiosità mista a scetticismo. Il mercato dei mini PC si è affollato enormemente negli ultimi anni, con decine di produttori che sfornano macchine compatte promettendo prestazioni miracolose in dimensioni ridotte. Ninkear è un brand cinese che sta conquistando terreno nel settore, proponendo dispositivi dal rapporto qualità-prezzo interessante. Il modello M7 rappresenta la loro proposta per chi cerca un computer desktop dalle dimensioni contenute, equipaggiato con il processore AMD Ryzen 5 7430U e pensato per attività quotidiane, lavoro d’ufficio e multimedialità.

Ho passato diverse settimane con questo mini PC, utilizzandolo come macchina principale per le mie attività redazionali. Scrivere articoli, gestire fogli di calcolo, navigare con numerose schede aperte, riprodurre contenuti video in alta definizione: tutte operazioni che ho sottoposto al vaglio di questo piccolo cubo metallico. Il risultato è una recensione che cerca di fotografare pregi e limiti di una soluzione che si posiziona nella fascia economica del mercato, con un prezzo che oscilla intorno ai 320 euro sul sito ufficiale del produttore.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il processore AMD Ryzen 5 7430U appartiene alla famiglia Barcelo-U, basata sull’architettura Zen 3. Si tratta di un chip a sei core con dodici thread, progettato per dispositivi ultraportatili con un TDP nominale di 15 watt. Questa configurazione rende l’M7 particolarmente adatto a chi necessita di un computer silenzioso e dai consumi contenuti, senza rinunciare a una potenza di calcolo adeguata per la maggior parte degli utilizzi quotidiani. La grafica integrata AMD Radeon RX Vega 7 completa il quadro, offrendo prestazioni grafiche sufficienti per la riproduzione video e attività creative leggere.

Nel corso di questa analisi approfondita, esplorerò ogni aspetto del Ninkear M7: dalla confezione ai materiali costruttivi, dalle specifiche tecniche alle prestazioni reali sul campo. Cercherò di rispondere alla domanda fondamentale che ogni potenziale acquirente si pone: questo mini PC vale davvero l’investimento richiesto? Procediamo con ordine. Attualmente è possibile acquistarlo su Aliexpress o sul sito ufficiale.

Unboxing

La confezione del Ninkear M7 mi ha fatto una prima impressione positiva. Il cartone esterno è robusto, di colore nero con finiture opache, e presenta un design minimalista che trasmette una certa eleganza. Nessuna grafica eccessiva o claim pubblicitari urlati: solo il logo del produttore e un’etichetta laterale con le specifiche principali del dispositivo. Un approccio che mi è piaciuto, perché suggerisce attenzione ai dettagli anche nelle fasi preliminari dell’esperienza utente.

All’apertura della confezione ho trovato il mini PC avvolto in una pellicola protettiva e posizionato in uno scomparto sagomato che lo tiene perfettamente fermo durante il trasporto. Sotto di esso, separati da un divisorio in cartone, sono riposti gli accessori. La dotazione comprende un alimentatore da 65 watt con connettore proprietario cilindrico, un cavo HDMI di buona qualità lungo circa un metro e mezzo, una staffa VESA per il montaggio dietro al monitor con le relative viti, e la documentazione cartacea che include una guida rapida multilingue e la scheda di garanzia.

L’alimentatore è di colore bianco, una scelta cromatica che stona leggermente con il grigio argento del mini PC. Eroga 19V a 3,5A e risulta compatto per la categoria. Ho apprezzato la lunghezza generosa del cavo di alimentazione, che permette una certa flessibilità nel posizionamento del dispositivo sulla scrivania. La staffa VESA è realizzata in metallo verniciato nero e supporta lo standard 75x75mm, consentendo di ancorare l’M7 al retro di monitor compatibili per liberare spazio sulla scrivania.

Un dettaglio che ho notato rispetto ad altri mini PC della stessa fascia di prezzo: Ninkear non include mouse e tastiera nella confezione. Alcuni concorrenti offrono periferiche economiche come bonus, ma sinceramente preferisco questa scelta. Meglio risparmiare qualche euro sul prezzo finale piuttosto che ricevere accessori di qualità discutibile che finirebbero in un cassetto. Nel complesso, il contenuto della scatola è essenziale ma completo, senza fronzoli inutili.

Materiali, costruzione e design

La prima sensazione tattile che si prova prendendo in mano il Ninkear M7 è quella del metallo freddo sotto le dita. Lo chassis è realizzato interamente in alluminio, con una finitura spazzolata color grigio argento che risulta piacevole alla vista e al tatto. Le dimensioni sono contenute: 116 x 107 x 36 millimetri, approssimativamente le stesse di un portafogli più spesso del normale. Il peso si attesta intorno ai 400 grammi, rendendo il dispositivo facilmente trasportabile.

La qualità costruttiva mi ha colpito favorevolmente. I pannelli superiore e laterali combaciano perfettamente, senza giochi o scricchiolii. Le linee di giunzione sono quasi invisibili, segno di tolleranze produttive accurate. Sulla parte superiore campeggia il logo Ninkear inciso a laser, accompagnato da alcune linee decorative che conferiscono un tocco di personalità al design altrimenti molto essenziale. Il pannello frontale è in plastica nera lucida, una scelta estetica che però tende a raccogliere impronte digitali con facilità.

Le feritoie per la ventilazione sono posizionate sui lati e sul retro, con una griglia a maglie sottili che impedisce l’ingresso di polvere grossolana. Ho notato che l’aria calda viene espulsa prevalentemente dalla parte posteriore, dove trova spazio anche la maggior parte delle connessioni. I piedini in gomma sul fondo garantiscono stabilità sulla scrivania e contribuiscono a isolare leggermente il dispositivo dalle vibrazioni. Sono rimovibili tramite viti, le stesse che permettono di accedere all’interno per eventuali upgrade.

Il design complessivo è sobrio, professionale, adatto a qualsiasi ambiente lavorativo senza risultare fuori posto. Non è un dispositivo che cerca di attirare l’attenzione con LED RGB o forme aggressive: fa della discrezione il suo punto di forza. L’unico elemento luminoso è il pulsante di accensione sul pannello frontale, che emette una luce bianca fissa durante il funzionamento. Una scelta elegante e non invasiva, anche in ambienti con illuminazione ridotta.

Specifiche tecniche

Componente Dettaglio Processore AMD Ryzen 5 7430U (6 core, 12 thread, 2.3 GHz base, 4.3 GHz turbo) Architettura Zen 3 (Barcelo-U), processo produttivo 7nm TDP 15W nominale, configurabile fino a 54W Cache L3 16MB, L2 3MB totali Grafica integrata AMD Radeon RX Vega 7 (7 CU, fino a 1800 MHz) RAM 16GB DDR4-3200 MHz (1 slot SO-DIMM, espandibile a 64GB) Archiviazione 512GB SSD NVMe M.2 (slot aggiuntivo disponibile) Connettività wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) dual band, Bluetooth 5.2 Porte USB 2x USB 3.0 frontali, 2x USB 2.0 posteriori Uscite video 2x HDMI 2.0 (4K@60Hz), 1x USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, 8K@60Hz) Rete cablata RJ-45 Gigabit Ethernet Audio Jack 3.5mm combo cuffie/microfono Sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato Dimensioni 116 x 107 x 36 mm Peso circa 400g Alimentatore 65W (19V/3.5A)

Hardware

L’apertura del Ninkear M7 richiede semplicemente la rimozione dei quattro piedini in gomma sul fondo, che nascondono altrettante viti a croce. Una volta svitate, il pannello inferiore si sfila con facilità, rivelando l’interno del dispositivo. La prima cosa che ho notato è l’ordine e la pulizia della disposizione dei componenti. La scheda madre occupa quasi interamente lo spazio disponibile, con i componenti principali posizionati in modo razionale.

Il sistema di raffreddamento è costituito da un dissipatore in rame con heatpipe che convoglia il calore verso una ventola radiale di dimensioni contenute. Il flusso d’aria viene indirizzato verso la parte posteriore del case, dove le feritoie permettono l’espulsione del calore. Ho notato la presenza di un pad termico tra l’SSD e il pannello inferiore in alluminio, una soluzione che sfrutta il case metallico come superficie di dissipazione supplementare. Questa attenzione termica contribuisce alla longevità dei componenti.

Lo slot SO-DIMM per la RAM è singolo, il che significa che la memoria opera in modalità single channel nella configurazione di fabbrica. Questo rappresenta un compromesso progettuale: da un lato limita la larghezza di banda massima disponibile, dall’altro permette un eventuale upgrade futuro fino a 64GB. Ho verificato che è presente anche un secondo slot M.2 libero per l’aggiunta di un SSD supplementare, una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo che offre interessanti possibilità di espansione.

Il modulo Wi-Fi è saldato sulla scheda madre, una pratica comune nei dispositivi compatti che tuttavia impedisce eventuali sostituzioni. Si tratta di un chip Realtek RTL8852BE che supporta lo standard Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. La batteria tampone CMOS è collegata tramite connettore, permettendo il reset delle impostazioni BIOS in caso di necessità. Nel complesso, l’hardware interno rispecchia la qualità costruttiva esterna, con componenti posizionati in modo ordinato e una gestione termica ragionata.

Prestazioni

Il processore AMD Ryzen 5 7430U si è dimostrato più che adeguato per le attività quotidiane che ho sottoposto al Ninkear M7. Durante le mie sessioni di lavoro tipiche, che comprendono la scrittura di articoli su editor di testo, la gestione di fogli di calcolo con formule complesse, la navigazione web con decine di schede aperte simultaneamente e la riproduzione di contenuti multimediali, il sistema ha risposto con prontezza. Le applicazioni si avviano rapidamente e il multitasking non ha mai evidenziato rallentamenti percepibili.

Ho monitorato le temperature durante l’utilizzo normale e sotto carico sostenuto. In condizioni di idle, la CPU si mantiene intorno ai 40-45°C, un valore eccellente che contribuisce al funzionamento silenzioso. Durante carichi di lavoro moderati come la navigazione intensiva o lo streaming video, le temperature salgono fino a 55-65°C, sempre entro margini sicuri. È quando si spinge il sistema al massimo che le cose si fanno interessanti: nei benchmark prolungati ho registrato picchi di 83-87°C, valori che restano comunque al di sotto della soglia critica.

La gestione delle frequenze adottata dal Ninkear M7 privilegia il funzionamento silenzioso rispetto alle prestazioni pure. All’avvio di un carico pesante, tutti i core salgono momentaneamente a circa 3 GHz, per poi stabilizzarsi sulla frequenza base di 2.3 GHz dopo alcuni secondi. Questa strategia conservativa limita il potenziale prestazionale del processore, ma garantisce temperature contenute e un livello di rumorosità praticamente impercettibile. Per chi necessita di maggiore potenza, è possibile intervenire sul BIOS regolando il TDP fino a 54 watt, consapevoli che ciò comporterà temperature più elevate e un aumento del rumore prodotto dalla ventola.

Parlando di consumi energetici, il sistema si è dimostrato estremamente parsimonioso. In idle ho misurato assorbimenti inferiori ai 10 watt dalla presa, mentre durante carichi moderati si sale a 20-25 watt. Solo nei benchmark più impegnativi l’alimentatore viene sollecitato in modo significativo, con picchi che possono avvicinarsi al limite dei 65 watt dichiarati. Questi valori rendono il Ninkear M7 una scelta ecologicamente responsabile per chi tiene d’occhio la bolletta elettrica.

Test

Ho sottoposto il Ninkear M7 a una serie di prove d’uso quotidiane, cercando di replicare scenari realistici piuttosto che affidarmi esclusivamente a numeri sintetici. Il mio flusso di lavoro tipico prevede l’utilizzo di browser con numerose schede aperte, software di scrittura, client email, applicazioni di messaggistica e occasionalmente software di editing fotografico leggero. Questa combinazione rappresenta un carico significativo per qualsiasi sistema.

Durante una giornata lavorativa tipo, ho mantenuto aperti contemporaneamente Chrome con oltre venti schede attive (alcune delle quali con applicazioni web complesse come Google Docs e Sheets), Microsoft Word, Outlook, Slack e Spotify in riproduzione. Il sistema ha gestito questo carico senza esitazioni apprezzabili. Il passaggio tra le applicazioni avviene in modo fluido, senza quei microritardi che spesso affliggono sistemi meno potenti. La presenza di 16GB di RAM si è rivelata adeguata per questo tipo di utilizzo, anche se chi lavora con applicazioni particolarmente voraci di memoria potrebbe valutare un upgrade futuro.

Ho testato la riproduzione video con contenuti in varie risoluzioni e codec. I video 4K a 30fps con codifica HEVC vengono riprodotti senza alcun problema, con un utilizzo della CPU che si mantiene intorno al 15-25%. Contenuti 4K a 60fps richiedono uno sforzo maggiore ma restano perfettamente godibili. Ho provato anche alcuni video in 8K: qui il processore fatica visibilmente e la riproduzione presenta scatti. Non mi aspettavo miracoli da questo punto di vista, e in tutta onestà i contenuti 8K rappresentano ancora una nicchia per appassionati. Per l’utente medio, la capacità multimediale del Ninkear M7 è più che soddisfacente.

La connettività di rete si è comportata egregiamente. La porta Ethernet Gigabit ha raggiunto velocità prossime al massimo teorico nelle mie prove di trasferimento file su rete locale. Il modulo Wi-Fi 6 ha mantenuto una connessione stabile anche a diversi metri dal router, con throughput che nel mio ambiente ha toccato i 400-500 Mbps in download su banda a 5 GHz. Il Bluetooth 5.2 ha gestito senza problemi il collegamento simultaneo di cuffie wireless e tastiera, senza interferenze percepibili.

Un aspetto che ho voluto approfondire riguarda la gestione multi-monitor. Ho collegato tre schermi simultaneamente sfruttando le due porte HDMI e l’uscita Type-C. La configurazione è stata riconosciuta immediatamente da Windows, senza necessità di driver aggiuntivi. Ho potuto lavorare con tre display in modalità estesa, trascinando finestre da uno schermo all’altro con fluidità. Per chi ha bisogno di ampio spazio di lavoro visivo, questa è una funzionalità preziosa che il Ninkear M7 gestisce con competenza.

Approfondimenti

Processore AMD Ryzen 5 7430U nel dettaglio

Il cuore pulsante del Ninkear M7 merita un’analisi approfondita. L’AMD Ryzen 5 7430U appartiene alla famiglia Barcelo-U, che rappresenta il secondo refresh della generazione Cezanne. Nonostante la numerazione 7000 possa trarre in inganno, questo processore è sostanzialmente identico al precedente Ryzen 5 5625U, essendo basato sulla medesima architettura Zen 3 prodotta con processo a 7nm.

I sei core fisici e i dodici thread logici offrono una potenza di calcolo adeguata per la maggior parte delle attività quotidiane. La frequenza base di 2.3 GHz può salire fino a 4.3 GHz in boost, anche se nel contesto del Ninkear M7 raramente ho visto tutti i core raggiungere simultaneamente tale valore per periodi prolungati. La cache L3 da 16MB contribuisce a ridurre la latenza nell’accesso ai dati frequentemente utilizzati, migliorando la reattività complessiva del sistema.

Rispetto ai processori Intel della serie N (come il diffusissimo N100), il Ryzen 5 7430U offre prestazioni significativamente superiori. Nei confronti che ho potuto effettuare con dati di settore, il divario prestazionale è di circa tre volte a favore del processore AMD. Questo significa che l’M7 può gestire carichi di lavoro che farebbero arrancare un mini PC basato su processori Intel entry-level. Tuttavia, rispetto a soluzioni più performanti come i Ryzen della serie H o i processori con architettura Zen 4, il 7430U mostra i suoi anni.

Sistema di raffreddamento e gestione termica

La soluzione di raffreddamento adottata da Ninkear si è rivelata uno degli aspetti più convincenti dell’M7. Il dissipatore con heatpipe riesce a smaltire il calore generato dal processore mantenendo temperature accettabili anche durante sessioni di lavoro prolungate. La ventola radiale opera a velocità modulata in base al carico termico, con un’intelligenza di controllo che privilegia il silenzio.

Durante l’utilizzo normale, la ventola gira a regimi talmente bassi da risultare praticamente inudibile. Ho misurato livelli di rumorosità inferiori ai 25 dB in condizioni di idle, un valore paragonabile a quello di un ambiente domestico silenzioso. Solo quando il processore viene sollecitato intensamente la ventola accelera, ma anche in queste circostanze il rumore prodotto non è mai risultato fastidioso. Ho lavorato per ore con il mini PC a pochi centimetri dalla mia postazione senza mai percepirlo come una fonte di disturbo.

Il case in alluminio contribuisce attivamente alla dissipazione del calore, funzionando da radiatore passivo. Durante i carichi più impegnativi, ho potuto sentire il metallo intiepidirsi, segno che il calore viene effettivamente trasferito all’esterno attraverso la superficie del dispositivo. Questa soluzione combinata attiva-passiva è ben ingegnerizzata e rappresenta un punto di forza rispetto a concorrenti che utilizzano chassis in plastica.

Grafica integrata Radeon RX Vega 7

La componente grafica del Ninkear M7 è la AMD Radeon RX Vega 7, integrata direttamente nel processore. Si tratta di una GPU con 7 Compute Unit che opera a frequenze fino a 1800 MHz. Per una soluzione integrata, offre prestazioni discrete che la collocano nettamente al di sopra delle soluzioni Intel UHD di pari generazione.

Ho testato la Vega 7 con alcune applicazioni grafiche leggere. L’editing fotografico con programmi come Lightroom o GIMP procede senza intoppi, con tempi di risposta accettabili nell’applicazione di filtri e regolazioni. Per il montaggio video occasionale, si riesce a lavorare con timeline in 1080p senza particolari problemi, mentre il 4K richiede più pazienza a causa dei tempi di rendering più lunghi. Non è una workstation grafica, ma per utilizzi amatoriali risulta adeguata.

Chi spera di utilizzare l’M7 per il gaming rimarrà probabilmente deluso. Titoli esportivi leggeri come League of Legends o Valorant girano con impostazioni grafiche ridotte, ma le produzioni più recenti e impegnative sono fuori dalla portata di questa GPU. La Vega 7 eccelle invece nella riproduzione di contenuti video, supportando la decodifica hardware di tutti i principali codec moderni. Per un utilizzo multimediale, non ho riscontrato carenze.

Memoria RAM e configurazione single channel

Una delle scelte progettuali più discusse riguarda la configurazione della memoria. Il Ninkear M7 arriva con un singolo modulo da 16GB DDR4-3200, che occupa l’unico slot SO-DIMM disponibile. Questa configurazione implica il funzionamento in single channel, che dimezza la larghezza di banda teorica rispetto al dual channel.

Nella pratica quotidiana, l’impatto del single channel è limitato per le attività d’ufficio e multimediali. Le differenze diventano più evidenti nei benchmark sintetici e nelle applicazioni che richiedono intensi scambi di dati con la memoria, come alcuni software di elaborazione grafica. Ho notato che i benchmark della GPU integrata risentono particolarmente di questa limitazione, poiché la Vega 7 attinge alla memoria di sistema per le sue operazioni.

La buona notizia è che Ninkear ha predisposto la possibilità di un upgrade. Aggiungendo un secondo modulo di RAM identico (stessa capacità, velocità e timings), si può abilitare il dual channel. Tuttavia, la procedura richiede una certa dimestichezza con l’hardware e attenzione nella scelta del modulo compatibile. Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell’abbinamento di memorie di marche diverse, quindi consiglio di utilizzare moduli provenienti dallo stesso produttore.

Storage e possibilità di espansione

Il sistema di archiviazione del Ninkear M7 si basa su un SSD NVMe da 512GB installato in uno slot M.2. Nelle mie prove, l’unità ha dimostrato velocità di lettura sequenziale intorno ai 3500-4000 MB/s, valori in linea con le aspettative per un SSD PCIe Gen 3. Le prestazioni nelle operazioni casuali, più rilevanti per l’uso quotidiano, sono anch’esse soddisfacenti.

Ho apprezzato molto la presenza di un secondo slot M.2 libero all’interno del dispositivo. Questo permette di aggiungere un ulteriore SSD senza sacrificare quello originale, espandendo la capacità di storage in modo significativo. La posizione dello slot supplementare accetta unità nel formato corto (2242 o 2260), quindi è necessario verificare la compatibilità prima dell’acquisto. Alcune unità più lunghe (2280) potrebbero non entrare fisicamente.

Lo spazio disponibile di fabbrica è di circa 425GB, considerando la partizione di sistema Windows e le applicazioni preinstallate. Per chi lavora con file di grandi dimensioni o librerie multimediali estese, un upgrade dello storage diventa consigliabile. La possibilità di aggiungere un secondo disco rappresenta un vantaggio competitivo rispetto a mini PC che offrono un solo slot M.2, costringendo alla sostituzione dell’unità originale.

Connettività e dotazione porte

La dotazione di porte del Ninkear M7 copre la maggior parte delle esigenze. Sul pannello frontale troviamo due USB 3.0 e il pulsante di accensione, una disposizione comoda per collegare dispositivi di uso frequente come chiavette o hard disk esterni. Sul retro sono concentrate le restanti connessioni: due USB 2.0, due HDMI 2.0, un USB Type-C con DisplayPort Alt Mode, un jack audio 3.5mm e la porta Ethernet RJ-45.

Ho notato una scelta discutibile nella colorazione delle porte USB. Tutte sono di colore blu, che convenzionalmente indica lo standard USB 3.0. Tuttavia, le due porte posteriori sono in realtà USB 2.0, generando potenziale confusione. Nel mio utilizzo ho collegato dispositivi di archiviazione sempre alle porte frontali per garantire le massime prestazioni di trasferimento.

La porta Type-C supporta l’uscita video ma non l’alimentazione Power Delivery. Questo significa che non è possibile alimentare il mini PC tramite un caricatore USB-C, una comodità che avrebbe permesso di ridurre l’ingombro eliminando l’alimentatore proprietario. È una scelta comprensibile dal punto di vista ingegneristico, ma rappresenta un’occasione persa in termini di praticità.

Connettività wireless e networking

Il modulo wireless integrato nel Ninkear M7 supporta Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.2, tecnologie attuali che garantiscono prestazioni adeguate per gli anni a venire. Nelle mie prove, la connessione Wi-Fi si è dimostrata stabile e veloce, con throughput che in condizioni ottimali ha superato i 500 Mbps sulla banda a 5 GHz. La portata è risultata nella media, senza difficoltà nel mantenere il collegamento anche a distanze considerevoli dal router.

Il Bluetooth 5.2 ha gestito senza problemi il collegamento simultaneo di più dispositivi. Ho utilizzato contemporaneamente cuffie wireless, tastiera Bluetooth e mouse wireless senza riscontrare interferenze o disconnessioni. La latenza audio è risultata sufficientemente bassa per la riproduzione di contenuti multimediali, anche se per applicazioni professionali rimane preferibile una connessione cablata.

La porta Ethernet supporta lo standard Gigabit, offrendo velocità di rete cablata fino a 1000 Mbps. Per chi gestisce trasferimenti di file pesanti o necessita della massima affidabilità di connessione, questa porta rappresenta la scelta migliore rispetto al wireless. Ho effettuato trasferimenti verso un NAS nella mia rete locale raggiungendo velocità prossime al limite teorico, segno che il controller di rete è adeguatamente performante.

Sistema operativo e software preinstallato

Il Ninkear M7 viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato e regolarmente licenziato. Durante la prima accensione, il sistema guida l’utente attraverso la configurazione iniziale tipica di Windows, che include la scelta della lingua, il collegamento a un account Microsoft (o la creazione di un account locale) e le preferenze di privacy. Ho impiegato circa dieci minuti per completare l’intera procedura.

Una volta raggiunto il desktop, ho notato che il sistema operativo occupa circa 4.7GB di RAM con tutti i servizi in esecuzione ma senza applicazioni aperte. Un riavvio fresco riduce questo valore a circa 3.5GB, lasciando comunque abbondante margine con i 16GB installati. Il sistema è stato fornito senza bloatware eccessivo, fatta eccezione per alcune applicazioni Microsoft preinstallate di default.

Ho verificato che tutti i driver fossero correttamente installati al primo avvio. L’unica componente che ha richiesto un aggiornamento manuale è stata la scheda di rete wireless, per la quale ho scaricato i driver più recenti dal sito Realtek. Consiglio di effettuare immediatamente Windows Update dopo la prima configurazione, sia per ragioni di sicurezza che per ottenere le versioni più aggiornate dei driver di sistema.

BIOS e opzioni di configurazione

Il BIOS del Ninkear M7 offre un’interfaccia UEFI con opzioni di configurazione sorprendentemente complete per un dispositivo di questa fascia. Premendo il tasto CANC durante l’avvio si accede al menu principale, dove è possibile monitorare temperature, frequenze e consumi in tempo reale. Le sezioni avanzate permettono di intervenire su numerosi parametri.

Una delle funzionalità più interessanti è la possibilità di modificare il TDP del processore. Di default impostato a 45 watt (già superiore ai 15W nominali del chip), può essere regolato in un range che va da 10 a 54 watt. Aumentando il TDP si ottengono prestazioni superiori a scapito di temperature più elevate e maggiore rumorosità. Al contrario, riducendolo si privilegia il silenzio e i consumi contenuti. È una flessibilità apprezzabile che permette di adattare il comportamento del sistema alle proprie priorità.

Sono presenti anche opzioni per regolare frequenze e timings della RAM, allocare memoria dedicata alla GPU integrata, e modificare le politiche di risparmio energetico. L’accesso a queste impostazioni richiede però una certa competenza tecnica: configurazioni errate possono impedire l’avvio del sistema. In tal caso, è possibile resettare il BIOS scollegando temporaneamente la batteria tampone interna.

Silenziosità e rumore in funzione

Ho già accennato alla silenziosità del Ninkear M7, ma vale la pena approfondire questo aspetto che ritengo uno dei punti di forza del dispositivo. In condizioni di utilizzo normale (navigazione web, scrittura, riproduzione multimediale), il mini PC è praticamente inudibile. Ho posizionato un fonometro a trenta centimetri dal dispositivo registrando valori di 25 dB o meno, essenzialmente il rumore ambientale della stanza.

Questa caratteristica rende l’M7 particolarmente adatto ad ambienti dove il silenzio è importante: studi di registrazione, sale riunioni, camere da letto utilizzate come home office. Ho lavorato per intere giornate senza mai percepire la presenza del computer sulla scrivania, se non per la luce soffusa del pulsante di accensione. È un’esperienza molto diversa rispetto ai desktop tradizionali con le loro ventole sempre in movimento.

Solo durante carichi prolungati al massimo la ventola si fa sentire. Anche in queste circostanze, però, il rumore prodotto non supera i 35-40 dB, paragonabile al fruscio di un frigorifero moderno. Il sistema di controllo della ventola è ben calibrato: l’accelerazione avviene gradualmente senza sbalzi improvvisi, e il ritorno alla quiete è altrettanto progressivo. Dopo anni di utilizzo di computer tradizionali, questa silenziosità rappresenta un miglioramento tangibile della qualità della vita lavorativa.

Consumi energetici e impatto ambientale

In un’epoca di crescente attenzione alla sostenibilità, i consumi energetici di un dispositivo acquisiscono rilevanza. Il Ninkear M7 si è dimostrato estremamente parsimonioso. In stato di idle con il display collegato ma senza attività, l’assorbimento dalla presa è di circa 8-10 watt. Durante un utilizzo tipico da ufficio, questo valore sale a 15-25 watt. Solo nei benchmark più impegnativi si raggiungono i 50-65 watt massimi.

Per contestualizzare questi numeri: un computer desktop tradizionale con configurazione equivalente consumerebbe facilmente il doppio o il triplo. Anche rispetto a un laptop di pari potenza utilizzato collegato alla corrente, l’M7 risulta più efficiente grazie all’assenza dei componenti dedicati alla gestione della batteria. Su base annua, ipotizzando otto ore di utilizzo giornaliero per duecento giorni lavorativi, il risparmio energetico rispetto a un desktop tradizionale può tradursi in diverse decine di euro sulla bolletta elettrica.

Queste considerazioni rendono il Ninkear M7 una scelta responsabile non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale. La minore energia consumata implica minori emissioni di CO2 associate alla produzione di elettricità. Per uffici con molte postazioni, la sostituzione di desktop tradizionali con mini PC efficienti può rappresentare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità aziendali.

Montaggio VESA e integrazione sulla scrivania

La staffa VESA inclusa nella confezione permette di montare il Ninkear M7 sul retro di un monitor compatibile. Ho provato questa configurazione con un display da 27 pollici dotato di attacchi VESA 100×100, utilizzando degli adattatori per compensare la differenza con lo standard 75×75 supportato dalla staffa del mini PC. Il montaggio è semplice: si avvitano quattro viti sulla staffa, poi la si fissa al monitor.

Il risultato è una postazione estremamente pulita, con l’unico cavo visibile che collega il monitor alla presa elettrica (e che trasporta anche il segnale video HDMI). Tutte le periferiche wireless completano il quadro di una scrivania praticamente sgombra. Per chi lavora in spazi ridotti o semplicemente apprezza l’ordine, questa possibilità è molto preziosa.

Ho notato che il peso dell’M7 non sbilancia il monitor in modo apprezzabile grazie alla sua leggerezza. Le connessioni rimangono facilmente accessibili sul retro del dispositivo, permettendo di collegare e scollegare cavi senza dover smontare nulla. L’unica accortezza necessaria riguarda la dissipazione del calore: assicuratevi che le feritoie laterali non siano ostruite da pareti o altri oggetti.

Funzionalità

Il Ninkear M7 supporta l’uscita video simultanea su tre monitor, una funzionalità che lo distingue da molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Le due porte HDMI 2.0 supportano risoluzioni fino a 4K a 60Hz, mentre l’uscita Type-C con DisplayPort Alt Mode può spingersi fino a 8K a 60Hz con display compatibili. Ho testato personalmente la configurazione triple-screen e posso confermare che funziona senza intoppi: ogni schermo può mostrare contenuti indipendenti con fluidità.

La gestione energetica offre diverse modalità operative configurabili attraverso le impostazioni di Windows e il BIOS. La modalità bilanciata rappresenta un buon compromesso per l’uso quotidiano, mentre chi cerca la massima reattività può attivare le modalità ad alte prestazioni. Viceversa, la modalità risparmio energetico riduce ulteriormente i consumi per situazioni in cui il computer rimane acceso ma poco utilizzato.

I risultati nei benchmark sintetici collocano il Ninkear M7 nella fascia medio-bassa per quanto riguarda le prestazioni pure. In Cinebench R23, il processore ha totalizzato punteggi intorno a 7500-8200 punti in multi-core e circa 1400 punti in single-core. In PassMark CPU Mark, il punteggio si attesta intorno ai 15000-16000 punti. Questi numeri, pur non essendo eccezionali, risultano più che sufficienti per le attività d’ufficio e multimediali per cui il dispositivo è progettato.

Il sistema si risveglia dallo stato di sospensione in meno di due secondi, permettendo di riprendere il lavoro quasi istantaneamente. L’avvio a freddo, partendo da computer spento, richiede circa venti secondi per raggiungere il desktop di Windows, un tempo ragionevole considerando la presenza di un SSD NVMe. Non ho riscontrato problemi di stabilità durante il periodo di prova: nessun crash, freeze o comportamento anomalo.

Pregi e difetti

Costruzione in alluminio robusta e dall’aspetto premium

Silenziosità eccellente, praticamente inudibile in uso normale

Consumi energetici contenuti

Supporto per tre monitor simultanei

Possibilità di espansione con RAM e SSD aggiuntivi

Prezzo competitivo per la dotazione offerta

Windows 11 Pro incluso con licenza regolare

Staffa VESA inclusa nella confezione

Configurazione RAM single channel che limita le prestazioni

Porte USB posteriori solo 2.0 nonostante colorazione fuorviante

Alimentazione tramite connettore proprietario, non Type-C

Prestazioni limitate per gaming e applicazioni grafiche pesanti

Ventola udibile sotto carico intenso

Processore basato su architettura non recentissima

Prezzo

Il Ninkear M7 è acquistabile direttamente dal sito ufficiale del produttore al prezzo di listino di circa 320 euro per la configurazione con 16GB di RAM e 512GB di SSD. Periodicamente vengono proposti codici sconto che possono far scendere il prezzo di un ulteriore 10-15%, rendendo l’acquisto ancora più conveniente. Su Amazon il dispositivo è disponibile a prezzi leggermente superiori, intorno ai 350 euro, ma con il vantaggio della logistica e delle tutele offerte dal marketplace.

Analizzando il posizionamento di mercato, il Ninkear M7 si colloca nella fascia economica dei mini PC con processori AMD Ryzen. Concorrenti diretti come alcuni modelli Beelink o Minisforum con specifiche simili vengono proposti a prezzi comparabili. Il vantaggio del Ninkear risiede nella combinazione di costruzione premium in alluminio, estrema silenziosità e possibilità di upgrade interne, caratteristiche non sempre presenti nei rivali.

Rispetto ai mini PC con processori Intel serie N (N95, N100, N150), il Ninkear M7 costa sensibilmente di più. Tuttavia, il divario prestazionale a favore del Ryzen 5 7430U giustifica ampiamente la differenza di prezzo per chi necessita di maggiore potenza. Per un utilizzo limitato a navigazione web e documenti semplici, le soluzioni Intel più economiche possono risultare sufficienti. Per attività più impegnative, l’investimento nel Ninkear M7 ripaga in termini di esperienza d’uso più fluida.

La presenza di Windows 11 Pro licenziato rappresenta un valore aggiunto non trascurabile. Acquistare separatamente una licenza Pro costerebbe oltre 200 euro a prezzo pieno, anche se esistono canali alternativi con prezzi inferiori. Considerando questo aspetto, il rapporto qualità-prezzo del Ninkear M7 risulta particolarmente vantaggioso per chi necessita delle funzionalità avanzate di Windows Pro.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, posso affermare che il Ninkear M7 Mini PC rappresenta una proposta interessante per una specifica tipologia di utenza. Chi cerca un computer desktop compatto, silenzioso, dai consumi contenuti e adeguato per attività quotidiane troverà in questo dispositivo un alleato affidabile. La qualità costruttiva superiore alla media della categoria, unita alle possibilità di espansione interne, lo rendono un investimento ragionato per il medio periodo.

Non è il mini PC per tutti, però. Gamer, creativi professionali, sviluppatori che compilano codice pesante dovranno guardare altrove. Il processore AMD Ryzen 5 7430U offre prestazioni sufficienti per l’ufficio ma mostra i suoi limiti quando le richieste crescono. La configurazione single channel della RAM accentua questa caratteristica, anche se rimane bypassabile con un upgrade.

A chi consiglio il Ninkear M7? A professionisti che lavorano da casa con documenti, email e applicazioni web. A studenti che necessitano di un computer per studio e ricerca. A chi vuole un media center silenzioso per il salotto. A piccoli uffici che devono equipaggiare postazioni di lavoro senza sforare il budget. In tutti questi scenari, il piccolo cubo metallico di Ninkear svolge il suo compito con competenza, senza farsi notare.

Chi invece ha bisogno di potenza bruta per software impegnativi, gaming serio o produzione multimediale professionale dovrebbe valutare soluzioni più performanti, consapevole che il prezzo salirà di conseguenza. Il mercato dei mini PC offre alternative con processori più recenti e configurazioni dual channel di serie, anche se spesso a costi significativamente superiori.

In definitiva, il Ninkear M7 centra il bersaglio per cui è stato progettato: offrire un’esperienza desktop completa in un formato minuscolo, silenziosa e dai consumi ridotti, a un prezzo accessibile. Non è perfetto, ma le sue imperfezioni sono note e gestibili. Per chi rientra nel target d’utenza ideale, rappresenta un acquisto che difficilmente deluderà. Attualmente è possibile acquistarlo su Aliexpress o sul sito ufficiale.