iPhone 17 Pro vs iPhone Air: la verità sta nel mezzo, CONFRONTO

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Ho confrontato iPhone 17 Pro e iPhone 17 Air, e la prima cosa che ho pensato è stata: “uno vuole essere per pochi, l’altro vuole essere leggero”. E in effetti è così. Da una parte c’è il Pro, pensato per chi vuole il massimo in tutto e non si spaventa davanti al prezzo. Dall’altra, l’Air: l’iPhone più sottile di sempre, quasi un esercizio di stile, bellissimo da vedere, ma più concettuale che pratico. E poi, diciamolo: tra i due, il vero iPhone che consiglio sempre — per equilibrio, prezzo e senso — resta il 17 base. Ma ci arriviamo.

Design e costruzione

Apple ha seguito due filosofie completamente diverse. L’iPhone 17 Pro è muscolare, denso, costoso: alluminio lucidato, vetro satinato, modulo fotocamera imponente. In mano trasmette autorità — è un oggetto per chi ama la sensazione del “peso della tecnologia”. L’iPhone Air, invece, sembra uscito da un laboratorio di design: solo 5,5 mm di spessore, meno di 150 grammi di peso e una back cover in titanio satinato. È sottilissimo, quasi fragile al tatto, ma incredibilmente solido. Due approcci opposti: il primo è robustezza, il secondo è minimalismo.

Nel quotidiano, il Pro si sente “completo”, mentre l’Air affascina più per il gesto estetico. È come indossare un orologio ultrasottile: lo ammiri, ma non lo scegli per la praticità.

Display

Stesso DNA OLED, ma risultati diversi. Il Super Retina XDR ProMotion del 17 Pro resta il riferimento: 6,3 pollici, 120 Hz, picchi da 3.000 nit. Un pannello perfetto, calibrato con maniacalità, sempre leggibile, fluido e con una gestione del colore da manuale. L’Air, pur avendo la diagonale da 6,5, è più “light” anche qui: luminosità leggermente inferiore, refresh rate limitato a 90 Hz e una resa che privilegia la leggerezza energetica alla fedeltà assoluta. Il Pro è un display per lavorare, creare, montare; l’Air è un display per guardare e godersi la leggerezza.

Prestazioni e hardware

Sul piano tecnico sono identici. Montano il chip A19 Pro, lo stesso usato nei MacBook Air M3 per intenderci: prestazioni altissime, grafica spinta e zero throttling grazie alla dissipazione migliorata (sul Pro, perché l’Air scalda). Esportare un video 4K o usare l’AI locale su iOS 26. Nella quotidianità — messaggi, social, foto, navigazione — vanno praticamente uguali.

Fotocamera





























Il 17 Pro è un arsenale fotografico: tre sensori da 48 MP, zoom ottico fino a 8×, modalità ProRAW e registrazione in Dolby Vision. È il riferimento Apple per la fotografia mobile. Tuttavia, il meglio lo da solo in modalità ProRAW e ProRES. L’Air, invece, ha una sola fotocamera posteriore da 48 MP. Fa foto pulite, luminose, con la solita “color science” Apple impeccabile, ma senza la versatilità del tele o dell’ultra-wide. In pratica: l’Air va benissimo per chi vuole scattare e basta, il Pro serve a chi lavora con le immagini e cerca la massima qualità.

Autonomia

Qui la sorpresa. Nonostante la batteria più piccola, l’Air se la cava molto bene: l’efficienza del chip A19 Pro e il nuovo display a basso consumo gli permettono di arrivare tranquillamente a sera con uso medio. Il 17 Pro, invece, è semplicemente instancabile: un giorno e mezzo con un utilizzo medio. Il Pro è l’iPhone che puoi usare per girare un video, editare, postarlo e arrivare a sera; l’Air è quello che infili in tasca e dimentichi di avere addosso.

Software e intelligenza artificiale

Entrambi montano iOS 26 con Apple Intelligence, ma il 17 Pro ha accesso alle funzioni più pesanti, grazie al Neural Engine potenziato. Sul Pro puoi sfruttare il riconoscimento semantico avanzato, i riassunti AI e le funzioni creative in locale. L’Air si limita alle operazioni base: trascrizioni, suggerimenti contestuali e organizzazione intelligente. Niente miracoli, ma la fluidità resta impeccabile su entrambi.

Prezzo e conclusioni

Ed è qui che la partita si fa interessante. iPhone17 Pro parte da 1349 euro, con 256 GB di memoria base. L’iPhone Air, invece, si posiziona intorno ai 1219 euro, ma sta scendendo rapidamente con le offerte. Vi ho allegato i link per l’acquisto su Amazon sui nomi dei device. Ora, la domanda è: ha senso questo confronto? Assolutamente no. Se lavori con contenuti, se vuoi il top in camera e prestazioni, il 17 Pro è il tuo strumento. Se invece cerchi stile, compattezza e l’iPhone più comodo mai fatto, l’Air è un bellissimo oggetto da usare ogni giorno. Ma se devo essere sincero, il più sensato resta l’iPhone 17 base: stesso chip dell’Air, autonomia simile, prezzo più basso e meno compromessi di design. È quello che consiglio sempre, perché ha più logica e meno vanità. Consiglio a questa pagina AliExpress una serie di accessori per i due device.

Il primo è esclusivo per pochi, un concentrato di potenza e ambizione. Il secondo è un esercizio di stile, un iPhone sottile, elegante, che mostra cosa Apple è in grado di fare tecnicamente, anche se non tutti ne sentiranno il bisogno. Due filosofie, due pubblici. Ma nel mezzo c’è il vero equilibrio: l’iPhone 17 standard, quello che non fa scena ma funziona sempre, ed è quello che, alla fine, consiglio a chi vuole solo un iPhone che faccia l’iPhone.