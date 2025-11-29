iPhone 17 Pro: non ha assolutamente senso (se non per POCHE PERSONE), RECENSIONE

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Ogni anno l’arrivo di un nuovo iPhone Pro rappresenta un piccolo rito nel mondo tech, ma con iPhone 17 Pro la sensazione è diversa: Apple ha limato, migliorato e — per certi versi — ribilanciato la sua formula. Non cerca di sorprendere con gimmick o rivoluzioni estetiche, ma di consolidare ciò che già funzionava, alzando il livello di efficienza, autonomia e fotografia.

Dopo un weekend di utilizzo, l’impressione è chiara: il 17 Pro non è un salto in avanti “spettacolare”, ma è quello che più si avvicina a un iPhone davvero maturo. Ma soprattutto, è per pochi: ovvero solo per content creator, fotografi professionisti e videomaker. PUNTO.

Design e materiali

Apple ha abbandonato il titanio per tornare a una lega di alluminio ad alta dissipazione, una scelta che fa discutere ma che ha senso. Lo smartphone è più bilanciato in mano, scalda meno e trasmette una solidità sorprendente. Le linee restano quelle ormai familiari, con bordi piatti e un profilo appena più morbido rispetto alla generazione precedente.

Le dimensioni rimangono contenute: 6,3 pollici di diagonale, un peso che si ferma sotto i 190 grammi e un retro in vetro satinato che resiste bene alle impronte. La colorazione Cosmic Orange, in particolare, si distingue con un tono raffinato e poco vistoso, mentre il frame lucido offre quel contrasto tipico dei prodotti “Pro”. Io ho qui fra le mani la classica Silver – a mio avviso, quella che stanca meno. L’attenzione al dettaglio è maniacale: la curvatura dei bordi, la transizione fra vetro e metallo, persino la vibrazione del tasto di accensione restituiscono la sensazione di un oggetto costruito per durare.

Display

Il Super Retina XDR da 6,3 pollici resta uno dei punti forti dell’iPhone 17 Pro. È un pannello OLED con frequenza di aggiornamento ProMotion a 120 Hz e una luminosità di picco che arriva a 3.000 nit, numeri che non servono a colpire sulla carta ma che si traducono in una leggibilità impeccabile sotto ogni condizione. La resa dei colori è naturale, senza saturazioni eccessive, con un bianco perfettamente bilanciato. Guardando contenuti HDR su piattaforme come Apple TV+ o Netflix si apprezza la profondità dei neri e la pulizia delle transizioni. La riduzione delle cornici è minima ma percepibile: lo schermo riempie quasi tutta la superficie frontale, e la Dynamic Island — sempre più integrata nelle animazioni di iOS 26 — ora risulta più utile che mai.

Prestazioni e autonomia

Il nuovo chip A19 Pro è un concentrato di efficienza. Non è solo più potente, è più “intelligente” nella gestione termica e nel consumo. Nei test di editing video in 4K, rendering con CapCut e giochi come Genshin Impact, l’iPhone 17 Pro non ha mai mostrato rallentamenti né cali di frame rate, mantenendo una temperatura stabile. La vera sorpresa, però, è l’autonomia. La batteria, ottimizzata insieme al nuovo processo produttivo a 3 nanometri, consente di arrivare a fine giornata con oltre il 30% residuo anche con uso intenso. In scenari più leggeri si superano tranquillamente le 36 ore di utilizzo effettivo. La ricarica resta stabile a 35W via USB-C, con compatibilità MagSafe e supporto allo standard Qi2, più efficiente del precedente. Nessuna rivoluzione, ma una somma di piccoli miglioramenti che fanno la differenza nella vita quotidiana.

Fotocamere





























Il sistema fotografico “Pro Fusion” è la dimostrazione del lavoro di cesello fatto da Apple. Tutti e tre i sensori posteriori — grandangolare, ultra-wide e tele — ora sono da 48 megapixel. Il nuovo tele periscopico spinge lo zoom ottico fino a 8x, e il risultato è finalmente all’altezza dei migliori smartphone Android. Le foto diurne mostrano una definizione altissima, con un bilanciamento cromatico sempre coerente tra le lenti. La modalità notturna è più rapida e precisa, con una gestione del rumore migliorata e una resa più neutra rispetto al passato. La fotocamera frontale da 24 MP si distingue nei video in 4K: nitida, luminosa, con una messa a fuoco che segue il volto anche in movimento.

Nei test video, la stabilizzazione è da riferimento: fluida e cinematografica, con la possibilità di registrare in 4K a 120 fps e in Dolby Vision. Rispetto al 16 Pro, il passo avanti non è tanto nella qualità pura, quanto nella consistenza: qualunque sia la condizione, il risultato è affidabile. Le vere chicche sono nel ProRES e nel ProRAW con tutto ciò che comportano.

Audio, connettività e ecosistema

L’audio stereo è potente e preciso, con un leggero miglioramento sui bassi rispetto al 16 Pro. In cuffia, grazie al Bluetooth 5.4 e al supporto ai codec lossless proprietari, la qualità è eccellente. Il comparto connettività introduce finalmente Wi-Fi 7 e un modem 5G di nuova generazione, più efficiente nel consumo e stabile nei passaggi di rete. L’integrazione con l’ecosistema resta uno dei motivi principali per scegliere un iPhone Pro: continuità con Mac e iPad, AirDrop e molto altro ancora.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo ufficiale di partenza in Italia è di 1349€ euro per la versione da 256 GB, con configurazioni fino a 1 TB. È un posizionamento alto ma coerente con la categoria: il 17 Pro è uno smartphone che non fa compromessi, pensato per chi lo utilizza davvero in ambito professionale o creativo. In rapporto al mercato, resta più costoso di un top Android equivalente, ma offre una longevità software e una stabilità che ancora oggi pochi riescono a eguagliare. Si trova su Amazon, mentre su AliExpress ho segnato una pagina con tanti accessori dedicati.

L’iPhone 17 Pro non rivoluziona nulla, ma perfeziona tutto. È l’iPhone più equilibrato degli ultimi anni: bello, potente, affidabile e finalmente con un’autonomia convincente. Non è il modello che farà cambiare idea a chi non ama Apple, ma è quello che conferma perché chi lo sceglie tende a restarci. Per me è fantastico, ma è per pochi. Per la maggior parte degli utenti è inutile.