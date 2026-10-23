Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351: un PC gaming a prova di futuro (RECENSIONE)

Assemblare un PC da gaming significa scegliere ogni componente, verificare la compatibilità, gestire il cablaggio e trovare un equilibrio tra prestazioni, temperature e rumorosità. Un desktop preassemblato come il Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 prova a eliminare buona parte di queste operazioni, offrendo una macchina pronta all’uso senza rinunciare alla possibilità di intervenire sull’hardware nel tempo.

La configurazione che ho avuto in prova abbina un AMD Ryzen 7 9700X a una NVIDIA GeForce RTX 5070 con 12 GB di memoria GDDR7, affiancati da 32 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1 TB. Una dotazione di fascia medio-alta, adatta al gaming moderno e alle applicazioni che richiedono una buona potenza di calcolo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

La particolarità dell’AORUS PRIME 3, però, non è soltanto la combinazione di CPU e GPU. Gigabyte ha costruito il sistema attorno al proprio ecosistema, utilizzando componenti della casa per scheda madre, alimentatore, raffreddamento e scheda grafica. Il risultato è un desktop che punta sulla compatibilità, sulla gestione centralizzata e su un assemblaggio ordinato, senza inseguire necessariamente le soluzioni più appariscenti del mercato.

Design e assemblaggio

Il case AORUS PRIME 3 ha un volume di circa 30 litri e dimensioni pari a 400 × 205 × 410 mm. Non è un mini PC, ma occupa meno spazio rispetto a molti tower da gaming tradizionali, mantenendo un layout interno sufficientemente ampio per installare componenti desktop standard e intervenire sulla configurazione.

L’estetica riprende il linguaggio visivo di AORUS, con superfici sfaccettate, linee marcate, logo frontale e illuminazione RGB. Il pannello laterale in vetro temperato lascia vedere l’hardware, mentre il frontale mesh privilegia il passaggio dell’aria. L’insieme ha un carattere gaming riconoscibile, ma non eccede con elementi decorativi che rischiano di diventare invasivi.

L’aspetto più importante, tuttavia, è quello che si trova all’interno. Il cablaggio è ordinato e la disposizione dei componenti lascia spazio alla circolazione dell’aria e agli interventi di manutenzione. È un dettaglio che conta soprattutto su un preassemblato: il vantaggio non deve limitarsi alla comodità dell’acquisto, ma deve proseguire quando arriva il momento di pulire il sistema, aggiungere memoria o sostituire una componente.

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

Gigabyte ha inoltre scelto un approccio coerente, utilizzando quasi esclusivamente hardware del proprio catalogo. Questo permette di uniformare l’estetica e semplificare la gestione delle componenti, anche se non significa automaticamente che ogni elemento sia superiore a un equivalente di un altro produttore. Il valore aggiunto sta soprattutto nell’integrazione complessiva.

Schede video

Il cuore del sistema è l’AMD Ryzen 7 9700X, processore Zen 5 con 8 core e 16 thread, affiancato dalla GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC con 12 GB di memoria GDDR7. È un’accoppiata interessante perché non limita il desktop al solo gaming: la CPU offre risorse adeguate anche per montaggio video, elaborazione fotografica, multitasking e altri carichi di lavoro impegnativi.

Il Ryzen 7 9700X ha un TDP dichiarato di 65 watt. Questo aspetto contribuisce a rendere più semplice la gestione termica rispetto a processori con consumi molto più elevati, senza rinunciare a prestazioni importanti nelle applicazioni che sfruttano più core. Nei test riportati, il processore mantiene un comportamento in linea con le aspettative e non sembra penalizzato dal sistema di raffreddamento compatto scelto da Gigabyte.

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

La RTX 5070 è invece il componente centrale per il gaming. Gli 8 GB o 12 GB di memoria possono fare una differenza concreta in alcuni scenari, soprattutto quando si utilizzano texture ad alta risoluzione e impostazioni grafiche impegnative. In questa configurazione, i 12 GB di GDDR7 offrono una base adatta ai giochi moderni, mentre le tecnologie NVIDIA permettono di sfruttare funzionalità come il ray tracing e le tecniche di ricostruzione delle immagini supportate dai singoli titoli.

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

Non sono disponibili nel testo di partenza risultati numerici completi per ogni gioco, quindi non avrebbe senso attribuire al sistema frame rate precisi senza conoscere risoluzione, preset grafico e impostazioni utilizzate. Quello che emerge dai test è una GPU con margine di intervento anche sull’overclock, mentre il processore mantiene prestazioni coerenti con la propria categoria.

Per chi vuole giocare e utilizzare lo stesso computer per lavorare, questa configurazione ha quindi una logica precisa: la CPU non è una soluzione esclusivamente orientata al gaming competitivo e la scheda grafica offre risorse adatte anche ad applicazioni che sfruttano l’accelerazione GPU.

RAM e SSD

La dotazione comprende 32 GB di RAM DDR5 a 5.600 MT/s, organizzati in due moduli da 16 GB, e un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB. La quantità di memoria è adeguata per il gaming contemporaneo e per buona parte delle attività di produttività, mentre il disco offre uno spazio iniziale ragionevole per sistema operativo, applicazioni e una selezione di giochi.

Il punto meno convincente riguarda la velocità della RAM. Il kit installato utilizza timing relativamente rilassati, con una latenza CAS 46. Non significa che la memoria sia inadeguata, ma è un elemento sul quale si può intervenire per ottimizzare ulteriormente il sistema, soprattutto nelle applicazioni sensibili alla latenza.

La piattaforma mette a disposizione quattro slot DDR5 e supporta fino a 256 GB di memoria. Ci sono inoltre più slot M.2 PCIe Gen4 per aggiungere unità NVMe e quattro porte SATA per eventuali dischi aggiuntivi. È una dotazione che rende il desktop più interessante nel lungo periodo: non si è costretti a sostituire l’intero sistema soltanto perché aumenta il bisogno di spazio o memoria.

L’SSD Lexar da 1 TB si comporta bene nei test riportati, confermandosi una soluzione veloce nell’ambito delle unità PCIe 4.0. Per una configurazione di questo livello, partire da 1 TB è ragionevole, anche se chi installa molti giochi di grandi dimensioni o lavora con file video potrebbe voler aggiungere un secondo disco abbastanza presto.

Raffreddamento e rumorosità

Uno degli aspetti più interessanti dell’AORUS PRIME 3 è il sistema di raffreddamento. Gigabyte utilizza un dissipatore ad aria AORUS AirFlow con una sola ventola, una soluzione apparentemente contenuta per un processore a otto core inserito in un desktop da gaming.

Il case, però, contribuisce al risultato. Il pannello frontale mesh copre oltre l’80% della superficie disponibile e facilita l’ingresso dell’aria fresca. Le ventole Hawk Fan sono progettate per migliorare portata e pressione statica, limitando allo stesso tempo vibrazioni e rumorosità.

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

I risultati termici riportati sono convincenti. Ryzen 7 9700X raggiunge un picco di circa 81 °C, mentre in gaming la temperatura si attesta intorno ai 65 °C. Sono valori che indicano come il sistema riesca a gestire il processore senza ricorrere a un dissipatore particolarmente voluminoso. Anche gli altri componenti rimangono sotto controllo nei test descritti. I VRM della scheda madre raggiungono circa 72 °C sotto carico, mentre l’SSD parte da circa 40 °C e arriva a 50 °C, con il controller che raggiunge picchi più elevati, intorno ai 68 °C.

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

La rumorosità dipende naturalmente dal carico di lavoro e dal comportamento delle ventole. Quando CPU e GPU vengono sottoposte contemporaneamente a uno stress intenso, il sistema deve smaltire una quantità maggiore di calore. In scenari di gaming o durante attività che caricano soprattutto il processore, il comportamento viene descritto come ben bilanciato e relativamente silenzioso.

Il software Gigabyte Control Center consente inoltre di intervenire sulle impostazioni, offrendo margine per privilegiare temperature più contenute oppure una maggiore silenziosità. È un’opzione utile perché permette di adattare il comportamento del desktop alle proprie abitudini, invece di dover accettare un profilo di raffreddamento fisso.

Connettività e aggiornamenti

La scheda madre basata su chipset AMD B850 offre una piattaforma moderna, con supporto alla memoria DDR5, diversi slot M.2 e possibilità di espansione dello storage. La connettività comprende Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e una porta Ethernet da 2,5 Gigabit, caratteristiche che rendono il sistema adatto anche a reti domestiche veloci e trasferimenti di file attraverso la rete locale.

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

Il pannello frontale mette a disposizione USB-C, USB-A, due porte USB 2.0 e connettori audio. Sul retro troviamo ulteriori porte USB, uscita HDMI, DisplayPort, rete Ethernet e connessioni audio. La dotazione esatta è più importante della semplice quantità: avere porte accessibili sia frontalmente sia sul retro facilita il collegamento di periferiche, unità esterne e accessori senza dover ricorrere continuamente a un hub.

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

L’alimentatore è da 650 watt con certificazione 80 PLUS Gold. È un dato da considerare con attenzione in prospettiva: la configurazione attuale è stata progettata attorno a questa potenza, ma chi pensa di installare in futuro una scheda grafica molto più esigente dovrà verificare consumi e requisiti del nuovo componente, senza dare per scontato che l’alimentatore sia sufficiente per qualsiasi upgrade.

Gigabyte AORUS PRIME 3 AP351 · Credits: TecnoAndroid

Il software Gigabyte Control Center completa l’esperienza, centralizzando il monitoraggio dell’hardware e la gestione dell’illuminazione RGB Fusion. Non è una funzione rivoluzionaria, ma riduce la necessità di installare applicazioni separate per controllare le diverse componenti.

Prezzo e conclusioni

AORUS PRIME 3 AP351 si trova sul sito ufficiale a 2.448,11€. A questa cifra il valore del sistema non si misura soltanto confrontando il costo dei singoli componenti. Bisogna considerare anche l’assemblaggio, la configurazione iniziale, la garanzia del prodotto completo e il tempo risparmiato rispetto alla costruzione manuale. Allo stesso tempo, chi sa assemblare un PC autonomamente può avere più libertà nella scelta di RAM, alimentatore, dissipatore e scheda madre, eventualmente ottenendo un rapporto tra costo e prestazioni differente.

In definitiva, questo è un desktop gaming che convince soprattutto per l’equilibrio della configurazione. Ryzen 7 9700X e RTX 5070 formano una base solida per giocare e lavorare, mentre i 32 GB di RAM e l’SSD da 1 TB permettono di iniziare senza dover intervenire immediatamente sulla configurazione.

La filosofia dell’AORUS PRIME 3 è comunque chiara: offrire un PC già pronto, ordinato e facile da gestire, senza sacrificare la possibilità di aggiornarlo. Per chi vuole entrare nel mondo del gaming su desktop evitando le complessità dell’assemblaggio, è una proposta sensata. La convenienza definitiva dipenderà dal prezzo effettivo in Italia e dalle alternative disponibili al momento dell’acquisto.

Fonte: TecnoAndroid