Black Mirror compie 15 anni e sembra scritta per il presente

Sono passati 15 anni dal debutto di Black Mirror e la serie distopica di Netflix continua a dare l’impressione di essere stata pensata per il presente. Il motivo sta tutto in un tema che non smette di riguardarci da vicino, cioè il rapporto tra uomo e tecnologia. A distanza di tanto tempo il titolo resta uno dei più attuali dell’intero panorama seriale, capace di raccontare con lucidità quello che accade quando gli strumenti che usiamo ogni giorno finiscono per cambiare il nostro modo di vivere, di pensare e perfino di relazionarci con gli altri.

Non è un risultato scontato. Molte produzioni nate con l’ambizione di guardare avanti invecchiano in fretta, superate dagli eventi o semplicemente dimenticate. Con Black Mirror è successo quasi il contrario, perché più il tempo passa e più le sue storie sembrano avvicinarsi alla realtà invece di allontanarsene. È questo il punto che rende la serie ancora oggi un riferimento quando si parla di fantascienza legata alla vita quotidiana.

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Quando la finzione comincia ad assomigliare alla realtà

Esistono opere di fantasia che, anno dopo anno, finiscono per somigliare sempre di più al mondo reale. Intuizioni che all’inizio apparivano lontane, quasi esagerate, si trasformano lentamente in domande concrete sulla società in cui viviamo. Ed è proprio questa la forza della serie di Netflix, che non si limita a immaginare scenari futuristici ma li costruisce partendo da elementi già presenti, spingendoli un po’ più in là.

Il risultato è una sensazione strana e spesso scomoda. Davanti allo schermo non si ha l’impressione di guardare qualcosa di impossibile, piuttosto qualcosa che potrebbe accadere a breve o che, in parte, sta già accadendo. La distopia raccontata non è confinata in un universo parallelo, ma si muove tra abitudini, oggetti e comportamenti che conosciamo benissimo. Ed è questo che la rende così efficace.

Col passare degli anni il confine tra immaginazione e cronaca si è fatto sempre più sottile. Molti spunti che al momento dell’uscita potevano sembrare provocazioni oggi appaiono come riflessioni del tutto legittime, a tratti perfino necessarie. La serie, in altre parole, ha anticipato interrogativi che nel frattempo sono entrati nel dibattito comune.

Il timore per la direzione intrapresa

C’è poi un aspetto che va oltre il semplice intrattenimento. Black Mirror riesce a mettere a disagio perché tocca una paura diffusa, quella legata alla strada che stiamo percorrendo come società. Il rapporto tra uomo e tecnologia viene osservato senza filtri, mostrando quanto possa essere fragile l’equilibrio tra i vantaggi offerti dall’innovazione e i rischi che porta con sé.

La forza del racconto non sta tanto nella tecnologia in sé, quanto nelle reazioni delle persone che la utilizzano. Sono le scelte umane, le debolezze e le contraddizioni a guidare le vicende, mentre i dispositivi diventano una specie di lente d’ingrandimento che amplifica ciò che già esiste. Proprio per questo la serie continua a parlare a un pubblico così ampio, anche a distanza di molto tempo.

A 15 anni dal suo esordio, la serie distopica resta così uno dei titoli più rilevanti del panorama seriale, con intuizioni che il tempo ha reso sempre più vicine alla realtà e un timore crescente per la direzione che il mondo sta prendendo.

Fonte: TecnoAndroid