Star Trek: l’episodio più assurdo che Patrick Stewart odiava

Fra le tante puntate di Star Trek che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni ce n’è una che viene ricordata per motivi molto particolari. A riportarla al centro dell’attenzione è stata Gates McFadden, che ha raccontato il retroscena di uno degli episodi più bizzarri di Star Trek: The Next Generation e ha svelato la reazione di Patrick Stewart davanti a quel copione. Il giudizio del collega era tutt’altro che tenero, perché secondo l’attrice quell’episodio lui lo odiava proprio.

La puntata in questione si intitola Segreto di famiglia e porta con sé una fama piuttosto curiosa. Non è infatti tra gli episodi celebrati per la qualità della scrittura o per l’eleganza delle soluzioni narrative. Anzi, il suo nome compare spesso quando si parla delle scelte più discutibili della serie. Eppure, nonostante tutto, è rimasta nella memoria di chi la segue da sempre.

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Un episodio bizzarro diventato indimenticabile

Succede abbastanza spesso nel mondo della televisione. Ci sono puntate che vengono accolte con freddezza e finiscono sotto il fuoco delle critiche già al momento della messa in onda, ma col passare del tempo si ritagliano uno spazio tutto loro. Non perché a un certo punto vengano rivalutate come capolavori, quanto piuttosto perché la loro stranezza le rende impossibili da dimenticare. È esattamente il percorso compiuto da Segreto di famiglia, che a distanza di anni continua a essere citata come uno degli esempi più strani dell’intero universo di Star Trek.

Quello che colpisce di più, in questo caso, è che il racconto arrivi direttamente da chi quell’episodio lo ha vissuto sul set. Gates McFadden non si limita a riconoscere che la puntata fosse fuori dagli schemi, ma la definisce senza troppi giri di parole come la più assurda fra quelle a cui ha preso parte. Un’ammissione che arriva da una persona che conosce The Next Generation dall’interno e che quindi ha ben presente quanto fosse varia la produzione della serie, con episodi molto diversi fra loro per tono e ambizioni.

La reazione di Patrick Stewart

Il dettaglio che ha attirato più attenzione riguarda però Patrick Stewart. Nel ricordare quella puntata l’attrice ha voluto condividere anche il punto di vista del collega, che a quanto pare non aveva alcuna simpatia per quel copione. Il verdetto riportato dalla McFadden è netto e non lascia spazio a interpretazioni, perché Stewart lo odiava.

Una confessione del genere fa sorridere chi ama la serie, anche perché restituisce un’immagine molto umana del lavoro dietro a una produzione così longeva. Non tutto quello che finisce sullo schermo nasce dall’entusiasmo unanime del cast, e capita che gli stessi interpreti si trovino a girare storie che non sentono affatto loro. Il fatto che sia proprio una delle protagoniste di Star Trek: The Next Generation a raccontarlo rende l’aneddoto ancora più gustoso per i fan, che da sempre sono curiosi di conoscere cosa accadeva lontano dalle telecamere.

Il retroscena aggiunge così un nuovo tassello alla storia già particolare di Segreto di famiglia, una puntata che ha diviso il pubblico per le sue scelte narrative ma che è comunque riuscita a ritagliarsi un posto nella memoria degli appassionati. Ora, grazie alle parole di Gates McFadden, si sa anche che tra le persone meno convinte da quell’episodio c’era Patrick Stewart, che secondo il racconto dell’attrice lo detestava apertamente.

Fonte: TecnoAndroid