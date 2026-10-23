HONOR Win2 ufficiale: doppia ventola e batteria da 10.100 mAh

HONOR ha presentato in Cina la nuova generazione della sua famiglia pensata per il gaming e, a una decina di mesi dal debutto della prima linea Win, questa volta ha deciso di fare le cose in grande. La serie HONOR Win2 comprende infatti quattro dispositivi lanciati insieme: tre smartphone, cioè Win2, Win2 RT e Win Turbo, e un tablet compatto chiamato Win Tablet, dotato di raffreddamento attivo e di un display OLED con una frequenza di aggiornamento mai vista prima su un prodotto di questo genere.

HONOR Win2 e le due ventole per lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Il modello di punta è HONOR Win2, erede diretto di quel Win che aveva attirato l’attenzione soprattutto per la batteria da 10.000 mAh. Il cambiamento più vistoso riguarda però il sistema di dissipazione. La singola ventola della generazione precedente, che girava a 25.000 giri al minuto, viene sostituita da due ventole attive: la prima arriva a 20.000 giri, quella laterale si spinge fino a 31.000. Una scelta che ha una sua logica, visto che lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 montato sotto la scocca è finito di recente al centro di alcune segnalazioni su presunti problemi di surriscaldamento.

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Anche il resto della scheda tecnica non delude. Lo schermo è un OLED da 185 Hz con luminosità di picco che sale a 10.000 nit, contro i 6.000 del modello precedente, e dimming PWM a 5.920 Hz. A bordo trovano posto 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, mentre la fotocamera principale da 200 MP sfrutta un sensore da 1/1,4 pollici con stabilizzazione ottica. La batteria cresce leggermente fino a 10.100 mAh e si ricarica a 100 W via cavo e a 80 W in modalità wireless. Completano il quadro le certificazioni IP68, IP69 e IP69K e il sistema operativo MagicOS 11 basato su Android 17.

Win2 RT e Win Turbo, l’autonomia più generosa sta sui fratelli minori

Curiosamente non è il top di gamma a vantare l’accumulatore più capiente. Win2 RT fa un piccolo passo indietro sul processore e adotta lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, con un sensore da 200 MP fisicamente più piccolo. Mantiene però la ventola per il raffreddamento attivo e soprattutto sale a 12.070 mAh, oltre duemila in più rispetto ai 10.000 mAh del primo Win RT.

La stessa capacità si ritrova su Win Turbo, la proposta di fascia media della gamma. Qui però la ventola sparisce del tutto, il chip scende allo Snapdragon 8s Gen 4 e la fotocamera principale si ferma a 50 MP. Un peccato rinunciare al raffreddamento attivo proprio sul modello che dovrebbe portare la filosofia Win davanti a un pubblico più ampio.

Win Tablet, prezzi e disponibilità in Cina

Il prodotto più curioso dell’intera presentazione è senza dubbio HONOR Win Tablet. In appena 8,4 pollici concentra un pannello OLED a 240 Hz, valore finora mai raggiunto da un tablet, con luminosità di picco di 6.000 nit e dimming PWM a 4.400 Hz oppure 5.920 Hz a seconda della frequenza di aggiornamento. Anche qui c’è una ventola, da 15.000 giri al minuto, integrata nel modulo della fotocamera posteriore con il compito di tenere fresco lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le configurazioni prevedono 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio interno, la batteria è da 10.000 mAh con ricarica a 66 W e il software è sempre MagicOS 11 su base Android 17.

Sul fronte dei prezzi il listino cinese parte da 5.499 yuan, circa 700 euro, per HONOR Win2, mentre il primo Win partiva da 3.999 yuan. Win2 RT costa 4.199 yuan, più o meno 540 euro, contro i 2.699 yuan del predecessore. Win Tablet si colloca a 4.499 yuan, circa 575 euro, e Win Turbo chiude la gamma a 3.299 yuan, intorno ai 430 euro. Il confronto con la prima generazione mostra un rialzo piuttosto marcato, in particolare su Win RT che cresce di 1.500 yuan. Come già successo con la serie precedente, i nuovi modelli dovrebbero restare confinati al mercato cinese. HONOR ha confermato che non è previsto un lancio globale, pur senza escludere debutti mirati in singole regioni, e per ora non ci sono indicazioni su un eventuale arrivo in Europa.

Fonte: TecnoAndroid