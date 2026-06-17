È arrivato Android 17, ma per il momento soltanto su Pixel (ANTEPRIMA)

Android 17 è stato rilasciato ufficialmente da Google e già dalla prima comunicazione si capisce che non si tratta del classico aggiornamento annuale incrementale. È qualcosa di più profondo, quasi una riscrittura del ruolo stesso di Android come sistema operativo. Google parla infatti di una transizione verso un “sistema di intelligence”, dove il sistema non si limita più a eseguire app ma inizia a interpretare, collegare e orchestrare azioni tra utenti, applicazioni e intelligenza artificiale.

Nel documento tecnico ufficiale, Google introduce Android 17 come una piattaforma che mette le app al centro di un ecosistema intelligente, con l’obiettivo di trasformare il modo in cui si interagisce con il dispositivo . È una dichiarazione importante perché segna uno spostamento chiaro: non è più l’utente a muoversi tra le app, ma il sistema che inizia a muoversi per conto dell’utente.

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L’intelligenza artificiale diventa il cuore di Android

Il cambiamento più evidente di Android 17 riguarda l’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale nel sistema operativo. Google introduce un nuovo modello di interazione basato su AppFunctions, una tecnologia che permette alle app di esporre funzioni interne come strumenti utilizzabili direttamente dagli agenti AI.

Questo significa che un’app non è più soltanto un contenitore chiuso, ma un insieme di capacità che possono essere richiamate dall’esterno. Un assistente come Gemini, ad esempio, può creare contenuti, eseguire azioni o recuperare informazioni senza che l’utente debba aprire manualmente l’app.

Il concetto chiave è quello di Android MCP, una sorta di protocollo che permette all’intelligenza artificiale di dialogare direttamente con le funzioni delle applicazioni e utilizzarle come strumenti operativi. Google lo descrive come un passaggio verso un sistema operativo realmente proattivo, dove l’AI non risponde soltanto, ma agisce.

Fine delle app “rigide”: Android impone l’adattabilità

Uno dei cambiamenti più forti e anche più controversi riguarda il modo in cui le app devono adattarsi agli schermi. Con Android 17, Google elimina la possibilità per gli sviluppatori di bloccare orientamento o ridimensionamento su dispositivi con schermi grandi. Questo vale per tablet, foldable e anche per le modalità desktop su schermi esterni.

In pratica, le vecchie logiche con cui molte app venivano progettate non saranno più valide. Android ignorerà infatti parametri storici come blocchi di orientamento o limiti di aspect ratio quando l’app gira su schermi sopra una certa soglia dimensionale .

Il risultato è piuttosto chiaro: ogni applicazione dovrà essere in grado di adattarsi a qualsiasi dimensione dello schermo. Non è più una scelta di design, ma un requisito di sistema.

Il multitasking cambia completamente forma

Android 17 introduce anche un nuovo modo di intendere il multitasking. Le applicazioni possono trasformarsi in bolle flottanti richiamabili rapidamente dal launcher, mentre una nuova barra dedicata sui dispositivi più grandi permette di gestire più flussi contemporaneamente.

Il sistema introduce anche un nuovo comportamento per il Picture-in-Picture, che diventa interattivo anche in modalità desktop. Non è più una finestra passiva, ma un elemento attivo dell’interfaccia.

Un’altra novità importante è la funzione Continue On, che permette di spostare un’attività da uno smartphone a un tablet senza perdere lo stato dell’app. È un sistema di continuità tra dispositivi che rende l’ecosistema Android molto più fluido rispetto al passato e avvicina sempre di più l’esperienza a quella di un ambiente unico multi-schermo.

Prestazioni e memoria

Android 17 introduce una gestione della memoria molto più rigida rispetto al passato. Le app non potranno più eccedere liberamente nell’utilizzo della RAM, perché il sistema interverrà in modo diretto terminando i processi che superano i limiti stabiliti in base all’hardware disponibile.

È un cambiamento che punta a evitare rallentamenti, lag e problemi di stabilità che negli anni hanno spesso caratterizzato l’ecosistema Android su dispositivi meno potenti.

Parallelamente arrivano miglioramenti strutturali come una garbage collection più efficiente, una MessageQueue ottimizzata e una maggiore rigidità sulle operazioni a basso livello. Anche la modifica di campi statici viene resa molto più restrittiva, riducendo alcune pratiche storiche di sviluppo che potevano creare instabilità. Il risultato è un sistema potenzialmente più stabile, ma anche meno permissivo con codice non ottimizzato.

Privacy e sicurezza diventano più granulari

Uno dei pilastri di Android 17 è la revisione completa del modello di permessi. Google spinge ulteriormente verso un approccio temporaneo e selettivo, in cui l’utente concede accesso solo per sessioni specifiche o per singoli elementi.

L’accesso ai contatti, ad esempio, non è più globale ma limitato ai campi scelti dall’utente. La posizione può essere concessa solo per la sessione corrente. Anche la rete locale richiede ora autorizzazioni dedicate più precise.

Un altro elemento interessante è la protezione degli SMS OTP, che vengono ritardati per impedire accessi non autorizzati da parte delle app non legittimate. È una misura pensata per ridurre attacchi e intercettazioni di codici monouso.

Google introduce anche nuove API come EyeDropper, che permettono di selezionare colori direttamente dallo schermo senza necessità di screenshot o permessi invasivi.

Android diventa un sistema sempre più “Compose-first”

Un cambiamento fondamentale riguarda lo sviluppo delle app. Google dichiara esplicitamente che il futuro di Android passa da Jetpack Compose, che diventa lo standard principale per la creazione delle interfacce. Le vecchie API basate su View non vengono eliminate, ma entrano in una fase di manutenzione. Questo significa niente nuove funzionalità, solo correzioni di bug.

È un passaggio importante perché cambia radicalmente il modo in cui verranno sviluppate le app Android nei prossimi anni, spingendo verso un modello più moderno, dichiarativo e flessibile.

Multimedia, fotocamera e contenuti

Android 17 introduce anche una serie di miglioramenti legati a foto, video e audio. Arrivano nuovi formati come RAW14 per la fotografia professionale, il supporto al codec H.266 per la compressione video e miglioramenti alla qualità audio in condizioni di rete limitata.

Le API della fotocamera vengono estese per permettere ai produttori di introdurre modalità proprietarie avanzate, mentre migliorano anche le funzionalità legate all’audio e ai dispositivi assistivi come gli apparecchi acustici Bluetooth LE Audio.

Android 17 segna un prima e un dopo

Android 17 non è un semplice aggiornamento incrementale. È un punto di svolta che cambia contemporaneamente il sistema operativo, il modo in cui si sviluppano le app e il ruolo dell’intelligenza artificiale all’interno dell’esperienza utente.

Google sta spingendo Android verso tre direzioni molto chiare: più intelligenza artificiale integrata nel sistema, meno libertà assoluta ma più controllo sulle app e una forte unificazione dell’esperienza tra dispositivi diversi. Il risultato è un Android più coerente, più intelligente e più strutturato. Ma anche un sistema decisamente meno “libero” rispetto alle sue origini.

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